Markitos Toys responde a señalamientos de sus supuestos nexos con el narcotráfico

Markitos Toys (IG/Markitos Toys)

Marco Eduardo Castro Cárdenas, mejor conocido como Markitos Toys, se encuentra en el centro de una polémica tras las acusaciones lanzadas por el canal de YouTube Ocran Leaks y señalamientos de periodistas como Anabel Hernández, quienes lo vinculan con actividades ilícitas y el grupo criminal Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa asociada a los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Recientemente el creador de contenido Ocran Leaks ―youtuber que habla sobre narcotráfico y cuya identidad se dice puede ser la de Dámaso López Serrano, alias ‘El Mini Lic’―, publicó un video en el que detalla los presuntos vínculos de Markitos Toys con el tráfico de sustancias ilícitas, en especial el fentanilo, además de exponer nuevamente su relación de amistad con Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, jefe de seguridad de Los Chapitos hasta su detención en noviembre de 2023.

El creador del canal aseguró que el éxito económico y el estilo de vida ostentoso de Markitos Toys estarían financiados por actividades ilegales.

Por su parte, Anabel Hernández, periodista reconocida por sus investigaciones sobre narcotráfico, ha afirmado en su podcast “Narcosistema” que Markitos Toys es un aliado de Los Chapitos. Según Hernández, el youtuber no solo estaría involucrado en el tráfico de fentanilo, sino que también proporcionaría armas y recursos a las facciones delictivas para sostener conflictos internos del Cártel de Sinaloa.

Markitos Toys fue detenido en Mazatlán por alterar el orden público (IG: markitostoys)

Estas acusaciones se suman a otros hechos ocurridos el pasado mes de septiembre, cuando avionetas sobrevolaron ciudades como Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, arrojando panfletos con nombres y fotografías de presuntos colaboradores de Los Chapitos, ello en medio de la guerra que sostienen con la facción de la familia y colaboradores de Ismael ‘El Mayo’ Zambada García.

Entre las figuras señaladas en estos volantes apareció Markitos Toys, quien fue apodado en el panfleto como “El Llorón”, en referencia a un video donde el influencer lloró por la detención de su amigo “El Nini”.

Las acusaciones

El canal de Ocran Leaks dedicó un extenso episodio a detallar las supuestas actividades ilegales de Markitos Toys. Según el contenido publicado, el youtuber habría estado involucrado desde su adolescencia en el tráfico de sustancias ilícitas, comenzando con pequeños negocios que más tarde habrían evolucionado hacia operaciones de mayor escala.

Una de las pruebas retomadas por Ocean Leaks es un video de una entrevista en donde Marco Eduardo recuerda que, cuando tenía aproximadamente 15 o 16 años, un amigo suyo encontró un iPhone 5s. Según el relato, en lugar de usarlo, decidieron venderlo o intercambiarlo “por algo más valioso” y hacer “jale”, sin especificar qué explícitamente pero dejando entre ver la posibilidad de que pudo haber sido por droga.

Relata que esa dinámica permitió que ambos jóvenes comenzaran a tener dinero, hasta 10 mil pesos a la semana, para gastos personales, como gasolina, comidas y pequeños lujos, algo inusual para adolescentes de esa edad.

En otro clip, Markitos relata que, cuando era niño y le preguntaban en la escuela qué quería ser de grande, respondía que quería ser narco. Justificó su respuesta mencionando que, en su entorno, los narcotraficantes eran vistos como personas exitosas y respetadas, asociadas a un estilo de vida lujoso.

“Aquí donde vivimos, yo miraba que el narco es el que traía el carrón, la camionetón, el alivianado, el respetado. Y, de morrillo, eso es lo que uno quiere”, expresó. Markitos explicó que, en su comunidad, esta figura era percibida como un modelo a seguir por muchos jóvenes.

Además, el creador del canal afirmó que Markitos sería una figura importante en la distribución de fentanilo en Estados Unidos, particularmente en estados como Arizona, Nuevo México y Texas.

Ocran Leaks también destacó el uso de corridos que supuestamente glorifican su estilo de vida y su relación con miembros del Cártel de Sinaloa.

La respuesta de Markitos Toys

Ante la ola de señalamientos, Markitos Toys respondió mediante un par de videos compartidos a través de sus historias de Instagram, negando las acusaciones y asegurando que su éxito proviene exclusivamente de su trabajo en internet y de sus negocios legales.

“Para todo aquel frustrado, envidioso, sorprendido porque Markitos Toys ha hecho lana estos últimos años... Si sorprende porque me he comprado carros, casas, porque he llevado una mejor vida, yo les voy a decir algo: pónganse a trabajar y lo van a poder hacer”, afirmó.

El youtuber Markitos Toys negó que su dinero provenga del narco. (IG/Markitos Toys)

El youtuber también rechazó que las críticas afecten su estado emocional o su imagen pública. “No me molesta ni me agüita que hagan videos hablando de mí. Al contrario, me da gusto que otras personas puedan monetizar y generar un billetito a costillas de mi nombre. Si les puedo quitar el hambre, me siento bien”, añadió, en tono desafiante hacia quienes lo critican.

Markitos defendió su relación con “El Nini”, calificándola como una amistad personal y negando cualquier vínculo con actividades ilícitas. “Yo sé lo que hago, soy justo. La gente que me apoya, muchas gracias. Los que no, pues ni modo”, expresó en su mensaje, subrayando que los rumores son producto de la envidia hacia su éxito.

A pesar de los esfuerzos del influencer por desmentir las acusaciones, el caso ha polarizado la opinión pública. Por un lado, sus seguidores han respaldado al youtuber, destacando su carisma, sus obras benéficas y el contenido de entretenimiento que publica en sus plataformas. Por otro lado, críticos han señalado que las frecuentes referencias a figuras del narcotráfico y su ostentoso estilo de vida generan dudas sobre la procedencia de sus ingresos.

Apenas este fin de semana Jesús Miguel “N”, alias El Jasper, otro youtuber señalado de ser amigo de Markitos Toys, fue asesinado con más de 70 impactos de bala. Tras los hechos, el creador de contenido, quien está en Culiacán, no se pronunció sobre los hechos ni se mostró afligido, pues en lugar de ello estuvo aprovechando su tiempo en redes sociales para vender las gorras que vende a través de sus páginas.