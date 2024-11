Mr. Doctor reveló nuevos y polémicos detalles del caso Marilyn Cote, mujer que fingía ser psiquiatra

La mujer diagnosticaba y recetaba medicamentos controlados sin contar con la certificación médica correspondiente. (Captura de pantalla Mr.Doctor)

Marylin Cote, la mujer que afirmaba ser psiquiatra y que contaba con un doctorado en neurociencias de la Universidad de Harvard, actualmente se encuentra bajo investigación por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

La revisión se inició después de que se descubriera que Cote no posee los permisos ni las certificaciones necesarias para ejercer la psiquiatría o recetar medicamentos controlados en México y Estados Unidos.

El caso de Marilyn se viralizó rápidamente en redes sociales, donde se cuestionó la veracidad de sus credenciales académicas y profesionales. En su página web, Cote se describía como egresada de la Universidad de Harvard, del Centro de Desórdenes Mentales de la Universidad de Oslo, mencionaba haber tomado cursos en el FBI, poseer acciones en la reconocida entidad médica ‘Fifty Doctors’ y aseguraba haber recibido varios premios internacionales en psicodiagnóstico.

Marilyn Cote prometía a sus pacientes curar la depresión y ansiedad en una semana. (Captura de pantalla YouTube Dra. Marilyn Cote)

La polémica tomó fuerza cuando usuarios de redes sociales comenzaron a compartir evidencias que sugieren que Cote habría construido una identidad parcialmente falsa. Entre las pruebas presentadas se encuentran fotografías manipuladas, en las que Cote aparece junto a figuras públicas y modelos de bancos de imágenes que hacía pasar por sus colegas doctores.

Hasta el momento Doctoralia y Fifty Doctors, se deslindaron de de la supuesta psiquiatra, incluso Laura Pausini la desmintió, pues Cote tenía una fotografía con Laura Pausini y aseguraba que eran amigas.

El caso de Marilyn Cote provocó indignación, pues tras ser exhibida en internet, expacientes alzaron la voz y revelaron su experiencia con la mujer que pretendía ser psiquiatra. Asimismo dieron a conocer los diagnósticos que les había dado y los medicamentos con los que los trató. Este caso fue retomado por el especialista en medicina interna, Octavio Arroyo, quien realizó una investigación acerca de la supuesta psiquiatra, respaldando la información con entrevistas y expertos en el tema.

Cofepris encontró múltiples irregularidades en el consultorio de Marilyn Cote por lo que buscan cerrar definitivamente su consultorio. (Captura de pantalla YouTube Marilyn Cote)

“¿Cómo puede decir que ostenta tantos títulos? Si ya vimos que no tiene nada de eso. Por ejemplo, para ser neuropsiquiatra debe ser médico, siete años. De ahí psiquiatría, cuatro años. Y luego la subespecialidad en neuro que son uno o dos años más. La maestría que ostenta es en criminología no en jurisprudencia. Y ¿Cuál doctorado en medicina?”

Otra de las razones por las que la mujer llamó la atención, además de usurpar la profesión fue la edición de fotografías e imágenes con las que construyó una realidad que compartía por medio de sus cuentas de Instagram y Facebook. “Vemos imágenes con pésimo photoshop, donde se modifica su rostro, cambia sus facciones, su color de piel, se quita imperfecciones. Incluso hace fotomontajes siendo karateca, estando en universidades y hospitales famosos. Inventándose parejas y libros que ella misma ha publicado”, señaló Mr. Doctor.

Por otro lado, Cote sostenía en su página web y una biografía creada en Wikipedia que es de origen Europeo, específicamente de Roma, Italia. De acuerdo a la información compartida por Arroyo, la abogada en realidad nació en Tlaxcala, “De fuentes muy confiables que encontramos en internet que ella es de Tlaxcala”, señaló.

En entrevistas con expacientes de la mujer que el médico presentó, algunos de ellos revelaron que Cote incluso les había aplicado una vacuna para supuestamente curar la depresión.

Un aspecto que llamó mucho la atención es que Marilyn Cote promete a sus pacientes curar la depresión y ansiedad en una semana (Captura de pantalla/neuropsychologyclinicus.com)

“Me voy a ir a Houston porque voy a ir a traer vacunas que van a curar la depresión, pero tú vas a necesitar 12 y el costo es de 38 mil pesos al contado. Pero ahorita me tienes que dar 12 mil 900 de inicio. Y yo le dije, con eso me voy a terminar que curar y me dijo que si. Fueron unas vacunas tan agresivas (...) me encerraban en cuartito para que se me pasara el efecto de la vacuna (...) Cuando yo le dije eso como que me drogaba me siento en órbita, doctore. Y me decía que era normal que era un proceso”, comentó una paciente anónima.

“Es increíble que no me haya dado cuenta de tanto daño que me hizo la doctora Marilyn porque también fueron sus actitudes en determinado momento porque a veces yo salía muy asustada de su consultorio”.

“Esta señora yo la ubiqué desde hace varios meses pero no quise decir nada porque no creí que fuera tan grave el asunto, pero hoy nos damos cuenta de toda la repercusión que tuvo y que es una noticia nacional, pero ella es solo una de los miles de charlatanes”, indicó Arroyo.

Finalmente Mr. Doctor dejó en claro que abrirán una carpeta de investigación e impondrán una denuncia colectiva contra Marilyn Cote.