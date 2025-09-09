Sujeto le pide matrimonio a su novia en feria de Iztapalapa y momento se viraliza en redes sociales

"¡Cosas que no pasan en Suiza!" y "Momentos inesperados!" fueron algunas de las frases que mencionaron internautas en redes sociales. Crédito: Facebook/Nicole Glez

Una pareja se volvió viral en redes sociales, luego de que a la chica le pidieran matrimonio en una feria de la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

Los hechos aparentemente ocurrieron la noche del pasado domingo 7 de septiembre en esta feria que se instala anualmente en Eje 5 y Apatlaco, muy cerca de la estación Apatlaco, ubicada en la Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

En el video se observa que, al parecer, la pareja desciende de un juego mecánico instalado en la feria y, posteriormente, los asistentes voltean a verlos, ya que el hombre le pide matrimonio a su pareja.

Se detalla el momento en que el sujeto se arrodilla y la mujer dice que sí al momento. La identidad de las personas se desconoce, pero generó una reacción y viralización del video en redes sociales.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado domingo 7 de septiembre en una feria cerca de la estación Metro Apatlaco, el cual fue grabado por una persona y subido a las redes sociales. Crédito: Facebook/Nicole Glez.

Internautas en internet mencionaron que era una forma original para pedirle matrimonio a la persona que te gusta, mientras que otros expresaron que es muy inusual el lugar para pedirle matrimonio a una persona.

Las reacciones y comentarios no se hicieron esperar y en redes sociales expresaron: “Imagínate vivir en Suiza y perderte esto”; “¡Qué bonita forma de expresar su amor!”; “¡Viva el amor del bueno!”; “¡Qué original! “Muchas felicidades”, fueron las palabras positivas de las personas.

En tanto, también se mencionaron algunas palabras y comentarios de personas que desaprobaron el gesto y no estuvieron de acuerdo: “Esa no es la forma de pedirle matrimonio a la chica con la que vas a compartir este momento”; “Eso se hace en un restaurante, playa u otro lugar”; “Ni el anillo le dio”.

La feria se ubica cerca de la estación Metro Apatlaco de la Línea 8 del Metro de la Ciudad de México. Foto: Metro CDMX.

Como se mencionó anteriormente, se desconoce la identidad de la pareja, pero ambos se mostraron felices del momento que protagonizaron.

Asistentes de la feria presenciaron el hecho y tomaron videos y fotografías.

Feria Patronal Apatlaco, CDMX 2025

La Feria Patronal de Apatlaco se realiza cada 7 de septiembre en el Eje 5 Sur, muy cerca de Metro Apatlaco, en la colonia del mismo nombre Apatlaco, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

La feria es considerada un espacio para la convivencia entre vecinos y visitantes de otras partes cercanas de la demarcación, incentivando la solidaridad y el sentido de pertenencia en Iztapalapa.

Las familias participan en concursos, representaciones culturales y espectáculos que forman parte de la tradición de la celebración.