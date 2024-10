Sheinbaum responde a Rafael Inclán tras lanzar comentarios machistas en su contra: “Soy presidenta y ama de casa con mucho orgullo”

Sheinbaum lamentó que el actor use el término ama de casa como algo peyorativo. | Jovani Pérez

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los comentarios machistas que realizó en su contra el actor Rafael Inclán, quien dijo que México será gobernado por una “ama de casa” durante los próximos seis años, luego de que esta semana la mandataria se convirtió en la primera mujer en rendir protesta como titular del Poder Ejecutivo.

En su tercera conferencia mañanera, Sheinbaum Pardo criticó que actualmente exista la idea de que las mujeres no sean capaces de liderar, al afirmar que esto forma parte de una cultura machista, la cual “se tiene que desterrar del país”.

“Está esta idea de hace tiempo, desde la campaña, de que Andrés Manuel López Obrador iba a estar gobernando durante estos seis años, del 2024 al 2030. Él ya se fue a Palenque y ahí está desempeñando su nuevo periodo de reflexión y el nombre la presidenta de México es Claudia Sheinbaum.

“Ésta idea de que las mujeres no tenemos capacidad y que siempre tiene que haber un hombre atrás diciéndonos lo que tenemos que hacer es parte de una cultura machista y es algo que así como vamos a seguir hablando e la discriminación y situación socia, también vamos a seguir hablando del machismo, porque eso se tiene que desterrar del país”, dijo en Palacio Nacional.

Sin embargo, dijo que lo “más lamentable” de los comentarios del actor es que se utilice el término “ama de casa” como algo peyorativo, puntualizando que dedicarse al hogar es uno de los trabajos que más merecen respeto.

Por ello, la mandataria aseguró que se siente orgullosa de ser la titular del Poder Ejecutivo, al mismo tiempo que es “abuela, mamá y ama de casa”.

“Lo me parece más lamentable es que se use la palabra ama de casa como algo peyorativo. No, yo soy presidenta, abuela, mamá y ama de casa y con orgullo. Todas la amas de casa, las mujeres esposas que se dedican al hogar merecen absolutamente todo nuestro respeto, realizan un trabajo que nadie reconoce”, aseveró.

La presidenta de México se pronuncia ante los comentarios misóginos. Crédito: Gobierno de México