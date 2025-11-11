México

Niegan libertad anticipada a Edgar Coronel, cuñado de Joaquín El Chapo Guzmán

El caso del hermano de Emma Coronel será resuelto por un tribunal colegiado

Guardar
El hermano de Emma Coronel
El hermano de Emma Coronel fue detenido en 2015 (Infobae)

Édgar Coronel Aispuro no saldá de prisión de forma anticipada, según determinó el Juzgado Primero de Distrito en Ejecución de Penas. Dicho hombre fue sentenciado a 10 años de prisión por delincuencia organizada debido a que estaría relacionado con el Cártel de Sinaloa.

Los hechos fueron dados a conocer el 10 de noviembre y es importante resaltar que el hermano de Emma Coronel decidió apelar el fallo. Lo anterior luego de que un juez indicó que Édgar Coronel no cumple con laos requerimientos legales para poder ser liberado.

Es por ello que un tribunal colegiado será el que se encargue de resolver el caso. Cabe destacar que en octubre pasado se cumplieron 10 años tras las rejas del sujeto mencionado y quien, por el momento, se quedará tras las rejas.

Fue en 2015 cuando la entonces Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo un auto de formal prisión para el hermano de Emma Coronel.

Emma Coronel, esposa del Chapo
Emma Coronel, esposa del Chapo (Achivo)

Aunque en su momento Édgar Coronel fue señalado como un partícipe en la fuga de prisión de Joaquín El Chapo Guzmán, en junio de 2024 la jueza Raquel Ivette Duarte dictó un falló en beneficio de Édgar Coronel, lo anterior debido a la diferencia entre testimonios, según los registros de la sentencia dentro de la causa penal 23/2018-II por el delito de evasión de preso.

“El acusado en su declaración preparatoria de 20 de octubre de 2015 no reconoció el contenido de su declaración ministerial de 22 de agosto de 2015; si bien el solo hecho de haya negado su participación en el ilícito atribuido no es un elemento probatorio suficiente de su inocencia (…) la fiscalía federal no aportó elementos probatorios suficientes, ni siquiera en grado de indicio, para ubicar al aquí enjuiciado en circunstancias de modo, tiempo y lugar, en la partición del ilícito en estudio", se puede leer en los documentos.

Emma Cornel es liberada de prisión

Emma Coronel es esposa del
Emma Coronel es esposa del Chapo (Instagram/ICE)

Por su parte, en septiembre de 2023 fue informada la libración de Emma Cornel bajo la medida de libertad condicional. La esposa del Chapo fue sentenciada a tres años de prisión tras ser hallada culpable de los delitos de asociación ilícita para traficar cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana; conspiración para lavar dinero; y transacciones relacionadas al tráfico de drogas en favor del Cártel de Sinaloa.

Tras lograr su libertad, Coronel tuvo que aceptar condiciones por parte del Gobierno de EEUU, las cuales implican que la mujer consiga un trabajo y cumplir con 30 horas laborales a la semana.

Temas Relacionados

Edgar Coronel AispuroEmma CoronelEl Chapo GuzmánCártel de SinaloaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Estos son los únicos gastos personales deducibles en la declaración anual, según el SAT

Estos son los únicos gastos personales deducibles en la declaración anual, según el SAT

Estos son los únicos gastos

Autoridades alertan sobre fraudes y robo de información personal al usar códigos QR

La SSC publicó una infografía en sus redes sociales para concientizar sobre los peligros de esta tecnología

Autoridades alertan sobre fraudes y

Choque de motocicleta deja un muerto y dos heridos en Periférico

Un choque de una moto en la colonia Independencia movilizó a servicios de emergencia, resultando en el fallecimiento de un joven

Choque de motocicleta deja un

“Fallaron sus modelos”: Ramírez Bedolla culpa a Calderón y Peña Nieto por la violencia en Michoacán

El gobernador señaló que las estrategias de los expresidentes tuvieron resultados negativos para el estado

“Fallaron sus modelos”: Ramírez Bedolla

Metro CDMX y Metrobús hoy 10 de noviembre: servicio lento en la Línea 3 por afluencia de usuarios

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Plan Michoacán genera sus primeros

Plan Michoacán genera sus primeros resultados: detuvieron a 5 presuntos extorsionadores de limoneros

Llegan a Michoacán elementos del Ejército y de la Guardia Nacional para reforzar Plan por la Seguridad y la Justicia

Encuentran rancho con 16 cuerpos en Quintana Roo: podría ser un cementerio clandestino

Piden 14 años de prisión contra “El Guacho”, yerno del Mencho y exmiembro de alto rango del CJNG

Caen 20 presuntos criminales del CJNG en Tabasco: entre ellos 4 policías municipales y “El Toto”, jefe de plaza regional

ENTRETENIMIENTO

Conoce a los hijos de

Conoce a los hijos de Angélica Vale y Otto Padrón: uno de ellos también se dedica a la actuación 

Carlos Rivera anuncia concierto por primera vez en la Plaza de Toros La México: fecha y venta para “¡Vida México! Tour"

De Vicente Rojo a Rafael Cauduro: la Cineteca Nacional mostrará las historias de artistas que pagaron impuestos con sus obras

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 10 de noviembre

¿Qué empresas están detrás de la millonaria fortuna de Nawat Itsaragrisil, polémico ex director de Miss Universo que denunció a mexicanos en Tailandia? 

DEPORTES

Martinoli explica quién debe suplir

Martinoli explica quién debe suplir a Memo Ochoa en la portería del Tri para el Mundial 2026

Jaime Lozano es despedido de Pachuca previo al Play In del Apertura 2025

Pumas confirma que José Juan Macías sufrió rotura de ligamento cruzado: ¿Cuánto tiempo tomará su recuperación?

Quién es Diego Mejía, el técnico mexicano que fue campeón en la Canadian Premier League

Play-In Liga MX: la IA anticipa quién entra a Liguilla