Ana Gastélum rompe el silencio sobre supuesta desaparición de Markitos Toys y su prometido KC

La influencer pide a sus fans que no crean lo primero que ven en internet CRÉDITO: (Instagram/@anagastelumc)

Después de que se incendiara el restaurante de sushi Ranch Roll, comenzó la preocupación por la supuesta desaparición de Kevin Castro —mejor conocido como KC— y su hermano, el youtuber Markitos Toys.

Tras la gran incertidumbre y preocupación por la violencia en Culiacán, Sinaloa, la prometida de KC ya rompió el silencio y dejó entrever que todo fue un rumor difundido por terceras personas.

En realidad ni Markitos Toys ni KC fueron víctimas de algún delito como la desaparición. En palabras de la influencer Ana Gastélum, decidieron no aclarar nada porque les parece muy desgastante tener que estar desmintiendo todos los rumores, en este caso fue un tiktoker quien difundió la falsa información.

Con actitud tranquila y un filtro de lentes, Ana Gastélum reveló que “Yo creo que la persona que inventó el rumor sobre Kevin no pensó que se fuera a hacer tan grande y estábamos dejando a ver si subía una historia o un tiktok donde dijera ‘me lo inventé en mi cabeza, me dio por subir un tiktok y no es cierto’, pero ya vimos que no, claramente”.

Ana Gastélum desmiente supuesto secuestro de su prometido y Markitos Toys Crédito: (Instagram/@anagastelum)

De esa manera, Ana Gastélum dejó entrever que su prometido Kevin Castro y Markitos Toys nunca estuvieron en peligro, pero hizo una reflexión sobre las personas que suelen creer lo primero que ven en redes sociales.

“A veces es mucho cansancio mental estar diciendo ‘eso es mentira, eso es verdad’, pero todo está bien, todo está muy muy bien. Luego luego nos inventamos escenarios en nuestra cabeza, los subimos y los damos por hecho”, dijo.

De igual manera, se mostró agradecida con aquellas personas que se preocuparon e intentaron contactarla. Cabe señalar que Kevin Castro no publicó nada sobre el supuesto secuestro y ella limitó los comentarios de sus publicaciones, además de que supuestamente dio de baja varias de sus redes sociales en el fin de semana.

La suposición sobre el secuestro de Markitos Toys y Kevin Castro comenzó con el incendio de un restaurante ubicado en el fraccionamiento Isla Musala, algunos medios locales y un tiktoker aseguraron que algún grupo delincuencial había levantado a ambos bloggeros.

Markitos Toys (IG/Markitos Toys)

Ante los señalamientos sobre supuestos nexos con el narcotráfico, Markitos Toys llegó a decir que cuando era niño respondía que de adulto quería ser narco porque ellos eran vistos como personas exitosas en su entorno, además, dijo lo siguiente:

“Para todo aquel frustrado, envidioso, sorprendido porque Markitos Toys ha hecho lana estos últimos años... Si sorprende porque me he comprado carros, casas, porque he llevado una mejor vida, yo les voy a decir algo: pónganse a trabajar y lo van a poder hacer”, asegurando que no ha participado de actividades ilegales y su dinero proviene de su trabajo en internet.