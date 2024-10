“No me quites la chamba”: Ricardo Manjarrez ‘suplica’ EN VIVO que Pati Chapoy no lo corra de Ventaneando |VIDEO

Ricardo Manjarrez le suplica a Pati Chapoy en vivo que no lo corra de Ventaneando

Una reciente entrevista de Ricardo Manjarrez a Maribel Guardia y Aleks Syntek para Ventaneando ha generado gran revuelo en redes sociales, pues luego de que el reportero no pudiera realizar preguntas o hablar durante la charla, el presentador no dudó en ‘suplicar’ por no perder su puesto ya que Pati Chapoy aseguró que la cantante y actriz podría ser contratada por la forma en cómo tomó su trabajo.

En la emisión del pasado martes 15 de octubre, los conductores del programa de espectáculos, donde también colabora Pedro Sola, Mónica Castañeda y Daniel Bisogno, no dudaron en aplaudir la forma en como la madre de Julián Figueroa dejó de ser la entrevistada para entrevistar al cantante pop. Papel que le correspondía al reportero.

“Sabes una cosa, hiciste lo que deben hacer los reporteros: dejar que hable”, expresó Pati Chapoy. “Pues sí, pero no me vayas a quitar la chamba y se la des a Maribel”, agregó Ricardo Manjarrez en tono de burla causando la risa de los presentes, aunque la titular de forma casi inmediata le dijo que eso no pasaría pues era mejor opción contratarla como parte del equipo de Ventaneando.

El reportero y la titular del programa de TV Azteca protagonizaron un momento que se ha hecho viral en redes sociales Crédito: TV Azteca

¿Quién es Ricardo Manjarrez, famoso conductor de Ventaneando?

Ricardo Manjarrez es un destacado periodista mexicano que forma parte del equipo de Ventaneando, el icónico programa de espectáculos de TV Azteca. Inició su carrera en los medios de comunicación tras graduarse en Comunicación Social, lo que le permitió adquirir habilidades esenciales para su desarrollo profesional en el mundo televisivo. Manjarrez se unió a las filas del Ajusco, rápidamente ganando reconocimiento por su dedicación y profesionalismo.

Bajo la tutela de Pati Chapoy, una de las figuras más influyentes en el periodismo de espectáculos en México, Ricardo ha demostrado tener un estilo propio y una capacidad para entrevistar a personalidades del medio artístico, siempre procurando mantener un enfoque objetivo y veraz. Su trabajo en “Ventaneando” se enfoca en la cobertura de eventos, entrevistas exclusivas y análisis de las noticias más relevantes del espectáculo.

¿Quién es Ricardo Manjarrez, famoso conductor de Ventaneando? (Foto: Captura Instagram/@ventaneandouno)

En el ámbito personal, Manjarrez se caracteriza por su compromiso con los valores de integridad y ética profesional, los cuales aplica en su actividad periodística diaria. Su pasión por la industria del entretenimiento y el rigor informativo han hecho de él un referente para el público que busca un periodismo de calidad dentro de la televisión mexicana. A través de su trayectoria, Ricardo Manjarrez continúa consolidándose como una figura influyente en el panorama mediático.