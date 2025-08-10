Llega a México segundo avión Embraer para Mexicana de Aviación

La segunda aeronave Embraer E195-E2 para Mexicana aterrizó en el AIFA, ubicado en Zumpango, Estado de México. (Foto: @MexicanaVuela_)

Mexicana de Aviación incorporó hoy a su flota la segunda aeronave Embraer E195-E2, bajo la matrícula XA-MXB, con capacidad para 132 pasajeros. La nueva unidad es idéntica a la primera que la aerolínea recibió en julio de este año.

El arribo de este avión se inscribe en el plan de integración de 20 aeronaves de última generación, impulsado por Mexicana para optimizar la eficiencia operativa y mejorar la conectividad a nivel nacional.

Antes de iniciar operaciones comerciales, la nueva Embraer E195-E2 deberá someterse al proceso de certificación a cargo de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Este procedimiento resulta obligatorio y una vez concluido habilitará a la aeronave para incorporarse a los servicios regulares de pasajeros. Esta ampliación de la flota permitirá a la aerolínea fortalecer su oferta y mantener la puntualidad que ha caracterizado a Mexicana en su actual red de rutas.

Entre septiembre y diciembre de 2025, Mexicana prevé la llegada de otras tres aeronaves E195-E2. Estos equipos reemplazarán de manera gradual a los Boeing 737/800 NG, que serán retornados a la Fuerza Aérea Mexicana conforme avancen las entregas de los nuevos aviones Embraer.

La estrategia de modernización diseñada por Mexicana está enfocada en renovar su parque aéreo, reducir la edad promedio de las aeronaves y adoptar tecnologías más sostenibles, acorde con la demanda del mercado nacional.

Entre septiembre y diciembre de 2025, Mexicana prevé la llegada de otras tres aeronaves E195-E2. (Foto: @MexicanaVuela_)

La introducción de aviones de última generación forma parte del esfuerzo de Mexicana para ofrecer un servicio eficiente, sustentable y alineado con los máximos estándares de seguridad operacional establecidos a nivel internacional.

De esta manera, la aerolínea busca equilibrar la comodidad de los pasajeros y la puntualidad en sus itinerarios, sin perder de vista la accesibilidad en los precios, dando continuidad a sus planes de expansión y mejora continua en el sector aéreo mexicano.

Claudia Sheinbaum celebró la llegada de la primera aeronave

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, encabezó la recepción de la primera aeronave Embraer en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), a inicios de julio de este año.

Durante aquel evento, la titular del Ejecutivo subrayó que la recuperación de Mexicana de Aviación representa una decisión estratégica destinada a fortalecer la soberanía nacional y a responder a las necesidades logísticas, de defensa y transporte del país.

“El transporte aéreo es vital para la defensa, la emergencia, la logística nacional y el transporte de personas”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo, explicando que la medida no responde a un capricho ideológico, sino a una visión integral de las necesidades nacionales.