Esta es la razón por la que la Generación Z evita contestar el teléfono

Los jovenes de la Generación Z prefieren mandar textos que contestar llamadas telefónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy en día, si intentas llamar a alguien de la Generación Z, es posible que te encuentres con una respuesta común: silencio.Por esto, hay quienes también la llaman la “generación muda”.

Para comprender el hábito de los jóvenes en este grupo, que nació entre 1990 y principios de los 2000, es crucial examinar su relación única con la tecnología.

Esta preferencia plantea interrogantes sobre el futuro de nuestras interacciones y la importancia del teléfono en una era cada vez más digital.

¿Qué hay detrás de este comportamiento?

La generación Z considera las llamdas como algo invasivo (Christin Klose/dpa)

Una encuesta realizada por Uswitch, empresa dedicada a comparar ofertas de telefonía, seguros de automóvil y hogar entre otras, descubrió que las generaciones más jóvenes tienen una respuesta diferente frente a las llamadas telefónicas a comparación de las generaciones anteriores.

El ejercicio estadístico realizado entre 2 mil personas reveló que una de cada cuatro personas entre 18 y 34 años prefiere ignorar las llamadas telefónicas y, en su lugar, enviar un mensaje de texto como respuesta.

Casi el 70 % de los encuestados indicaron que preferirían recibir un mensaje de texto en lugar de una llamada telefónica, mientras que el 37 % optó por las notas de voz. Además, más de la mitad admitió que una llamada inesperada les generaría la sensación de que están a punto de recibir malas noticias.

Esto sucede porque esa generación creció con los mensajes de texto, los chats y las redes sociales. Aunque pareciera que estamos disponibles y conectados todo el tiempo, una llamada telefónica requiere atención inmediata, de acuerdo con la periodista Olivia Petter en una nota llamada Cómo los jóvenes mataron las llamadas telefónicas publicada en el periodico británico The Independent.

“Una amiga me llamó unos días después y, en lugar de responder, lo miré hasta que se detuvo, sólo para enviarle un mensaje más tarde y disculparme por perder su llamada. No estoy seguro de por qué; Me sentía sola y me hubiera venido bien una charla. Pero la ansiedad de hablar por teléfono en ese momento particular superó este sentimiento. ¿Qué nos pasa?”, menciona Petter.

Para algunas personas, las llamadas telefónicas pueden sentirse como una invasión de su espacio personal, algo así como llegar a la casa de alguien sin previo aviso. El acto de recibir una llamada de alguien sin haber sido advertido previamente puede generar una sensación de incomodidad, ya que interrumpe el flujo de la rutina diaria.

Tecnología y soledad

Aunque los nuevos servicios de mensajería ofrecen muchos beneficios, también crean angustia y ansiedad a las personas. En ocasiones una llamada es mucho más efectiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque en algunos casos mandar textos podría ser más eficiente para resolver conflictos, ya que ofrece la posibilidad de editar varias veces un mensaje hasta estar satisfecho con lo que se busca expresar, también puede crear sensaciones de angustia.

Sólo es necesario buscar en internet “dejar en visto” para que comprendamos todo lo que este acto puede significar y desencadenar en una persona. “¿Dejar en visto aumenta el interés?”, “¿Qué significa que me dejen en visto”, “Cómo evitar que te dejen en visto”, son algunos de los resultados se pueden observar.

Escuchar el tono y entonación de una persona puede ayudarnos a comprender mejor lo que nos quiere decir y su significado.

“Las conversaciones telefónicas permiten matices de tono, entonación y ritmo que pueden transmitir señales emocionales y fomentar la empatía. Por el contrario, la comunicación basada en texto puede dar lugar a malas interpretaciones o malentendidos debido a la ausencia de estas señales contextuales”, menciona la psicóloga Barbara Santini en una entrevista con The Independent.