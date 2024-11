El documental de The Beatles encabeza los estrenos de Disney+ esta semana

Martin Scorsese produce el documental de Disney Plus que se estrena el 27 de noviembre. (Disney+)

La última semana del mes de noviembre, el contenido de Disney+ se conformará en su mayoría por documentales entre los que figuraran las historias de artistas icónicos como The Beatles, en un proyecto dirigido por David Tedeschi y producido por Martin Scorsese.

Junto a estas propuestas también habrá narrativas de fútbol contadas por diferentes personalidades destacadas en el mundo del deporte y la política en el contexto del Mundial de Argentina en 1978.

En la lista está una serie titulada “El profesor” en donde la comedia de situación abarca temas como la orientación sexual y la política mientras un docente debe lidiar con los problemas educativos en una secundaria.

Estrenos de la semana en Disney+

Un país que ganó y perdió al mismo tiempo. Argentina78 llega el 27 de noviembre a Disney Plus.(Disney )

Miércoles 27

Argentina 78

Llega a la plataforma de streaming la serie documental ambientada en el Mundial de fútbol que se celebró en Argentina en 1978.

Mientras estaba la última dictadura militar, la copa del mundo estuvo marcada por diversas acusaciones en las que mencionaban que los partidos eran arreglados y que estaban relacionados con la política del país.

En los cuatro episodios de la serie documental, el fútbol, el horror y la intriga se entremezclan en la historia basada en el libro de Matías Bauso “78: Historia Oral de un Mundial”, donde muestra testimonios reveladores de figuras como el economista Mario Firmenich, el ex futbolista y ex capitán de la Selección Nacional Daniel Passarella, el ex futbolista Mario Kempes y el exdirector técnico de la Selección del ‘78 César Luis Menotti, en la que sería su última entrevista en video antes de que falleciera en mayo de este año.

La producción también cuenta con las aportaciones de reconocidos periodistas políticos y deportivos de diferentes regiones como Latinoamérica y Europa, así como material de archivo restaurado y dramatizaciones.

Danna: tenemos que hablar

De acuerdo con la revista GQ, en un panel de la VidCon México 2024, Danna presentó su nuevo documental junto a Aaron Snaiderman, director creativo de su último álbum y con quien trabajará nuevamente para contar su historia en un formato distinto.

Respecto a la trama del largometraje, la cantante sólo dijo que “es un viaje introspectivo” que muestra el proceso de este último lanzamiento pero en múltiples ocasiones ha compartido que ser una artista infantil marcó su vida por completo, por lo que la revista supone que será posible conocer parte de su salud mental.

El profesor

La serie muestra la historia de Evan Marquez, interpretado por Brian Jordan Alvarez, un profesor de inglés en Austin, Texas, Estados Unidos que constantemente se encuentra en la encrucijada de aspectos personales, profesionales y políticos en su trabajo en una escuela secundaria.

El protagonista intenta adaptarse a su nuevo trabajo y a las cambiantes normas sociales mientras lidia con un grupo de estudiantes excéntricos. Con el apoyo de su mejor amiga, Gwen, una alegre profesora de historia, Evan se adentra en una aventura llena de desafíos sobre la enseñanza en una generación que cada vez le parece más compleja.

Viernes 29

Llega a la plataforma de streaming el documental de los beatles con Martin Scorsese como productor. (Disney Plus)

Beatles 64

Este proyecto audiovisual de la icónica agrupación británica se centra en la llegada de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr a Estados Unidos durante su primera visita en febrero de 1964.

La producción destaca por incluir imágenes inéditas y restauradas en 4K mientras en algunas entrevistas con expertos y seguidores, aparecen artistas como Paul McCartney y Ringo Starr, quienes comparten algunos de sus recuerdos personales sobre ese momento que cambió el curso de la música y la cultura popular.