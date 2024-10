Tres bebidas que son ricas en colágeno y fáciles de preparar

Los jugos y batidos se han convertido en una opción popular para quienes buscan aumentar su ingesta de colágeno, / (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los jugos y batidos se han convertido en una opción popular para quienes buscan aumentar su ingesta de colágeno, una proteína esencial en el cuerpo humano. Esta proteína es fundamental para el mantenimiento de la piel, los huesos, los músculos, los cartílagos y los tendones, y su producción natural disminuye con la edad, lo que lleva a la aparición de arrugas.

El colágeno es una de las proteínas más abundantes en el cuerpo humano y juega un papel crucial en la elasticidad y fuerza de la piel. Sin embargo, a medida que envejecemos, la producción de colágeno disminuye, lo que provoca cambios visibles en la piel, como las arrugas. Este fenómeno ha llevado a muchas personas a buscar formas de complementar su dieta con colágeno, ya sea a través de suplementos o alimentos ricos en esta proteína.

Una de las formas más efectivas de consumir colágeno es a través de bebidas y batidos, que no solo son fáciles de preparar, sino que también pueden ser deliciosos. Estas bebidas permiten incorporar los nutrientes esenciales de sus ingredientes, ofreciendo una manera práctica de mejorar la salud de la piel y otros tejidos conectivos.

El interés por el colágeno y su suplementación ha crecido significativamente, impulsado por la búsqueda de métodos para contrarrestar los efectos del envejecimiento en la piel. Aunque el cuerpo produce colágeno de manera natural, la disminución de su producción con el tiempo ha llevado a un aumento en la demanda de productos que ayuden a mantener la piel joven y saludable.

La incorporación de alimentos ricos en colágeno en la dieta diaria puede ser una estrategia efectiva para aquellos que buscan mantener la elasticidad y firmeza de su piel. Además, los batidos y jugos ofrecen una forma conveniente de consumir estos nutrientes, integrando fácilmente el colágeno en la rutina diaria.

Estos son los tres batidos ricos en colágeno

El jugo de piña, papaya, limón y mango

Esta bebida está elaborada de cuatro frutas que aportan muchos beneficios a su salud, siempre y cuando se use en cantidades apropiadas. Su elaboración es muy sencilla ya que solo es necesario tener una taza de piña, una de papaya, media de mago y media taza de jugo de limón.

Para prepararla solo es necesario meter todos estos ingredientes en una licuadora con agua y esperar a que todos los ingredientes se incorporen de manera homogénea.

La piña es rica en bromelina, una enzima que ayuda a digerir las proteínas, incluyendo el colágeno es una fuente de vitamina C. La papaya también es rica en vitamina C y tiene papaína que ayuda a la digestión. El mago también es rico en vitamina C y cuenta con antioxidantes que combaten el daño oxidativo.

Licuado de frutos rojos y semillas de chía

Los frutos rojos son conocidos por ser ricos en vitamina C, que es esencial para la síntesis de colágeno. Además, las semillas de chía aportan una fuente de ácidos grasos omega-3 que mantienen la piel hidratada. Los ingredientes son: 1 taza de fresas1 taza de arándanos1 taza de frambuesas2 cucharadas de semillas de chía1 taza de agua de coco

Licuado de aguacate y cítricos

El aguacate es una fuente de vitamina E y grasas saludables, las que protegen las fibras de colágeno en la piel. Así mismo, los cítricos son ricos en vitamina C que es clave en la producción de colágeno. Los ingredientes son:

1 aguacate maduro

1 naranja

1/2 limón (jugo)

1 taza de agua

