“Regalos Navideños”, la nueva estafa que desafía la ciberseguridad de la CDMX en temporada decembrina

La Policía Cibernética de la capital mexicana ya alertó de dos nuevas estafas que repuntan este mes de diciembre

Regalos Navideños permite que los estafadores ofrezcan supuestos premios, cupones o regalos con motivo de las fiestas decembrinas, generando un falso sentido de confianza para inducir a las personas a dar clic en enlaces fraudulentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de su Unidad de Policía Cibernética, alertó a la población sobre una nueva modalidad de fraude digital identificada como Regalos Navideños, la cual se difunde principalmente mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.

De acuerdo con la autoridad capitalina, los estafadores ofrecen supuestos premios, cupones o regalos con motivo de las fiestas decembrinas, generando un falso sentido de confianza para inducir a las personas a dar clic en enlaces fraudulentos.

¿Cómo funciona la estafa?

El modus operandi consiste en el envío de enlaces que redirigen a páginas web falsas, diseñadas para solicitar información sensible, como datos bancarios, contraseñas, números de tarjetas o información personal. En algunos casos, estas páginas también descargan malware o solicitan permisos que comprometen la seguridad de los dispositivos electrónicos.

La SSC advirtió que este tipo de engaños representa un riesgo significativo para la seguridad de los datos personales y financieros. - Crédito: Andina

La SSC advirtió que este tipo de engaños representa un riesgo significativo para la seguridad de los datos personales y financieros, especialmente durante la temporada navideña, cuando aumenta la circulación de promociones reales y falsas en internet.

Recomendaciones para evitar caer en el fraude

La Policía Cibernética exhortó a la ciudadanía a verificar la autenticidad de cualquier promoción antes de compartir o proporcionar información personal, y emitió las siguientes recomendaciones:

  • No abrir enlaces ni descargar archivos de mensajes sospechosos
  • Desconfiar de ofertas demasiado atractivas o con carácter urgente
  • No compartir promociones sin confirmar su veracidad
  • Revisar cuidadosamente la legitimidad de los sitios web antes de ingresar datos personales o bancarios
  • No proporcionar información personal, bancaria o contraseñas en páginas desconocidas
La Policía Cibernética exhortó a la ciudadanía a verificar la autenticidad de cualquier promoción antes de compartir o proporcionar información personal. - crédito iStock
  • Evitar responder mensajes de remitentes sospechosos
  • Mantener contraseñas seguras y activar la verificación en dos pasos
  • Configurar la privacidad de redes sociales para limitar información visible a terceros
  • Actualizar regularmente el software y las aplicaciones
  • Reportar cualquier intento de fraude a las autoridades o en las plataformas digitales

¿Dónde denunciar?

En caso de haber sido víctima de un delito digital o detectar una posible estafa en línea, la SSC pidió reportarlo de inmediato a la Unidad de Policía Cibernética, al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o al correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

Finalmente, la dependencia recordó que verificar la información antes de actuar es la mejor forma de protegerse, y recomendó seguir las cuentas oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX para recibir información confiable y actualizada.

QRishing: así es la nueva ciberestafa por QR que simulan multas en CDMX

El QRishing, una modalidad de fraude digital que utiliza códigos QR maliciosos, se convirtió en una de las amenazas cibernéticas de mayor crecimiento y menor detección en 2025 y se prevé que aumente para 2026.

El QRishing, una modalidad de fraude digital que utiliza códigos QR maliciosos, se convirtió en una de las amenazas cibernéticas de mayor crecimiento. (Foto: HP)

De acuerdo con especialistas en ciberseguridad y el Gabinete de Seguridad, a diferencia del phishing tradicional, este método no llega por correo electrónico, sino que por medio de un ticket con impresiones de sellos del Gobierno de México y un código QR, se simula una multa vehicular que se deja en el parabrisas de los autos estacionados.

QRishing, una infiltración rápida y sutil

El QRishing es una forma de phishing que explota la confianza que generan los códigos QR. Al escanearlos con un teléfono celular, la víctima puede ser redirigida a sitios web falsos que imitan portales oficiales, descargar malware o entregar credenciales bancarias y corporativas sin saberlo.

Las autoridades emitieron una serie de lineamientos para evitar caer en fraudes digitales. (FOTO: Gobierno de México)

Las autoridades tienen registro de que los delincuentes colocan estos códigos en:

  • Carteles
  • Folletos
  • Credenciales de eventos
  • Oficinas
  • Restaurantes
  • Señaléticas legítimas, sustituyendo el QR original por uno fraudulento

