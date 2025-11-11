México

Explosión de gas natural en unidad habitacional en Tlalnepantla, Edomex, deja tres heridos

Personal de emergencia realiza revisiones exhaustivas en la Unidad Tlacalli luego de una explosión por gas natural

El inmueble se encuentra sobre la avenida Marío Colín y Roberto Fulton Crédito: X(@patrakin)

Una explosión provocada por un tanque de gas se registró esta mañana dentro de un departamento en la Unidad Habitacional Tlacalli, ubicada entre la avenida Mario Colín y Roberto Fulton en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

Protección Civil de Tlanepantla confirmó que la causa fue una explosión derivada de la acumulación de gas natural distribuido a través de un ducto subterráneo.

Se reportan tres personas heridas, una de las víctimas fue la dueña del departamento que explotó, quien fue llevada al Hospital de Lomas Verdes en Naucalpan de Juárez, reportó Nmás+.

así como la evacuación de 275 alumnos de escuela Secundaria Oficial 564 Narciso Bassols, misma que se encuentra al interior de la Unidad Habitacional.

Autoridades municipales precisaron que este tipo de gas natural se distingue por ser poco perceptible al olfato, a diferencia del gas doméstico comúnmente conocido, el cual produce un olor característico que alerta sobre su presencia.

Tras el incidente, equipos de Protección Civil inspeccionaron de manera exhaustiva los ductos de los departamentos vecinos para descartar riesgos adicionales y permitir el eventual regreso de los habitantes a sus domicilios.

El saldo del incidente incluye daños en aproximadamente 18 a 20 departamentos afectados por la explosión. Las autoridades continúan evaluando la situación para garantizar la seguridad de los residentes de la unidad habitacional y restablecer la normalidad en la zona.

Información en proceso...

