México

Sujeto le pide matrimonio a su novia en feria de Iztapalapa y momento se viraliza en redes sociales

Los hechos ocurrieron duranta la noche del domingo en esta festividad del Eje 5 Sur, de la colonia Apatlaco

Por Omar Martínez

Guardar
"¡Cosas que no pasan en
"¡Cosas que no pasan en Suiza!" y "Momentos inesperados!" fueron algunas de las frases que mencionaron internautas en redes sociales. Crédito: Facebook/Nicole Glez

Una pareja se volvió viral en redes sociales, luego de que a la chica le pidieran matrimonio en una feria de la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

Los hechos aparentemente ocurrieron la noche del pasado domingo 7 de septiembre en esta feria que se instala anualmente en Eje 5 y Apatlaco, muy cerca de la estación Apatlaco, ubicada en la Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

En el video se observa que, al parecer, la pareja desciende de un juego mecánico instalado en la feria y, posteriormente, los asistentes voltean a verlos, ya que el hombre le pide matrimonio a su pareja.

Se detalla el momento en que el sujeto se arrodilla y la mujer dice que sí al momento. La identidad de las personas se desconoce, pero generó una reacción y viralización del video en redes sociales.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado domingo 7 de septiembre en una feria cerca de la estación Metro Apatlaco, el cual fue grabado por una persona y subido a las redes sociales. Crédito: Facebook/Nicole Glez.

Internautas en internet mencionaron que era una forma original para pedirle matrimonio a la persona que te gusta, mientras que otros expresaron que es muy inusual el lugar para pedirle matrimonio a una persona.

Las reacciones y comentarios no se hicieron esperar y en redes sociales expresaron: “Imagínate vivir en Suiza y perderte esto”; “¡Qué bonita forma de expresar su amor!”; “¡Viva el amor del bueno!”; “¡Qué original! “Muchas felicidades”, fueron las palabras positivas de las personas.

En tanto, también se mencionaron algunas palabras y comentarios de personas que desaprobaron el gesto y no estuvieron de acuerdo: “Esa no es la forma de pedirle matrimonio a la chica con la que vas a compartir este momento”; “Eso se hace en un restaurante, playa u otro lugar”; “Ni el anillo le dio”.

La feria se ubica cerca
La feria se ubica cerca de la estación Metro Apatlaco de la Línea 8 del Metro de la Ciudad de México. Foto: Metro CDMX.

Como se mencionó anteriormente, se desconoce la identidad de la pareja, pero ambos se mostraron felices del momento que protagonizaron.

Asistentes de la feria presenciaron el hecho y tomaron videos y fotografías.

Feria Patronal Apatlaco, CDMX 2025

La Feria Patronal de Apatlaco se realiza cada 7 de septiembre en el Eje 5 Sur, muy cerca de Metro Apatlaco, en la colonia del mismo nombre Apatlaco, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

La feria es considerada un espacio para la convivencia entre vecinos y visitantes de otras partes cercanas de la demarcación, incentivando la solidaridad y el sentido de pertenencia en Iztapalapa.

Las familias participan en concursos, representaciones culturales y espectáculos que forman parte de la tradición de la celebración.

Temas Relacionados

CDMXIztapalapaFeriaApatlacoMetro ApatlacoMatrimonioPedida de manomexico-noticias

Más Noticias

Reportan 16 mineros atrapados tras accidente en mina de carbón en Sabinas, Coahuila

Las autoridades activaron el protocolo de emergencia y confirmaron que los trabajadores cuentan con oxígeno

Reportan 16 mineros atrapados tras

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿Quién será el líder de la semana?

Los habitantes ahora convivirán juntos en una sola habitación

La Casa de los Famosos

Liberan a tres músicos en Edomex que fueron señalados de pertenecer a la Familia Michoacana

Los tres sujetos no fueron vinculados a proceso por falta de pruebas

Liberan a tres músicos en

Ricardo Peralta responde a Galilea Montijo sobre las medidas de su cintura

La controversia comenzó cuando el ex integrante de LCDLF mostró su exclusivo corset

Ricardo Peralta responde a Galilea

Cuauhtémoc Blanco le pide a Chicharito Hernández que se retire del futbol: “Ya le cuesta”

El ex jugador del club América reconoció que Javier Hernández ya no es el mismo joven goleador

Cuauhtémoc Blanco le pide a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Uno de los procesados por

Uno de los procesados por delincuencia organizada y presuntamente ligado al CJNG era Policía de Investigación en Jalisco

Detención de cuatro personas revela presunta alianza entre célula del CJNG con grupo criminal de Morelos

Cuáles eran los señalamientos contra el capitán de la Marina hallado sin vida en Altamira, Tamaulipas

Caen dos sujetos con casi 300 millones de pesos en metanfetamina en bolsas de “residuos peligrosos” en Sonora

Hallan muerto a Abraham Jeremías Pérez, titular de Protección Portuaria de Altamira, implicado en red de huachicol

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿Quién será el líder de la semana?

Ricardo Peralta responde a Galilea Montijo sobre las medidas de su cintura

Tierra de los muertos: fecha, lugar y cartel del festival de electrónica

Fuerza Regida lidera el ranking Apple México: las mejores canciones para escuchar en en cualquier momento

Angélica Vale recuerda que un famoso vecino se la pasaba fumando marihuana y por eso se tuvo que mudar

DEPORTES

Cuauhtémoc Blanco le pide a

Cuauhtémoc Blanco le pide a Chicharito Hernández que se retire del futbol: “Ya le cuesta”

Quién es el comentarista de Fox Sports que habría rechazado contrato con TUDN para el Mundial 2026

Christian Martinoli y Luis García superan a TUDN en el rating de la transmisión México vs Japón

Edson Álvarez no jugará en el México vs Corea del Sur por lesión; así lo explicó Javier Aguirre

A esto se dedicará Canelo Álvarez cuando se retire del boxeo para ayudar a jóvenes peleadores