“¿Te metiste algo?”; ‘La Chupitos’ critica a Rafael Inclán por chiste machista contra Claudia Sheinbaum

Liliana Arriaga reaccionó a la polémica que involucra a Rafael Inclán, quien se refirió despectivamente hacia la presidenta Claudia Sheinbaum. (_lachupitos / Infobae / Jovany Pérez)

La comediante Liliana Arriaga ‘La Chupitos’ habló sobre los límites del humor negro en medio de la controversia que rodea al actor Rafael Inclán, quien durante una rueda de prensa hizo un chiste machista contra la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien definió como una “ama de casa” a cargo del Poder Ejecutivo.

Inclán, recordado como un icono del Cine de Ficheras, quedó al centro de la polémica luego de que, en entrevista con diversos medios de información, ironizó sobre el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum. “Ahora vamos a tener una ama de casa seis años”, respondió el actor. Luis de Alba, quien lo acompañaba, lo presionó a ser específico, a lo que Rafael Inclán respondió “no vivo aquí”, en un intento por cambiar drásticamente el curso de la conversación.

El intento de broma de Rafael Inclán se hizo viral en redes sociales y tuvo una respuesta oficial de parte de Claudia Sheinbaum. Durante su tercera mañanera, la mandataria federal calificó como desafortunadas las declaraciones del actor, las cuales eran un resabio de la cultura machista que impera en el país:

“Está esta idea de hace tiempo, desde la campaña, de que Andrés Manuel López Obrador iba a estar gobernando durante estos seis años, del 2024 al 2030. Él ya se fue a Palenque y ahí está desempeñando su nuevo periodo de reflexión y el nombre la presidenta de México es Claudia Sheinbaum.

Ésta idea de que las mujeres no tenemos capacidad y que siempre tiene que haber un hombre atrás diciéndonos lo que tenemos que hacer es parte de una cultura machista y es algo que así como vamos a seguir hablando e la discriminación y situación socia, también vamos a seguir hablando del machismo, porque eso se tiene que desterrar del país”, dijo la presidenta en Palacio Nacional.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

‘La Chupitos’ desaprueba chiste de su amigo Rafael Inclán

Liliana Arriaga, más conocida como ‘La Chupitos’, reaccionó con desconcierto al ser cuestionada sobre el tema. Aunque reconoció que no había visto la entrevista de Rafael Inclán, criticó sus dichos y, en tono de broma, le preguntó a los reporteros si el actor se encontraba sobrio cuando hizo el comentario. “Pinc** primo, ¿estabas pedo?, ¿te metiste algo? No sabía del chisme, me estoy enterando, pero qué desafortunado comentario”, respondió la comediante, quien antepuso su sororidad hacia la presidenta Claudia Sheinbaum por encima de su larga amistad con Rafael Inclán.

‘La Chupitos’, cuya comedia fuera de los programas de televisión se caracteriza por la crítica social y política con matices de humor negro, explicó que en los tiempos que corren, la frontera entre el humor y la ofensa es casi imperceptible: “A lo mejor para él, no lo hizo en mala fe, pero muy desafortunado para algunos y para él no. No sabría decirte cuál es la línea. Estamos en una época en la que la línea está tan delgada que ya no sabes como lo van a tomar”, expresó la comediante, antes de concluir la entrevista.

Liliana Arriaga 'La Chupitos' definió como desafortunado el chiste machista que Rafael Inclán hizo contra la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Rodolfo Angulo/Cuartoscuro