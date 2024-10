Cómo fue la boda secreta de Naya Rivera de Glee y Ryan Dorsey en México

La pareja de actores vivió su corto matrimonio en Los Angeles, California (Archivo).

Naya Marie Rivera, la actriz estadounidense que interpretó al personaje de Santana Lopez en Glee vivió un 2014 caótico en su vida personal, pues luego de que se hiciera pública su ruptura y poner fin a su compromiso matrimonial con el rapero Big Sean, informó que había unido votos con el actor Ryan Dorsey.

Una de las razones por las que los actores pudieron celebrar su matrimonio con relativa discreción, fue que decidieron realizar su boda en México, concretamente en la zona turística de Los Cabos, en Baja California Sur.

Los detalles relacionados con la ceremonia se realizaron en total secreto hasta que la actriz decidió revelar todo lo sucedido tres días después del evento a la revista especializada en espectáculos People.

“Nos sentimos verdaderamente bendecidos de convertirnos en marido y mujer”, declaró la pareja en exclusiva a la revista.

¿Cómo fue la boda de los actores?

La actriz estadounidense se casó en secreto en playas mexicanas. (Captura de Video/ Clevver News)

La boda contó con muy pocos invitados, pues solo estuvieron presentes la familia de la pareja así como amistades muy cercanas, a diferencia de bodas similares relacionadas a estrellas de la farándula estadounidense, no hubo grandes celebridades presentes.

La boda se realizó el 19 de julio de 2014, fecha propuesta por Naya Rivera, y aunque la discreción del evento no permitió muchas excentricidades, la pareja declaró que “fue un día especial en el que tuvieron todo lo que habían pedido”.

El vestido de la novia fue diseñado por Monique Lhuillier, mientras el traje del novio fue de Dolce & Gabbana. Naya eligió un ramo de margaritas y gipsófilas, mejor conocidas como nubes, y la pareja intercambió anillos de la casa Neil Lane.

Las polémicas del inesperado romance y su triste final

La pareja enfrentó problemas de violencia domestica y se divorciaron cuatro años después de la boda. (Ryan Dorsey/Instagram)

El actor, originario de Charleston, West Virginia, asistió al Conservatorio de Arte Dramático en Nueva York antes de mudarse a Los Ángeles, en donde conoció a Rivera cuatro años antes de su boda y desde entonces se convirtieron en grandes amigos.

La noticia del nuevo matrimonio causó un gran revuelo en su momento pues tan solo tres meses antes, en el mes de abril Naya había anunciado su ruptura con Big Sean por una supuesta infidelidad de parte del rapero con la artista Ariana Grande según el libro autobiográfico de Rivera titulado “Sorry not Sorry: Dreams, Mistakes and Growing Up” (Lo siento, no lo siento: Sueños, errores y crecimiento).

Luego de la boda, la pareja se mudó a Los Angeles donde buscarían vivir su vida en matrimonio y donde pudieron criar juntos los primeros años de su hijo Josey Hollis Dorsey.

Sin embargo, el matrimonio nuevamente fue foco de la polémica pues a tan solo dos años de su boda, la pareja intentó iniciar un proceso de divorcio en 2016 y aunque lograron reconciliarse, un año después la intérprete de Santana Lopez fue arrestada por agredir a su esposo quién había mostrado a la policía un vídeo en el que ella lo golpeaba en la cabeza y el labio mientras paseaba junto a su hijo.

Naya Rivera fue llevada a la comisaría, pero salió libre tras pagar una fianza de USD 1,000 (19 mil 280 pesos mexicanos) según reportó el medio ABC. Meses después del incidente la pareja formalizó su divorcio en 2018.

Actualmente, la custodia del niño de 8 años, Josey Hollis está a cargo de su padre Ryan Dorsey desde 2020, luego del fallecimiento de la actriz por ahogamiento en un accidente en un bote del Lago Piru en California que sigue en investigaciones.