México

La presidenta Sheinbaum suspende “La Mañanera” del 12 de diciembre por festejos a la Virgen de Guadalupe

La presidenta de México otorga descanso a los periodistas que cubren la conferencia matutina

Guardar
Crédito: Jesus Aviles| Infobae México
Crédito: Jesus Aviles| Infobae México

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, anunció la suspensión de la conferencia de prensa matutina conocida como ‘La Mañanera’ del viernes 12 de diciembre, durante la emisión de este jueves.

La mandataria explicó que la razón es la realización de los festejos que se llevan a cabo en honor a la Virgen de Guadalupe en todo el país.

“Mañana no va a ver mañanera, se la vamos a dedicar a la Virgen de Guadalupe”, afirmó Sheinbaum.

Asimismo, la presidenta atribuyó esta decisión a la intención de otorgar un descanso a los periodistas que regularmente asisten a dicho encuentro informativo.

México celebra a la Virgen de Guadalupe

En México, el 12 de diciembre se conmemora el Día de la Virgen de Guadalupe, considerada una de las festividades religiosas y culturales de mayor relevancia en el país.

Esta celebración evoca la última de las apariciones de la Virgen María bajo la advocación de Guadalupe al indígena Juan Diego Cuauhtlatoatzin en el cerro del Tepeyac en 1531.

Representación del encuentro entre la
Representación del encuentro entre la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, una escena icónica de la fe mexicana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la tradición, la Virgen solicitó la edificación de un templo en ese lugar y, como evidencia de sus manifestaciones, dejó su imagen impresa en el ayate de Juan Diego. Este acontecimiento marcó el origen de una profunda devoción que trascendió las fronteras nacionales, convirtiéndose en un referente de fe en el continente americano.

La celebración exhibe un carácter marcado por el sincretismo cultural. El cerro del Tepeyac era antes un sitio de especial importancia para los pueblos originarios, quienes rendían culto a la diosa Tonatzin.

La veneración a la Virgen de Guadalupe integró componentes tanto indígenas como católicos, reflejando la fusión de tradiciones prehispánicas y cristianas que caracteriza a la religiosidad mexicana.

Personas devotas a la Virgen de Guadalupe la visitan en la Basílica de Guadalupe

Cada año, millones de peregrinos de todo el país y del extranjero acuden a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México para rendir homenaje, agradecer milagros o pedir favores.

(FOTO: ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO/CUARTOSCURO.COM)
(FOTO: ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO/CUARTOSCURO.COM)

Las celebraciones incluyen serenatas, misas, danzas y ofrendas florales, comenzando desde la noche del 11 de diciembre con las tradicionales “Mañanitas” a la Virgen, este año, el festejo en el recinto religioso se presentarán artistas como Carlos Rivera, Víctor García, Aina Cueva, Alex Fernández, Lucero Mijares, Ana Cirré, entre otros para conmemorar a la Virgen de Guadalupe.

Aunque el 12 de diciembre no es un día de descanso oficial según la Ley Federal del Trabajo, su relevancia cultural y religiosa es tal que se ha propuesto convertirlo en día festivo nacional.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa MañaneraVirgen de GuadalupePolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Grinch deja Villa Quién para probar antojitos en el Metro de la CDMX: video se vuelve viral

El personaje se viralizó luego de saborear chicharrones de trigo en un vagón de la Línea 3

Grinch deja Villa Quién para

Rommel Pacheco destaca los cambios en la Conade durante su primer año de gestión

El exclavadista consideró que solo los propios deportistas podrán evaluar el impacto real de su primer año de gestión

Rommel Pacheco destaca los cambios

Jair Sánchez causa indignación al pedir a Claudia Sheinbaum esterilizar a los pobres: “Ves muchos niños en semáforos”

El creador de contenido es tendencia luego de sugerir en un video la selección de personas según su nivel de ingresos

Jair Sánchez causa indignación al

Marcha y quema de un árbol de Navidad: la reacción al asesinato de Ángeles en Zitácuaro, Michoacán | Video

Los familiares de la víctima señalan que un oficial de tránsito municipal disparó contra la joven y su pareja cuando fueron detenidos en un retén el pasado 7 de diciembre

Marcha y quema de un

¿Dónde comprar imágenes, figuras y medallas de la Virgen de Guadalupe en el Centro Histórico de la CDMX?

En pleno corazón de la capital, un sitio reúne a fieles y curiosos que buscan objetos ligados a la tradición guadalupana

¿Dónde comprar imágenes, figuras y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marcha y quema de un

Marcha y quema de un árbol de Navidad: la reacción al asesinato de Ángeles en Zitácuaro, Michoacán | Video

De la prisión a la calle: la influencia persistente de la Mafia Mexicana en la arquitectura del crimen organizado

UIF congela cuentas y bloquea empresas ligadas a “El Limones”, presunto extorsionador de Los Cabrera, célula del Cártel de Sinaloa

El peligro latente de la prensa en México: Artículo 19 suma 175 asesinatos de periodistas entre 2000 a 2025

De la Virgen de Guadalupe a la Santa Muerte: la fe que alcanza al narco mexicano

ENTRETENIMIENTO

Jair Sánchez causa indignación al

Jair Sánchez causa indignación al pedir a Claudia Sheinbaum esterilizar a los pobres: “Ves muchos niños en semáforos”

La Granja VIP en vivo hoy 11 de diciembre: Eleazar y Sergio quieren ganar la salvación y condenar a Kim y “El Patrón”

Alberto Guerra pone fin a rumores y aclara si le fue infiel a Zuria Vega con Madonna

Fátima Bosch recibe inesperado consejo de Pati Chapoy para concluir su reinado como Miss Universo

Madre de Ángela Aguilar denuncia ciberacoso tras meses imparables de críticas hacia su hija en redes

DEPORTES

Rommel Pacheco destaca los cambios

Rommel Pacheco destaca los cambios en la Conade durante su primer año de gestión

Cruz Azul es eliminado de la Copa Intercontinental: cuáles son los equipos que han ganado el Derbi de las Américas

Chivas anuncia la salida de Javier “El Chicharito” Hernández

Jorge Campos lanza colaboración con el rapero Travis Scott para reinventar sus icónicos uniformes multicolor

Marcel Ruiz habla previo a la final de la Liga Mx: “Llegar a Toluca es lo mejor que me pudo pasar”