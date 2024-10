“Amores sanos”; Cecilia Galliano genera polémica por supuesta indirecta a Gabriel Soto

Cecilia Galliano fue vinculada sentimentalmente a Gabriel Soto antes de que hiciera público su separación de Irina Baeva, con quien ha vuelto a ser visto recientemente. (ceci_galliano, gabrielsoto / Instagram)

Desde hace semanas, los actores Gabriel Soto e Irina Baeva han sido el centro de rumores sobre una posible reconciliación. Aunque en julio pasado Soto anunció públicamente su ruptura con Baeva tras siete años juntos, la separación generó especulaciones sobre un supuesto romance entre él y la argentina Cecilia Galliano.

El actor fue captado saliendo varias veces del hogar de Galliano, y algunos medios sugirieron una relación más allá de la amistad, aunque Gerardo Quiroz, productor de la obra El Precio de la Fama, que ambos protagonizan, sostuvo que solo se trataba de promoción. Sin embargo, rumores apuntan a que Soto consideró formalizar su relación con Galliano, aunque las recientes apariciones del actor junto a Irina Baeva reabrieron la posibilidad de una reconciliación entre ambos.

En medio de esta controversia, Cecilia Galliano publicó en sus redes sociales una foto con su familia en Argentina, agregando la frase “rodeada de amor sano”, lo que generó interpretaciones de que podría estar lanzando una indirecta hacia Soto, insinuando que la relación que mantuvieron no fue completamente saludable.

Irina Baeva insiste en que no hay reconciliación con Gabriel Soto

Por su parte, Irina Baeva, durante el reciente evento Upfront de Televisa, aclaró ante los medios la naturaleza de su relación actual con Gabriel Soto: “Nuestra relación como pareja terminó, pero eso no quiere decir que no podamos llevarnos bien”. Baeva subrayó que ambos siguen colaborando en la misma empresa, por lo que mantienen una relación cordial.

Hasta el momento, Gabriel Soto no ha emitido declaraciones adicionales sobre su relación con Baeva o Galliano. Este triángulo amoroso ha sido uno de los temas de mayor interés en el mundo del espectáculo, manteniendo a los seguidores atentos a nuevos detalles sobre la vida personal de los protagonistas.

La separación de Soto y Baeva generó especulaciones sobre un supuesto romance entre él y la argentina Cecilia Galliano. (IG: @irinabaeva // @gabrielsoto // @ceci_galliano)

Gabriel Soto e Irina Baeva, una historia de amor envuelta en la polémica

Gabriel Soto e Irina Baeva iniciaron su historia de amor en 2016 durante las grabaciones de la telenovela Vino El Amor. En ese momento, ambos construyeron una conexión profesional que, dos años después, mientras trabajaban juntos en la obra Por Qué Los Hombres Aman a Las Cab*****, se transformó en una relación sentimental.

En 2018, Soto finalizó su matrimonio con Geraldine Bazán, lo que desencadenó una serie de rumores que apuntaron a Irina como la causa de la ruptura. Pese a las críticas, ambos defendieron su relación, enfatizando que su romance surgió después de la separación oficial de Soto. En una entrevista de 2021, Irina compartió cómo el tiempo y la convivencia en los escenarios hicieron que su amistad evolucionara: “Nos contábamos cosas, compartíamos el set, nos la pasamos increíble”, mencionó.

Para 2020, la pareja anunció su compromiso en una playa mexicana, lo que generó gran expectativa. Sin embargo, sus apretadas agendas y la pandemia de COVID-19 complicaron los planes de boda, ya que Irina deseaba contar con la presencia de su familia, residente en Rusia. Ambos decidieron posponer la ceremonia hasta que la situación permitiera a sus seres queridos viajar sin restricciones.

Una separación inesperada

Aunque la pareja se mostró unida ante las adversidades, en julio pasado Gabriel Soto sorprendió con el anuncio de su separación. En un comunicado, ambos explicaron que la decisión fue el resultado de meses de reflexión: “Esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión, con sabiduría y madurez; los motivos se mantendrán en nuestro círculo interno”, señalaron.

La separación de Gabriel e Irina se convirtió en uno de los eventos más comentados en el mundo del espectáculo, debido a que la actriz rusa reveló que la decisión fue tomada unilateralmente por Soto. En entrevista para ¡HOLA!, Irina Baeva mostró fotografías y un video de una íntima boda llevada a cabo en Acapulco.

Gabriel Soto reaccionó a las revelaciones de su ex, negando la legalidad del enlace: “Hicimos unas fotos en mi casa de Acapulco, pero no fue una boda, fueron nada más unas fotos donde estábamos vestidos de novios, pero no fue una boda”, indicó durante un encuentro con la prensa.