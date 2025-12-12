¿Vas al concierto de Bad Bunny? CDMX ofrecerá transporte de madrugada para fans al terminar el concierto

El concierto de Bad Bunny se llevará a cabo varios días de este mes de diciembre. Crédito: Cuartoscuro y OCCESA.

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la Ciudad de México anunció la operación del programa “Regreso Seguro a Casa”, un dispositivo especial que tiene como propósito garantizar que miles de jóvenes y familias vuelvan de forma segura a sus domicilios tras asistir a los conciertos de Bad Bunny en la capital del país.

Los eventos musicales están programados para los días viernes 12, lunes 15, martes 16, viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de diciembre.

De acuerdo con la Red de Transporte de Pasajeros, el servicio busca facilitar la movilidad nocturna de los asistentes y reducir riesgos tras los eventos masivos.

Servicio nocturno y rutas disponibles

El operativo contempla la salida de unidades de RTP desde el estacionamiento del Palacio de los Deportes, ubicado en Avenida Río Churubusco (ubicación), en el horario comprendido entre las 00:30 y las 03:00 horas.

Los usuarios deberán abonar una tarifa de 20 pesos por persona al inicio del trayecto, pago que solo será aceptado en efectivo.

El programa prioriza la cobertura territorial, con nueve rutas estratégicamente diseñadas para enlazar distintos puntos de la capital y así asegurar que los asistentes dispongan de alternativas de transporte adecuadas para el regreso a casa.

El servicio será de 20 pesos, informó en un comunicado autoridades de movilidad del Gobierno de la Ciudad de México. Foto: X / @RTP_CiudadDeMex.

Las rutas anunciadas por RTP son:

1. Circuito Bicentenario (Norte y Sur)

2. Metro Indios Verdes – Reclusorio Norte

3. Metro Cuatro Caminos – Metro El Rosario

4. San Juan de Aragón – Metro Martín Carrera

5. Metro Tacubaya – Santa Fe – Cuajimalpa

6. Metro Mixcoac – San Ángel – Metrobús Perisur

7. Metro Apatlaco – Metro Constitución de 1917

8. Metro Pantitlán – Metro Santa Marta

9. Calzada de Tlalpan – Metro Tasqueña – Xochimilco

Los itinerarios completos y paradas de cada ruta pueden consultarse en el sitio oficial de la RTP.

La única zona de ascenso será la Puerta 3 del Palacio de los Deportes y los descensos se realizarán en sitios con iluminación y condiciones adecuadas para garantizar la seguridad, según informó la dependencia de movilidad.

Seguridad, recomendaciones y apoyo institucional

Durante la operación del “Regreso Seguro a Casa”, personal identificado de RTP estará disponible para proporcionar información y apoyo a los usuarios.

El Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Movilidad reiteran la importancia de que los asistentes sigan las indicaciones del personal operativo, eviten consumir alcohol u otras sustancias y prioricen la colaboración para el funcionamiento seguro del programa.

El Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Movilidad reiteran la importancia de que los asistentes sigan las indicaciones del personal operativo. Foto: X/@LaSEMOVI.

Esta medida forma parte de la estrategia de movilidad y seguridad impulsada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, cuyo objetivo es fomentar el acceso a actividades culturales y recreativas, garantizando el derecho a una movilidad digna y accesible.

El Gobierno de la Ciudad de México refrenda su compromiso de brindar opciones seguras y accesibles para el traslado nocturno de la población tras grandes eventos, indicó la Red de Transporte de Pasajeros.