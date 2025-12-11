La presidenta Sheinbaum suspende “La Mañanera” del 12 de diciembre por festejos a la Virgen de Guadalupe

Crédito: Jesus Aviles| Infobae México

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, anunció la suspensión de la conferencia de prensa matutina conocida como ‘La Mañanera’ del viernes 12 de diciembre, durante la emisión de este jueves.

La mandataria explicó que la razón es la realización de los festejos que se llevan a cabo en honor a la Virgen de Guadalupe en todo el país.

“Mañana no va a ver mañanera, se la vamos a dedicar a la Virgen de Guadalupe”, afirmó Sheinbaum.

Asimismo, la presidenta atribuyó esta decisión a la intención de otorgar un descanso a los periodistas que regularmente asisten a dicho encuentro informativo.

México celebra a la Virgen de Guadalupe

En México, el 12 de diciembre se conmemora el Día de la Virgen de Guadalupe, considerada una de las festividades religiosas y culturales de mayor relevancia en el país.

Esta celebración evoca la última de las apariciones de la Virgen María bajo la advocación de Guadalupe al indígena Juan Diego Cuauhtlatoatzin en el cerro del Tepeyac en 1531.

Representación del encuentro entre la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, una escena icónica de la fe mexicana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la tradición, la Virgen solicitó la edificación de un templo en ese lugar y, como evidencia de sus manifestaciones, dejó su imagen impresa en el ayate de Juan Diego. Este acontecimiento marcó el origen de una profunda devoción que trascendió las fronteras nacionales, convirtiéndose en un referente de fe en el continente americano.

La celebración exhibe un carácter marcado por el sincretismo cultural. El cerro del Tepeyac era antes un sitio de especial importancia para los pueblos originarios, quienes rendían culto a la diosa Tonatzin.

La veneración a la Virgen de Guadalupe integró componentes tanto indígenas como católicos, reflejando la fusión de tradiciones prehispánicas y cristianas que caracteriza a la religiosidad mexicana.

Personas devotas a la Virgen de Guadalupe la visitan en la Basílica de Guadalupe

Cada año, millones de peregrinos de todo el país y del extranjero acuden a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México para rendir homenaje, agradecer milagros o pedir favores.

(FOTO: ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO/CUARTOSCURO.COM)

Las celebraciones incluyen serenatas, misas, danzas y ofrendas florales, comenzando desde la noche del 11 de diciembre con las tradicionales “Mañanitas” a la Virgen, este año, el festejo en el recinto religioso se presentarán artistas como Carlos Rivera, Víctor García, Aina Cueva, Alex Fernández, Lucero Mijares, Ana Cirré, entre otros para conmemorar a la Virgen de Guadalupe.

Aunque el 12 de diciembre no es un día de descanso oficial según la Ley Federal del Trabajo, su relevancia cultural y religiosa es tal que se ha propuesto convertirlo en día festivo nacional.