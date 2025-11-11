Niegan libertad anticipada a Edgar Coronel, cuñado de Joaquín El Chapo Guzmán

El hermano de Emma Coronel fue detenido en 2015 (Infobae)

Édgar Coronel Aispuro no saldá de prisión de forma anticipada, según determinó el Juzgado Primero de Distrito en Ejecución de Penas. Dicho hombre fue sentenciado a 10 años de prisión por delincuencia organizada debido a que estaría relacionado con el Cártel de Sinaloa.

Los hechos fueron dados a conocer el 10 de noviembre y es importante resaltar que el hermano de Emma Coronel decidió apelar el fallo. Lo anterior luego de que un juez indicó que Édgar Coronel no cumple con laos requerimientos legales para poder ser liberado.

Es por ello que un tribunal colegiado será el que se encargue de resolver el caso. Cabe destacar que en octubre pasado se cumplieron 10 años tras las rejas del sujeto mencionado y quien, por el momento, se quedará tras las rejas.

Fue en 2015 cuando la entonces Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo un auto de formal prisión para el hermano de Emma Coronel.

Aunque en su momento Édgar Coronel fue señalado como un partícipe en la fuga de prisión de Joaquín El Chapo Guzmán, en junio de 2024 la jueza Raquel Ivette Duarte dictó un falló en beneficio de Édgar Coronel, lo anterior debido a la diferencia entre testimonios, según los registros de la sentencia dentro de la causa penal 23/2018-II por el delito de evasión de preso.

“El acusado en su declaración preparatoria de 20 de octubre de 2015 no reconoció el contenido de su declaración ministerial de 22 de agosto de 2015; si bien el solo hecho de haya negado su participación en el ilícito atribuido no es un elemento probatorio suficiente de su inocencia (…) la fiscalía federal no aportó elementos probatorios suficientes, ni siquiera en grado de indicio, para ubicar al aquí enjuiciado en circunstancias de modo, tiempo y lugar, en la partición del ilícito en estudio", se puede leer en los documentos.

Por su parte, en septiembre de 2023 fue informada la libración de Emma Cornel bajo la medida de libertad condicional. La esposa del Chapo fue sentenciada a tres años de prisión tras ser hallada culpable de los delitos de asociación ilícita para traficar cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana; conspiración para lavar dinero; y transacciones relacionadas al tráfico de drogas en favor del Cártel de Sinaloa.

Tras lograr su libertad, Coronel tuvo que aceptar condiciones por parte del Gobierno de EEUU, las cuales implican que la mujer consiga un trabajo y cumplir con 30 horas laborales a la semana.