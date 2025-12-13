¿Tiene cura la influenza H3N2? Esto se sabe sobre el tratamiento de la enfermedad

Foto: (iStock)

La aparición de la nueva variante de influenza H3N2 ha generado inquietud en diversos países, pero las autoridades sanitarias insisten en que no existe una cura específica que elimine el virus de manera inmediata.

El abordaje médico se centra en el control de los síntomas y la prevención de complicaciones, especialmente en los grupos más vulnerables. La vacunación anual contra la influenza se mantiene como la principal estrategia para reducir la gravedad de los casos y evitar hospitalizaciones, según la Secretaría de Salud.

En el caso reciente del primer paciente confirmado con influenza A H3N2 subclado K en México, la Secretaría de Salud informó que la persona se recuperó satisfactoriamente tras recibir tratamiento antiviral ambulatorio, sin presentar complicaciones adicionales.

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) y el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) identificaron y gestionaron el caso de manera oportuna, lo que permitió un seguimiento adecuado y la detección temprana de posibles brotes. La autoridad sanitaria subrayó que, pese a la novedad del subclado K, “su manejo clínico es el mismo y la principal medida de prevención es la vacunación”.

El tratamiento de esta enfermedad está generalmente enfocado a los síntomas. Foto: (iStock)

La supergripe H3N2 se ha reportado en países como Reino Unido, Japón, Estados Unidos, Canadá y España, y se espera un aumento de contagios durante diciembre debido al incremento de viajes internacionales. El 16,2 % de las infecciones confirmadas de influenza en México corresponde a la variante H3N2, con 154 casos registrados hasta la semana epidemiológica 49, según el último informe de la Secretaría de Salud.

Los síntomas de la H3N2 suelen ser más intensos y prolongados que los de otras variantes de gripe. Entre los más frecuentes se encuentran fiebre (por encima de 38 °C), fatiga extrema, dolor de cabeza, congestión nasal, escalofríos, sudoración, dolor de garganta, tos seca persistente y dolores musculares y corporales.

En algunos casos, pueden presentarse vómitos y diarrea, especialmente en niños y adultos mayores. La enfermedad puede extenderse hasta tres semanas y, en situaciones graves, derivar en complicaciones como neumonía bacteriana, infecciones en los oídos o en el pecho.

La Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) en España y la Organización Mundial de la Salud (OMS) coinciden en que la mayoría de los casos se tratan de manera sintomática. El tratamiento incluye reposo, hidratación, control de la fiebre y atención médica en caso de agravamiento. La OMS recomienda que quienes presenten síntomas leves permanezcan en casa, descansen, beban abundante líquido y busquen atención médica si los síntomas empeoran.

La Secretaría de Salud destacó la importancia de la vacunación para la prevención de enfermedades como la variante H3N2 de la influenza. Foto: (iStock)

Los grupos de mayor riesgo ante la H3N2 son adultos mayores de 65 años, niños menores de cinco años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades pulmonares, cardíacas, renales, hepáticas, metabólicas, trastornos de neurodesarrollo o enfermedades relacionadas con la sangre, así como quienes padecen comorbilidades. Para estos sectores, la vacunación y la atención médica temprana resultan fundamentales.

Las autoridades sanitarias insisten en reforzar las medidas preventivas: lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas en lugares concurridos, evitar el contacto con personas enfermas, cubrirse al toser o estornudar y desinfectar superficies de uso común.

Además, recomiendan acudir a los centros de salud para recibir las vacunas de temporada invernal, incluidas las de influenza, COVID-19 y neumococo, según los esquemas correspondientes.

La Secretaría de Salud enfatizó: “Estas vacunas son efectivas para reducir riesgos, prevenir complicaciones e internamientos y proteger la salud, especialmente de niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades”. Ante la presencia de síntomas o un diagnóstico positivo de influenza, el consejo oficial es iniciar atención médica de manera temprana y, si corresponde, comenzar el tratamiento antiviral estándar.