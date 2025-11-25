México

Temblor en Sinaloa: se registra sismo de 4.1 en Ahome

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Guardar
La información preliminar señala que
La información preliminar señala que el sismo ocurrió a las 17:33 hora del centro. (Infobae)

Ahome fue el epicentro de un sismo de magnitud 4.1 que sorprendió este 24 de noviembre a los habitantes del estado de Sinaloa a las 17:33 horas.

El movimiento telúrico se registró 81 km al suroeste de la ciudad y tuvo una profundidad de 6 km, de acuerdo con la información preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La zona exacta donde ocurrió el sismo se ubica en las coordenadas 25.394 grados de latitud y -109.741 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por movimiento telúrico registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información entregada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo pasará un movimiento telúrico, enfatiza el SSN.

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se presentan decenas de sismos diarios, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (REUTERS/Luisa González)

¿Cómo funciona la alerta sísmica

En muchas ocasiones, cuando ocurre un sismo, es común que se lance la pregunta de ¿por qué no sonó la alerta sísmica? es decir, ese sonido que advierte que se viene un movimiento telúrico lo que en muchas ocasiones da tiempo a la ciudadanía de resguardarse en un lugar seguro.

No siempre que ocurra un temblor se activa la alerta sísmica, sino que depende de varios factores.

Su funcionamiento depende de una red de sensores que, al detectar un sismo fuerte, emite una señal que utiliza ondas de radio, para alertar a las ciudades que tienen esta cobertura, con un tiempo variable de anticipación.

Son 96 los sensores de la alerta sísmica instalados desde Bahía de Banderas, en Jalisco, hasta el Istmo de Tehuantepec, incluyendo la región del Alto Balsas, en Guerrero, el sur de Puebla, así como el centro y norte de Oaxaca.

La cobertura de la alerta sísmica llega a ocho ciudades del país: Guadalajara, en Jalisco; Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero; Morelia, en Michoacán, así como la ciudades capitales de Puebla, Colima, Oaxaca y, evidentemente, la Ciudad de México.

Es muy importante tener presente que si un temblor ocurre fuera de la zona de cobertura, el sistema no alertará. También que si el sismo sucede con epicentro cercano a alguna de las ciudades consideradas, el aviso podría llegar igual que las ondas sísmicas.

Es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, (Cires) la institución que opera la Alerta Sísmica.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Incendio en Ecatepec, bomberos atienden emergencia en Las Américas

Desde colonias aledañas se aprecian columnas de humo y fuertes llamas

Incendio en Ecatepec, bomberos atienden

Las vitaminas que deben tomar las embarazadas para prevenir la descalcificación, anemia y el bajo peso en el bebé

La falta de nutrientes en esta etapa puede tener un impacto significativo tanto en la madre como en el bebé

Las vitaminas que deben tomar

Avanza la renovación de los puentes Alameda Oriente 1 y 2 entre CDMX y Estado de México

De acuerdo con estimaciones de autoridades del Gobierno de México, las obras finalizarán a mediados del 2026

Avanza la renovación de los

SAT recaudó más de 5 billones de pesos en lo que va del año, un aumento del 7.9% en comparación con el 2024

Los ingresos federales rebasaron en más del doble lo programado para el periodo, según datos oficiales

SAT recaudó más de 5

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 24 de noviembre

Este refugio es el más codiciado cada lunes y jueves entre rojos y azules

Exatlón México: quién gana la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hay dos detenidos por la

Hay dos detenidos por la muerte de Joel Lizandro, el menor de edad encontrado sin vida en Tulum

Autoridades aseguraron cargamento de cocaína con valor de más de 41mdp en Chiapas

Lupe Tapia, operador crucial de El Mayo Zambada, será condenado en EEUU el próximo año

Cae en Michoacán “El Pelón”, presunto reclutador de sicarios, ligado al homicidio de Carlos Manzo

Marina detiene a cuatro presuntos traficantes y asegura 270 kilos de cocaína en el AICM, operaban red de droga hacia Tijuana

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 24 de noviembre

Muere Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje y mamá de Aislinn Derbez, a los 65 años

¿Fátima Bosch se ha hecho alguna cirugía estética?

Raúl Rocha buscaría relevo como presidente de Miss Universo tras acusaciones de fraude

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 24 de noviembre: granjeros sorprendidos por eliminación del domingo

DEPORTES

León Krauze menosprecia la crítica

León Krauze menosprecia la crítica de Christian Martinoli al Tri por “insultar” a los jugadores con groserías

Tigres se corona campeona del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Liga MX explica por qué se jugarán tres partidos de liguilla en un día pese a que el reglamento lo prohíbe

‘El Buki’ visita la cancha de Boca Juniors y Riquelme lo recibe con la camiseta xeneize: “Usted es el ídolo de mi mamá”

Definidos días y horarios para los cuartos de final del Apertura 2025 en la Liga Mx