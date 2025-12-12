Acusación de exagente de la DEA por presuntos nexos con el CJNG dejó un “ojo morado” a la agencia, aseguró Mike Vigil

Paul Campos fue acusado junto a Robert Sensi por acordar lavar dinero y participar en el tráfico de drogas para el CJNG. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

La reciente acusación de Paul Campo, exagente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), por acordar junto a su amigo Robert Sensi lavar dinero utilizando criptomonedas y participar en el tráfico de drogas para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dejaría una huella de desprestigio en la agencia.

Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, explicó en entrevista con Infobae México que el caso no solo implica un “ojo morado” para la agencia, sino que también revela la posible inexperiencia de Campo en el tema del narcotráfico.

“Me sorprendió bastante, porque al parecer la acusación dice que él estaba negociando con un informante- que estaba jugando el papel como miembro del Cártel de Jalisco Nueva Generación- él cayó en esta trampa, pero esto es un ojo morado para la DEA”, comentó.

Campo trabajó para la DEA durante 25 años, primero como agente especial en Nueva York y después como subdirector de la Oficina de Operaciones Financieras. Finalmente, se jubiló de la agencia en enero de 2016.

Un informante que se hizo pasar por miembro del CJNG y una negociación

De acuerdo con el Departamento de Justicia, fue a finales de 2024 cuando Robert Sensi comenzó a reunirse con una fuente confidencial que trabajaba bajo la dirección de las fuerzas del orden (CS-1) que se hacía pasar por miembro del CJNG.

La acusación refiere que Sensi le dijo al informante que tenía un amigo (Paul Campo) que estuvo a cargo de las operaciones financieras de la DEA y que podía ayudar al CJNG para blanquear ganancias y proporcionar información confidencial.

El exagente Paul Campo y Robert Sensi fomentaron un esquema bien estructurado que les permitió robustecer el armamento y las armas utilizadas por el CJNG en México | Archivo DEF

Campo y Sensi se reunieron en varias ocasiones con el sujeto que se hacía pasar por miembro del CJNG. Durante sus conversaciones acordaron blanquear dinero convirtiendo efectivo en criptomonedas.

Además, asesoraron al hombre sobre la producción de fentanilo y exploraron la adquisición de drones comerciales, armas y equipo militar para el cártel.

Conversaciones revelan posible inexperiencia del exagente, revela Vigil

Mike Vigil explicó a esta casa editorial que las conversaciones que habrían tenido con el presunto miembro del cártel revelan que el exagente de la DEA sería inexperto en el tema del narcotráfico.

Y es que, de acuerdo con la acusación, durante una reunión el presunto integrante de la organización criminal le preguntó a Sensi la cantidad de explosivos que podrían transportar los drones.

“Una persona que en realidad es miembro del cártel de Jalisco va a saber eso simplemente porque la organización ya tiene años utilizando drones con explosivos. Entonces esa pregunta, si tuviera Campo experiencia, hubiera dicho: ‘Pues esa es una pregunta extremadamente rara viniendo de supuestamente un miembro del cártel’”, aseguró el exagente de la DEA.

Mike Vigil DEA (Foto: Twitter@somostusonrisa)

Además, Vigil comentó que su acuerdo sobre la adquisición de armas tampoco tendría sentido debido a que la organización delictiva suele comprarlas en Texas y Nueva York.

“Se me hizo curioso que el informante le está pidiendo a ellos armas tipo militar y todo eso ¿Por qué le está pidiendo a alguien que está en Washington, en el este de los Estados Unidos? El cártel de Jalisco está consiguiendo las armas de fuego de los Estados Unidos, de Arizona, pero principalmente de Texas, no de Washington o de Nueva York", explicó.

Ante los hechos, el exagente de la DEA comentó que se podría tratar de una muestra de la posible inexperiencia de Campo, ya que no habría trabajado como encubierto porque cayó en la trampa sin analizar la situación.

“Cuando uno trabaja encubierto se tiene conocimiento íntimo de los cárteles. Ellos están preparados para cualquier pregunta que les hagan. Si le dicen algunas cosas, entonces ya ellos saben que un miembro de un cartel no va a hacer esas preguntas, solo que es esa falta de experiencia”, detalló Vigil.

Ambos enfrentan cargos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir cocaína y de conspiración para proporcionar apoyo material y recursos al CJNG. Crédito: Reuters

La acusación refiere que tanto Campo como Sensi acordaron lavar aproximadamente 12 millones de dólares de ganancias de narcóticos del CJNG, además de que lavaron aproximadamente 750 mil dólares convirtiendo efectivo en criptomonedas, y proporcionaron un pago de alrededor de 220 kilogramos de cocaína.

En los próximos días comenzará el proceso de ambos hombres, quienes son acusados de tres cargos que les pueden dar una pena máxima de 20 años de prisión y hasta cadena perpetua en caso de comprobarse su culpabilidad.