Frío CDMX: activan alerta amarilla en estas 5 alcaldías por bajas temperaturas para el amanecer del miércoles 17 de diciembre

En estas cinco alcaldías de CDMX se prevé ambiente frío para el amanecer de este miércoles 17 de diciembre. (Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais)

Continuarán las bajas temperaturas en la Ciudad de México para el amanecer de este próximo miércoles 17 de diciembre, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este martes 16 de diciembre a través de sus redes sociales oficiales.

Señaló que serán cinco alcaldías de la Ciudad de México las que registrarán ambiente frío para el amanecer de este próximo miércoles 17 de diciembre.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las alcaldías que resultarán afectadas o vivir en ellas.

Protección Civil de la Ciudad de México registrará bajas temperaturas este miércoles 17 de diciembre. Crédito: Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, las que registrarán bajas temperaturas para el amanecer de este miércoles 17 de diciembre.

En estas cinco alcaldías de la Ciudad de México será activada la alerta amarilla por bajas temperaturas para las primeras horas del miércoles 17 de diciembre.

Ante esto, lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por las bajas temperaturas esperadas para la mañana de este miércoles 17 de diciembre.

- Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

- Evita cambios bruscos de temperatura.

- Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.

- Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en estas cinco alcaldías para la mañana de este miércoles 17 de diciembre?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 03:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las seis alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este miércoles 17 de diciembre, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

En estas cinco alcaldías de CDMX será activada la alerta amarilla este miércoles 17 de diciembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado con el pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.

De igual manera, atender las indicaciones y recomendaciones emitidas por la dependencia capitalina por las bajas temperaturas esperadas para este martes 16 de diciembre en las alcaldías mencionadas anteriormente.

En caso de presentar alguna complicación de salud debido al ambiente frío que se ha registrado en los últimos días en la Ciudad de México, es importante acudir al centro de salud más cercano para la pronta atención y que, en caso de que se diagnostique una enfermedad, no se complique.