México

Frío CDMX: activan alerta amarilla en estas 5 alcaldías por bajas temperaturas para el amanecer del miércoles 17 de diciembre

Protección Civil de la Ciudad de México hizo un llamado a los capitalinos a tomar previsiones

Guardar
En estas cinco alcaldías de
En estas cinco alcaldías de CDMX se prevé ambiente frío para el amanecer de este miércoles 17 de diciembre. (Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais)

Continuarán las bajas temperaturas en la Ciudad de México para el amanecer de este próximo miércoles 17 de diciembre, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este martes 16 de diciembre a través de sus redes sociales oficiales.

Señaló que serán cinco alcaldías de la Ciudad de México las que registrarán ambiente frío para el amanecer de este próximo miércoles 17 de diciembre.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las alcaldías que resultarán afectadas o vivir en ellas.

Protección Civil de la Ciudad
Protección Civil de la Ciudad de México registrará bajas temperaturas este miércoles 17 de diciembre. Crédito: Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, las que registrarán bajas temperaturas para el amanecer de este miércoles 17 de diciembre.

En estas cinco alcaldías de la Ciudad de México será activada la alerta amarilla por bajas temperaturas para las primeras horas del miércoles 17 de diciembre.

Ante esto, lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por las bajas temperaturas esperadas para la mañana de este miércoles 17 de diciembre.

- Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

- Evita cambios bruscos de temperatura.

- Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.

- Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en estas cinco alcaldías para la mañana de este miércoles 17 de diciembre?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 03:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las seis alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este miércoles 17 de diciembre, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

En estas cinco alcaldías de
En estas cinco alcaldías de CDMX será activada la alerta amarilla este miércoles 17 de diciembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado con el pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.

De igual manera, atender las indicaciones y recomendaciones emitidas por la dependencia capitalina por las bajas temperaturas esperadas para este martes 16 de diciembre en las alcaldías mencionadas anteriormente.

En caso de presentar alguna complicación de salud debido al ambiente frío que se ha registrado en los últimos días en la Ciudad de México, es importante acudir al centro de salud más cercano para la pronta atención y que, en caso de que se diagnostique una enfermedad, no se complique.

Temas Relacionados

Clima CDMXClimaCDMXFríoTemperaturas BajasBajas TemperaturasAlerta AmarillaFrío CDMXmexico-noticias

Más Noticias

Festival Luces de Invierno: cuándo, dónde y qué actividades habrá en la celebración navideña en la CDMX

La celebración con esculturas lumínicas y actividades gratuitas se extenderá por el Zócalo y quince sedes adicionales

Festival Luces de Invierno: cuándo,

Quién es Esmeralda Camacho, la hermosa violinista de Nodal que supuestamente tambaleó la relación con Ángela Aguilar

La joven artista es la protagonista de la nueva controversia que envuelve al matrimonio de los intérpretes de “Dime cómo quieres”

Quién es Esmeralda Camacho, la

CEPAL estima un crecimiento de 1.3% del PIB mexicano en el 2026

El informe de la comisión señala que el país experimentará una expansión limitada este 2025, con una proyección de incremento inferior al promedio regional hacia el siguiente año

CEPAL estima un crecimiento de

Ranking Spotify en México: top 10 de los podcasts con más reproducciones

Las plataformas de streaming han permitido a los usuarios escuchar este tipo de productos auditivos cuando deseen y cuantas veces quieran

Ranking Spotify en México: top

Tren Suburbano - AIFA: así lucen los últimos avances de la obra que abrirá en diciembre

De acuerdo con Sheinbaum Pardo, la obra del tramo Lechería - AIFA estará listo antes de que termine el 2025

Tren Suburbano - AIFA: así
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a Armando Escárcega, “El

Sentencian a Armando Escárcega, “El Patrón”, autor intelectual del ataque contra Ciro Gómez Leyva: MP implica al CJNG

EEUU y México acuerdan profundizar intercambio de información sobre tráfico de armas y combate al huachicol

Fin de semana violento en Baja California: feminicidios, cuerpos abandonados y amenazas a la seguridad estatal

Suspenden juicio de “El Lastra”, reclutador del CJNG, tras solicitar un amparo

Refuerzan seguridad tras ataque con bombas molotov a boutique de vestidos en Cuautla, Morelos

ENTRETENIMIENTO

Quién es Esmeralda Camacho, la

Quién es Esmeralda Camacho, la hermosa violinista de Nodal que supuestamente tambaleó la relación con Ángela Aguilar

Ranking Spotify en México: top 10 de los podcasts con más reproducciones

Steven Spielberg vuelve al enigma extraterrestre con “El día de la Revelación”: lo que se sabe y cuándo llega a México

¿Quién es Cynthia Klitbo, la actriz que fue hospitalizada por estrés?

Qué es la preeclampsia, padecimiento que tuvo a Martha Higareda entre la vida y la muerte tras el nacimiento de sus gemelas

DEPORTES

Delegación mexicana de clavados confirma

Delegación mexicana de clavados confirma a sus 13 atletas para la temporada internacional

Turco Mohamed le hace el feo a la Selección Mexicana y rechaza regresar a América

Juego de Leyendas México 2026: fechas, precios, invitados y todo lo que debes saber

Calendario Toluca Clausura 2026: fechas, horarios y partidos más importantes del Bicampeón de la Liga MX

Calendario América Clausura 2026: fechas, horarios y partidos más importantes