Ciclovía en Tlalpan CDMX: así luce el primer carril de la ruta “La Gran Tenochtitlán”

Autoridades de la CDMX iniciaron pruebas piloto de la ciclovía La Gran Tenochtitlán, que va sobre av. Tlalpan Crédito: X/ @SOBSECDMX

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) empezó con las pruebas pilotos de la ciclovía en Tlalpan. A finales de julio las autoridades pusieron en marcha el primer tramo de la Ciclovía La Gran Tenochtitlán, la cual conectará el Zócalo de la CDMX con el sur de la capital, y uno de los puntos importantes por donde pasará será el Estadio Azteca.

A través de redes sociales compartieron un video que dio muestra de cómo luce el primer el primer tramo que ya está operando de la ciclovía sobre avenida Tlalpan. De acuerdo con José Abraham Benito, director de Jefatura de Unidad Departamental de Proyectos y Factibilidades de Obras de Infraestructura Vial, el trayecto inicia desde la calle Lucas Alamán sobre Tlalpan.

"Hemos destinado un carril exclusivo que comienza en la calle Lucas Alamán con una extensión de 1.5 kilómetros para que puedas vivir la experiencia del inicio de la ciclovía Gran Tenochtitlan“, precisó.

Así luce la ciclovía de Tlalpan en su primera fase (X/ @SOBSECDMX)

El primer tramo llega hasta la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro CDMX, posteriormente llegará hasta el Estadio Azteca.

CDMX lanza prueba piloto de ciclovía La Gran Tenochtitlán

Inició la ciclovía “La Gran Tenochtitlán” sobre la avenida Tlalpan, un proyecto impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México como parte de los preparativos para la Copa Mundial 2026. La jefa de gobierno, Clara Brugada, confirmó que esta ruta conectará el Zócalo Capitalino con el sur de la ciudad y tendrá como uno de sus destinos clave el Estadio Azteca, sede de la inauguración del torneo de la FIFA.

La iniciativa responde a la necesidad de modernizar la movilidad urbana y ofrecer alternativas sostenibles ante el incremento de visitantes y la presión sobre la infraestructura vial que supondrá el evento deportivo. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) anunció el inicio de una prueba piloto para la ciclovía, con el objetivo de adaptar la avenida Tlalpan a la reducción de carriles y evaluar el impacto de la nueva ruta en la circulación.

600 ciclistas conocieron la ruta de la ciclovía de Tlalpan del Zócalo al Estadio Azteca (Jefatura Gobierno CDMX)

Las autoridades capitalinas han difundido imágenes del tramo inicial a través de redes sociales, mostrando la adaptación del carril lateral de la avenida Tlalpan para uso exclusivo de bicicletas.

Durante una asamblea en la colonia Santa Úrsula, Clara Brugada y Héctor Ulises García Nieto presentaron los detalles de la ciclovía a los residentes, subrayando que la infraestructura no solo beneficiará a los ciclistas, sino que también mejorará la movilidad de los habitantes de las colonias aledañas. El plan contempla la creación de rutas secundarias que conectarán diversas zonas del sur de la ciudad, ampliando el alcance de la red ciclista y facilitando el acceso a servicios y centros de trabajo.