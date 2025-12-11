Filtración de la demanda de Christian Nodal contra Cazzu podría afectar a su hija, asegura abogado

Los detalles sobre la demanda que Nodal emprendió contra Cazzu se dieron a conocer en Ventaneando y causaron descontento en su representante legal. Créditos: Cuartoscuro - IG, Cazzu

En medio de la polémica desatada por la demanda de Christian Nodal contra Cazzu, el abogado del sonorense se pronunció ante la divulgación de los detalles del documento.

Cabe recordar que fue en el programa de Ventaneando donde se dio a conocer que Nodal había emprendido una demanda contra su expareja tras dos años de haber entregado millones de pesos en efectivo.

Cazzu lanza mensaje tras ataques de Nodal. (Tiktok: Cazzuglobal)

Divulgación de la demanda podría afectar el proceso familiar

A raíz de la difusión del documento en la producción de TV Azteca, César Muñoz, abogado de Christian Nodal, envió un comunicado a medios, el cual fue recuperado por Ventaneando.

En el documento se señala que la filtración de la demanda atenta contra la privacidad de la menor (Inti) y los involucrados (Cazzu y Nodal), pues el proceso tiene como objetivo:

“Garantizar los derechos de la menor de edad, su derecho a convivencias sanas, estables y continuas con el padre, su derecho a mantener una relación significativa con él y la determinación de su derecho a la nacionalidad mexicana”, explicó.

Nodal asegura que entregó millones de pesos a Cazzu para la manutención de su hija. (RS)

Christian Nodal estaría buscando pasar mayor tiempo con Inti, su primogénita

Asimismo, el representante legal también explicó que el proceso emprendido por el cantante de regional mexicano no está relacionado con la manutención de la menor.

Muñoz explicó que Christian Nodal busca consolidar una relación “paterno-filial saludable”, por lo que el tema de la pensión alimenticia no debe “convertirse en centro de especulación pública”.

Por el momento, las pruebas para demostrar que el interés del cantante por “garantizar que los recursos destinados a su hija realmente se apliquen en su beneficio” se están desahogando.

(Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

Finalmente, el abogado hizo un llamado a los medios de comunicación a no “distorsionar o especular sobre el procedimiento judicial”, pues ya se han iniciado las “indagatorias para esclarecer el origen de la filtración”.

Lo que se sabe sobre el posible encuentro de Nodal y Cazzu en los juzgados

Christian Nodal presentó una propuesta formal para negociar con Cazzu tras la demanda iniciada contra ella, según informó Televisa Espectáculos. El equipo legal de Nodal entregó la propuesta en un juzgado de Jalisco, buscando acordar los términos de convivencia con su hija Inti. La defensa del cantante presentó un oficio conciliatorio en la Ciudad Judicial de Zapopan para mediar sobre la manutención y el futuro de la menor. El objetivo principal es abrir un canal de diálogo entre ambas partes y evitar un juicio largo, por lo que serán citados por un juzgado. Este proceso podría permitir que Nodal y Cazzu negocien directamente asuntos de custodia, convivencia y obligaciones económicas respecto a su hija.

Nodal y Cazzu se podrían encontrar en los juzgados. REUTERS/Mario Anzuoni

Pese a la información que se ha difundido en los últimos días, ninguno de los intérpretes se ha pronunciado al respecto, por lo que se desconoce su postura ante el proceso legal.