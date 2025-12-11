México

Filtración de la demanda de Christian Nodal contra Cazzu podría afectar a su hija, asegura abogado

César Muñoz, representante legal del sonorense, se pronunció ante la información difundida por “Ventaneando”

Guardar
Los detalles sobre la demanda
Los detalles sobre la demanda que Nodal emprendió contra Cazzu se dieron a conocer en Ventaneando y causaron descontento en su representante legal. Créditos: Cuartoscuro - IG, Cazzu

En medio de la polémica desatada por la demanda de Christian Nodal contra Cazzu, el abogado del sonorense se pronunció ante la divulgación de los detalles del documento.

Cabe recordar que fue en el programa de Ventaneando donde se dio a conocer que Nodal había emprendido una demanda contra su expareja tras dos años de haber entregado millones de pesos en efectivo.

Cazzu lanza mensaje tras ataques de Nodal. (Tiktok: Cazzuglobal)

Divulgación de la demanda podría afectar el proceso familiar

A raíz de la difusión del documento en la producción de TV Azteca, César Muñoz, abogado de Christian Nodal, envió un comunicado a medios, el cual fue recuperado por Ventaneando.

En el documento se señala que la filtración de la demanda atenta contra la privacidad de la menor (Inti) y los involucrados (Cazzu y Nodal), pues el proceso tiene como objetivo:

“Garantizar los derechos de la menor de edad, su derecho a convivencias sanas, estables y continuas con el padre, su derecho a mantener una relación significativa con él y la determinación de su derecho a la nacionalidad mexicana”, explicó.

Nodal asegura que entregó millones
Nodal asegura que entregó millones de pesos a Cazzu para la manutención de su hija. (RS)

Christian Nodal estaría buscando pasar mayor tiempo con Inti, su primogénita

Asimismo, el representante legal también explicó que el proceso emprendido por el cantante de regional mexicano no está relacionado con la manutención de la menor.

Muñoz explicó que Christian Nodal busca consolidar una relación “paterno-filial saludable”, por lo que el tema de la pensión alimenticia no debe “convertirse en centro de especulación pública”.

Por el momento, las pruebas para demostrar que el interés del cantante por “garantizar que los recursos destinados a su hija realmente se apliquen en su beneficio” se están desahogando.

(Captura de pantalla // Telemundo:
(Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

Finalmente, el abogado hizo un llamado a los medios de comunicación a no “distorsionar o especular sobre el procedimiento judicial”, pues ya se han iniciado las “indagatorias para esclarecer el origen de la filtración”.

Lo que se sabe sobre el posible encuentro de Nodal y Cazzu en los juzgados

  1. Christian Nodal presentó una propuesta formal para negociar con Cazzu tras la demanda iniciada contra ella, según informó Televisa Espectáculos.
  2. El equipo legal de Nodal entregó la propuesta en un juzgado de Jalisco, buscando acordar los términos de convivencia con su hija Inti.
  3. La defensa del cantante presentó un oficio conciliatorio en la Ciudad Judicial de Zapopan para mediar sobre la manutención y el futuro de la menor.
  4. El objetivo principal es abrir un canal de diálogo entre ambas partes y evitar un juicio largo, por lo que serán citados por un juzgado.
  5. Este proceso podría permitir que Nodal y Cazzu negocien directamente asuntos de custodia, convivencia y obligaciones económicas respecto a su hija.
Nodal y Cazzu se podrían
Nodal y Cazzu se podrían encontrar en los juzgados. REUTERS/Mario Anzuoni

Pese a la información que se ha difundido en los últimos días, ninguno de los intérpretes se ha pronunciado al respecto, por lo que se desconoce su postura ante el proceso legal.

Temas Relacionados

Christian NodalCazzuNodalDemandaVentaneandomexico-entretenimiento

Más Noticias

A 20 años de la tragedia, así avanzan los trabajos de rescate en Pasta de Conchos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum evalúa visitar Pasta de Conchos en el aniversario de tragedia

A 20 años de la

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 11 de diciembre

Cada jueves, rojos y azules se enfrentan por las comodidas, una cama y otras ventajas

Exatlón México: quién gana la

Este es el videojuego que impresiona a Guillermo del Toro y revela sus favoritos

El director mexicano abrió su corazón gamer y contó cuáles son los juegos que considera auténticas joyas narrativas, capaces de rivalizar con las mejores películas de Hollywood

Este es el videojuego que

Productos esotéricos de Grupo Frontera aparecen en CDMX previo a su nueva gira

La fiebre por Grupo Frontera se apodera de los mercados capitalinos, donde los rostros y frases de la banda decoran productos místicos

Productos esotéricos de Grupo Frontera

Ricardo Monreal deslinda a Morena de Pedro Haces: esto dijo sobre el líder de la CATEM tras señalamientos que lo vinculan con “El limones”

El diputado de Morena advirtió que le cree al líder de la CATEM

Ricardo Monreal deslinda a Morena
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a tercera implicada en

Capturan a tercera implicada en el ataque armado e incendio del bar “La Coss” en Puebla

FBI anuncia recompensa de 245 mil dólares por “La Firma”, líder de alto rango del CJNG en Puerto Vallarta

FGR obtiene más de 62 mdp como reparación del daño por caso relacionado a la Estafa Maestra

Reviven fotos de “El Limones” junto con Pedro Haces y otros líderes sindicales de la CATEM Durango

Procesan a exdirector de Licencias mercantiles en Uruapan por presunto desvío de más de 600 mil pesos

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 11 de diciembre

Este es el videojuego que impresiona a Guillermo del Toro y revela sus favoritos

Productos esotéricos de Grupo Frontera aparecen en CDMX previo a su nueva gira

Adal Ramones asegura que Juan Gabriel está vivo y que habló con él

Ranking Spotify en México: top 10 de las canciones más escuchadas de este día

DEPORTES

MLB regresa a CDMX, un

MLB regresa a CDMX, un recorrido por los equipos de grandes ligas que han jugado en México

Quién es Rebecca Da Silva, la mujer por la que Roberto Carlos apoya a México en el Mundial 2026

Fans de la WWE estallan la cancelación de Jeff Hardy en Monterrey y crecen sospechas de fraude

Javier ´El Chicharito´ Hernández se despide de la afición: “No hay que ser perfectos para ser buenos”

Landon Donovan revienta a la Selección Mexicana y asegura su fracaso en el Mundial 2026: “Están en un mal momento”