¿Fue amenazado? Esto dijo el alcalde de Chilpancingo sobre su seguridad dos días antes de su asesinato

Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, fue asesinado el domingo 6 de octubre. FOTO: DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO.COM

La violencia en el estado de Guerrero ha cobrado la vida a otro político: Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, fue asesinado de manera brutal este domingo 6 de octubre. El presidente municipal, quien apenas había asumido el cargo hace una semana, fue decapitado.

La escena, que ha quedado retratada en fuertes imágenes que ya se han viralizado en redes sociales, refleja el estado de alerta que se vive en una región azotada por el crimen organizado. El cuerpo decapitado del políticos priista quedó al interior de una camioneta blanca, medio cubierto con una cobija, mientras que su cabeza quedó exhibida arriba del vehículo.

Hace apenas dos días atrás el alcalde había dado una entrevista radiofónica a Pascal Beltrán del Río, en donde habló sobre la seguridad y el asesinato de Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, secretario general del Ayuntamiento de Chilpancingo, quien fue asesinado el 3 de octubre, tres días después de haber asumido el cargo.

(Facebook/Ecos)

En dicha entrevista había expresado su profunda consternación tras el asesinato de Tapia Gutiérrez, a quien describió como un “hombre de paz, honorable, correcto” y un pilar en el gobierno municipal, destacando su dedicación al servicio de la comunidad y su trayectoria profesional como abogado.

Al ser cuestionado sobre si consideraba el asesinato como una advertencia o amenaza a su nueva gestión, Arcos Catalán admitió que, aunque podría interpretarse de esa forma, hasta ese momento no había recibido amenazas directas ni tampoco Tapia le había informado sobre alguna situación similar.

“Podría decir a lo mejor irresponsablemente (que) sí, pero no he tenido de mi parte alguna amenaza, ni él que me lo haya informado, compartido; él era abogado de muchos de ayuntamientos durante mucho tiempo fue consejero presidente del Instituto de Transparencia de Acceso a la Información en Guerrero y su profesión siempre lo había llevado muy limpio, muy pulcro, pero nosotros en este momento sería irresponsable de dónde podríamos sospechar”, dijo en ese momento y solicitó apoyo a las autoridades estatales y federales para la investigación.

Al ser cuestionado sobre el papel que tuvo su antecesora, Norma Otilia Hernández Martínez, quien fue expulsada de las filas de Morena por reunirse con Celso Ortega, líder del grupo criminal Los Ardillos, Arcos Catalán volvió a reiterar que hasta ese momento él no había recibido ninguna amenaza.

“No, no he recibido hasta el momento alguna llamada, mensaje o algún planteamiento, ningún medio de presión lo he recibido tampoco. Pero, como lo digo, nosotros somos gente de bien, somos gente de paz. Ustedes pueden investigarnos a nosotros [...] siempre nos hemos dedicado a servir y a trabajar. Gonzalo Francisco Tapia eso hacía durante muchos años: ayudar a la justicia”, señaló.

A pick-up truck is transported from the scene where Alejandro Arcos, the mayor of Chilpancingo, was killed, in Chilpancingo, Guerrero state, Mexico October 6, 2024. REUTERS/Oscar Guerrero

Sobre la comunicación con la gobernadora Evelyn Salgado, el alcalde mencionó que intentó contactarla, pero no hubo oportunidad de intercambiar opiniones debido a su agenda. “La buscaré a la brevedad porque necesitamos trabajar unidos para lograr la paz que todos queremos en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra capital”, afirmó.

Al abordar el tema de su seguridad, el presidente municipal hizo un llamado a las autoridades para que le brindaran a él y otros miembros del ayuntamiento algún tipo de protección especial.

“Sí, se lo pedimos al Gobierno, al Gobierno Federal, al gobierno del estado. Les pedimos su ayuda, su respaldo, su protección a todos, a toda la sociedad de Chilpancingo. Todos, toda la ciudadanía, necesitamos mejorar la seguridad. Es algo en lo que queremos enfocar nuestras energías”, urgió.

Fiscalía investiga asesinato de Alejandro Arcos

La noticia del asesinato del alcalde de Chilpancingo fue confirmada por el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI ), Alejandro Moreno, a través de sus redes sociales:

“Han asesinado a nuestro alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, y hace apenas tres días al secretario de este mismo Ayuntamiento, Francisco Tapia. Levaban menos de una semana en el cargo. Funcionarios jóvenes y honestos que buscaban progreso para su comunidad”, mencionó.

Mensaje de Alito Moreno (X/@alitomorenoc)

Momentos después, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que abrió una investigación por el delito de homicidio calificado en contra de la persona o personas que resulten responsables del crimen en contra de Alejandro “N” en Chilpancingo.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, confirmó el asesinato: “Condeno de manera enérgica el homicidio del Presidente Municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, hecho que la Fiscalía General del Estado ha confirmado, dando inicio a las investigaciones pertinentes para su esclarecimiento y para llevar a los responsables ante la justicia, sin dar paso a la impunidad. Su pérdida enluta a toda la sociedad guerrerense y nos llena de indignación”, afirmó.

(Captura de pantalla)

También afirmó que instruyó al secretario de Seguridad Pública del Estado intensificar los operativos de vigilancia y proximidad social en diversos puntos de Chilpancingo.