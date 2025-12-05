Rosa Icela dirigirá la Mañanera del Pueblo mientras Sheinbaum viaja a Washington

Sheinbaum delegó la mañanera a Rosa Icela, confiando en su perfil para mantener el mensaje del gobierno.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, será la encargada de dirigir la Mañanera del Pueblo de este viernes 5 de diciembre, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara que estará fuera del país.

La funcionaria asumirá la conducción de la conferencia matutina como parte de la continuidad del gobierno federal y en seguimiento a la agenda presidencial.

Esta será la primera ocasión en la que Rosa Icela encabece la conferencia desde que inició la administración.

Sheinbaum informó que la decisión responde a la importancia de mantener la comunicación diaria del Gobierno de México, aun cuando ella se encuentre en actividades oficiales en el extranjero.

Rosa Icela Rodríguez conducirá la Mañanera del Pueblo durante la ausencia de la presidenta. Crédito: Segob

Explicó que la secretaria de Gobernación cuenta con la experiencia y las atribuciones necesarias para atender los temas prioritarios y presentar los informes correspondientes ante la prensa.

Sheinbaum viaja a Washington para evento clave del Mundial 2026

La presidenta viajará este jueves a Washington D.C. para participar en el primer evento oficial de la Copa Mundial FIFA 2026, donde México compartirá escenario con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

El encuentro marcará la primera aparición conjunta de los países sede rumbo al torneo, un acto simbólico que busca reforzar la cooperación trinacional en la organización del Mundial.

Sheinbaum busca proyectar el papel de México en los preparativos del Mundial 2026. Crédito: Segob

Durante su estancia, Sheinbaum asistirá al sorteo oficial en el Kennedy Center, sostendrá una breve reunión con Trump —a quien conocerá personalmente— y con Carney, y más tarde se reunirá con jóvenes mexicanos y con integrantes de la comunidad hispana.

El viaje se realizará en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional debido a la agenda ajustada, y la mandataria regresará a México la misma noche del viernes.

¿Por qué Rosa Icela asume la Mañanera?

Como titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez es la responsable directa de la política interna del país, lo que incluye la coordinación de la administración pública federal, el enlace con otros poderes y la relación con los gobiernos estatales.

Por protocolo, cuando la Presidenta se ausenta del país, la Segob asume la conducción de la Mañanera para garantizar la continuidad informativa y la atención a temas de gobernabilidad.

“Rosa Icela se convertirá en la voz del gobierno mientras Sheinbaum cumple agenda internacional. Crédito: Cuartoscuro

Su participación permite mantener el ritmo de las conferencias matutinas sin alterar la agenda presidencial, además de brindar actualizaciones sobre los trabajos del gobierno federal mientras Sheinbaum representa a México en el extranjero.

Relevancia del encuentro en Washington

La Presidenta ha resaltado que el acto trinacional en el marco del Mundial simboliza la cooperación entre México, Estados Unidos y Canadá.

Señaló que la unidad de América del Norte fortalece la competitividad regional y envía un mensaje de paz y colaboración.

Asimismo, afirmó que su reunión con Trump y Carney contribuirá a avanzar en acuerdos relacionados tanto con la organización del torneo como con la agenda comercial trilateral.

Claudia Sheinbaum viajará a Washington para representar a México en el primer evento oficial del Mundial 2026. (AP Foto/Marco Ugarte)

Actividades centrales del viaje presidencial

Acto oficial del sorteo de la Copa Mundial 2026.

Reunión con Donald Trump y Mark Carney.

Encuentro con jóvenes mexicanos y comunidad hispana en Washington.

Mensaje conjunto sobre cooperación norteamericana rumbo al Mundial.

Con su regreso programado para la noche del viernes, Sheinbaum retomará actividades el sábado para participar en la celebración por la llegada de la Cuarta Transformación a la Presidencia, mientras que Rosa Icela habrá garantizado la continuidad de la agenda pública durante su ausencia.