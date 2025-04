Donald Trump asegura que EEUU “no necesita” los automóviles producidos en México

U.S. President Donald Trump looks on during a rally to mark his 100th day in office, at Macomb Community College in Warren, Michigan, U.S., April 29, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, arremetió de nueva cuenta contra la industria automotriz, tanto en México como en Canadá. Durante su más reciente intervención, el mandatario habló sobre la intención de establecer dicha parte del comercio en su país al considerar que sus dos vecinos “se llevan parte del negocio”.

Como parte de los actos realizados en el marco de sus primeros 100 días de gobierno, el político del partido republicano volvió a enfatizar en el carácter proteccionista de su administración. Al respecto, aseguró que “buscamos hacer nuestros propios automóviles” y desdeñó la importación realizada desde los dos países con los que comparte la frontera.

“No necesitamos los autos de afuera cuando dijeron: ‘señor, queremos enviarle muchos coches’, dije que realmente no queremos sus automóviles. Realmente no queremos. Queremos fabricar nuestros propios autos, eso incluye Canadá, eso incluye a México, que han tomado una enrome cantidad de nuestro negocio”, expresó.

EEUU busca trasladar la producción de armadoras de automóviles a su país (Nathan Howard/Bloomberg)

Desde el arranque de su administración, Donald Trump ha enfatizado su intención de trasladar la producción de las armadoras que se encuentran fuera hacia los Estados Unidos. Para ello, ha emprendido la imposición de aranceles del 25% a automóviles que llegan y son fabricados en otros países. Al respecto, algunas empresas han considerado trasladar parte de su producción a dicho país.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), en el 2024 México envió a los Estados Unidos una cifra total de 2 millones 771 mil 287 vehículos, es decir el 79.7% del total de los coches que México exportó.

“México está tomando el 32 por ciento, tomaron el 32% de nuestra producción de automóviles. No queremos que tengan eso. No lo queremos ¿por qué subsidiamos a Canadá con 200 mil millones de dólares al año? ¿Por qué subsidiamos a México con 300 mil millones de dólares al año? No hay razón para ello. Me enorgullece ser el presidente de los trabajadores y no el presidente de los subcontratistas", dijo en su discurso.

El T-MEC ha respaldado algunas mercancías mexicanas ante los aranceles impuestos por EEUU (Foto: Shutterstock)

Trump suaviza aranceles a la industria automotriz

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció una nueva orden ejecutiva que busca aliviar el impacto de los aranceles impuestos a los fabricantes de automóviles, medida que incluye deducciones significativas para las empresas que importan piezas desde el extranjero. Según informó la Casa Blanca el martes 29 de abril, esta decisión tiene como objetivo principal ofrecer un respiro a la industria automotriz, permitiendo a los fabricantes ajustar sus cadenas de suministro y adaptarse gradualmente a las políticas comerciales de su administración.

De acuerdo con las disposiciones anunciadas, los fabricantes de vehículos en Estados Unidos podrán acceder a deducciones de hasta el 15% del precio de venta recomendado de los automóviles producidos y comercializados en el país durante el primer año. Este porcentaje se reducirá al 10% en el segundo año. Estas deducciones se aplicarán sobre los aranceles, que alcanzan hasta un 25% para ciertos componentes automotrices importados. Según consignó el gobierno, esta estrategia incluye un sistema de créditos que permitirá a las empresas compensar los costos de las piezas extranjeras, lo que busca mitigar las complicaciones inmediatas derivadas de las tarifas.

El impacto de esta medida se extiende a países como México y Canadá, principales socios comerciales de Estados Unidos en el sector automotriz. Según las normas establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), las autopartes que cumplan con los requisitos del acuerdo están exentas de aranceles, lo que otorga una ventaja competitiva a la industria mexicana frente a otros países exportadores. En este contexto, la nueva política de deducciones podría beneficiar tanto a los fabricantes estadounidenses como a los proveedores extranjeros que operan bajo el marco del T-MEC.