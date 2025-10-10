México

Mariana Ávila, participante de Las Estrellas Bailan en Hoy, se despide de Fede Dorcaz

El famoso perdió la vida la noche del 9 de octubre en las calles de la Ciudad de México

Por Jazmín González

Mariana Ávila y Fede Dorcaz
Mariana Ávila y Fede Dorcaz serían parte de Las Estrellas Bailan en Hoy. (Instagram / Captura de pantalla)

La mañana de este 10 de octubre, los conductores del programa “Hoy” confirmaron el fallecimiento de Fede Dorcaz, modelo y músico argentino que participaría en Las Estrellas Bailan en Hoy.

"Falleció Fede Dorcaz, cantante y modelo, pareja de Mariana Ávila”, informó Andrea Legarreta mientras intentaba contener el llanto.

Por su parte, Galilea Montijo recordó que el día de ayer se destapó a Mariana Ávila como participante de la competencia de baile del matutino, y se tenía previsto que también se integrara al proyecto Fede.

Se desconoce si Mariana Avila
Se desconoce si Mariana Avila seguirá en Las Estrellas Bailan en Hoy. (IG: @soymarianaavila)

Después de que el resto de los conductores externaron sus condolencias, acompañados por algunos de los participantes del reality, se mostraron una serie de imágenes inéditas de los últimos ensayos de la pareja.

Mariana Ávila se despide de Fede Dorcaz, su novio y quien sería su pareja en Las Estrellas Bailan en Hoy

Horas antes de que se diera a conocer la muerte del músico argentino, Mariana Ávila, creadora de contenido, compartió un emotivo mensaje en su cuenta de X.

"Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo. Te amo, te amo, te amo y te amaré siempre", escribió.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Las muestras de cariño por parte de sus seguidores y colegas no se hicieron esperar. Mientras que en el matutino de Televisa, Kunno le dedicó unas palabras y recordó su paso por el programa.

"No sé qué decir en este momento, estamos todos en shock. Fede era una inyección de energía, desde el primer día que lo conocimos en los ensayos todos logramos convivir con él porque siempre se acercaba con cada uno de nosotros”, expresó.

Quién era Fede Dorcaz, modelo argentino que perdió la vida en CDMX

El lanzamiento de “Kuliyuki” en 2017 marcó el inicio de la carrera discográfica del artista, quien años más tarde, en 2024, presentó su álbum “Instinto”, incluyendo temas como “La decisión” y “Volver a empezar”.

Su vínculo con la composición se fortaleció con el tiempo y siempre reconoció la influencia de sus ídolos musicales: “La disfruto mucho. Fui a radicar a Los Ángeles para construir este camino. Fue en España cuando subí a un escenario para cantar por primera vez”, compartió en su página web.

(IG: @programahoy)
(IG: @programahoy)

Fue a los 18 años cuando recibió un contrato exclusivo de una agencia en Barcelona, lo que le permitió trabajar entre España, Italia y Estados Unidos. Poco antes de su fallecimiento, el cantante había estado en Televisa, participando en los ensayos de Las Estrellas Bailan en Hoy.

