México

Sheinbaum se reúne con Slim y líderes empresariales antes de encuentro con Trump

La mandataria federal adelantó que en 2026 promoverá la inversión público-privada en la creación de infraestructura

Sheinbaum se reunió con Francisco Cervantes para platicar sobre próximas inversiones. | X- Claudia Sheinbaum

Antes de viajar a Estados Unidos, donde tendrá un breve encuentro con su homólogo Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

El encuentro con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Slim Domit, de Grupo Carso, además de Claudio X. González Laporte, fue alrededor de las 14:30 horas, en el Museo Kaluz, junto a la Alameda Central de la Ciudad de México.

El encuentro con los principales empresarios se da luego que la mandataria manifestó en la conferencia mañanera de este jueves que su gobierno impulsará la inversión mixta a partir de 2026, con el objetivo de apuntalar la economía nacional.

“Se pueden generar proyectos de inversión mixta sin ceder, concesionar ni mucho menos, sino sencillamente financiamientos mixtos que nos permitan avanzar en la infraestructura del país”, informó la presidenta desde Palacio Nacional.

Sheinbaum abrirá la puerta a la inversión mixta en México

La titular del Ejecutivo expuso que la meta para el siguiente año es incrementar la inversión público-privada en carreteras, puertos, aeropuertos, trenes y proyectos de agua.

Explicó que esta coordinación con el sector empresarial permitirá aumentar la infraestructura fundamental para el desarrollo del país.

Todo lo que tiene que ver con el Plan México, que es fortalecer las cadenas de valor”, precisó Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con Sheinbaum, este viernes en Washington, antes del sorteo del Mundial de la FIFA, tendrá un breve encuentro con Donald Trump, presidente de EEUU, y Mark Carney, primer ministro de Canadá, para abordar el tema del tratado de libre comercio.

“Vamos a tener una pequeña reunión —digo “pequeña” porque es de corto tiempo, por los tiempos del evento— con el presidente Trump y otra con el primer ministro Carney", indicó en la mañanera.

El encuentro será fundamental para Sheinbaum, luego que el presidente Trump expresó esta semana su disposición para dejar expirar el T-MEC con le objetivo de crear nuevos acuerdos comerciales.

Sin embargo, la jefa del Estado mexicano apuntó que el tratado no se vence en 2026, como lo entendió la prensa tras las declaraciones de Trump en la Casa Blanca.

“Dijo: “Termina el Tratado”, pero en realidad no termina el Tratado. Hay una revisión, pero no es cierto que termine el Tratado el próximo año. Pero bueno, en su visión lo plantea de esta manera, pero también plantea que puede haber otro Tratado. Pero, bueno, es parte también de su forma de comunicar", señaló Sheinbaum.

Sheinbaum cree que México tiene ventajas comerciales

Claudia Sheinbaum destacó que México mantiene una de las mejores posiciones comerciales a nivel internacional pese al reciente aumento de aranceles por parte de Estados Unidos. La mandataria subrayó que, tras concluir la revisión de 54 barreras no arancelarias, el país busca avanzar en sectores como automóviles, acero y aluminio.

El objetivo inmediato, según Sheinbaum, es dialogar con el presidente Donald Trump en una reunión breve para definir los próximos pasos en la cooperación bilateral. “Ya culminamos con el tema de la revisión de 54 barreras no arancelarias que se le pusieron. Eso ya se terminó y pues tenemos que seguir avanzando”, afirmó.

A pesar de los cambios en las tarifas estadounidenses, Sheinbaum insistió en que México conserva ventajas significativas en sus acuerdos comerciales y reiteró la intención de fortalecer la relación con Estados Unidos en áreas estratégicas.

