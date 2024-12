Maryfer Centeno vs Mr. Doctor: qué pasaría con el pleito legal si ambos caen en la cárcel

La disputa será mediada por las autoridades tras la demanda interpuesta por Centeno. (Jesús Avilés / Infobae)

Mr. Doctor escribió en sus redes sociales que se ha girado una orden de aprehensión en su contra, esto a razí del pleito legal que tiene con Maryfer Centeno, la experta en lenguaje corporal y grafóloga. La discusión inició cuando el médico criticó las disciplinas a las que se dedica la joven, y ésta manifestó que la forma en la que se refería a ella era violenta.

Por otro lado, Alfredo Adame, el famoso actor, entró también a la controversia, pues a través de sus redes sociales manifestó su deseo de denunciar y “meter a la cárcel” a Maryfer Centeno por hablar de las fotos íntimas que se filtraron de su persona.

¿Qué pasaría con la batalla legal si, por alguna razón, tanto Maryfer Centeno como Mr. Doctor son detenidos? Según la ley en México, una persona que se encuentra privada de su libertad, como un preso, tiene el derecho de presentar denuncias. Los derechos humanos fundamentales de los internos, como el acceso a la justicia, permanecen vigentes incluso dentro de los centros penitenciarios. Un preso puede denunciar a otra persona por diversos motivos, como agresiones, abusos, o situaciones que perjudiquen su bienestar o integridad. Por lo mismo, el proceso legal continuaría.

Para interponer una denuncia, el interno puede hacerlo a través de su abogado, mediante la defensoría pública, o a través de los mecanismos que el mismo sistema penitenciario disponga, como comunicarse con las autoridades correspondientes. Es fundamental asegurar que el proceso de denuncia dentro de los centros penitenciarios se lleve a cabo respetando los derechos del denunciante, garantizando su seguridad y confidencialidad.

Mr. Doctor pide a Claudia Sheinbaum que se involucre en sus diferencias legales con Maryfer Centeno

La mandataria destacó que desconoce el tema, pero que deberá ser revisado por la fiscalía de la CDMX. (Jesús Avilés / Infobae)

Mr. Doctor publicó un video en YouTube en el que responde a las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Este intercambio se produce luego de que la mandataria abordara el tema de su situación legal en su conferencia de prensa matutina. Esto dijo el médico:

“Me da gusto que la presidenta Claudia Sheinbaum se haya tomado el tiempo para decir que se va a investigar. Le pido a ustedes que hagamos que a la presidenta Claudia Sheinbaum no se le olvide esto, que se investigue”.

“No tengo nada que esconder, que me investiguen, quieren ponerme trampas, he sido muy sincero, tal vez ese es mi problema, que soy muy directo. No me ando de doble moral”.

“Les pido eso, que por favor sigamos insistiendo a las autoridades que hagan su trabajo correctamente. Me da tranquilidad que la presidenta sea alguien que practica la ciencia, sabe lo que es un método científico, sabe lo que conlleva estudiar, eso me da tranquilidad, que la presidenta es una mujer que estudió, que tiene la formación académica y científica”.