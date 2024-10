Wendy Guevara estalla al leer un comentario que asegura ya no tiene trabajo: “Yo creo que tú eres un fan nuevo”.

La influencer respondió a la afirmación de un internauta que aseguró que ya no tiene trabajo (Foto: Instagram)

Desde su participación en la primera temporada de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara se convirtió en una de las personalidades más queridas de Televisa, por lo que ha sido incluida en varios proyectos de la empresa.

Debido a que resultó ser la ganadora absoluta del exitoso reality show, tuvo la oportunidad de acudir como panelista y conductora a algunas galas y post-galas de la reciente producción de Rosa María Noguerón.

Aunque muchos de sus seguidores agradecieron sus participaciones en la segunda temporada de LCDLF, en una reciente transmisión en vivo confesó que volverá a hacer presentaciones en antros, como lo hacía antes de ganar la primera emisión de la casa más famosa de México.

Wendy Guevara responde a la afirmación de que no tiene trabajo

Foto: Captura de pantalla, Youtube/Ponchendy

Pese a que mucha de su popularidad surgió en varios lugares nocturnos, recientemente un internauta aseguró que volverá a realizar ese trabajo porque ya no le están ofreciendo buenas oportunidades en la televisora de San Ángel.

“¿Acaso ya se está terminando tu gloria que ya estás regresando a los shows?”, comentó el usuario.

Debido a que todo ocurrió en una de sus transmisiones en vivo, la influencer respondió molesta a tal afirmación, y aseguró que quien había escrito eso era un fan nuevo.

“A ver, déjenme les explico algo. Mira, mi amor, yo creo que tú eres un fan nuevo, porque desde que empezó este año, mi vida, mi cielo, yo les expliqué a mi gente de YouTube y de Instagram, mi vida adorada que el próximo año iba a empezar con shows,” comentó.

Posteriormente, agregó desde hace un tiempo ya tenía en mente regresar a sus presentaciones, pero por distintas colaboraciones con marcas la idea se había detenido.

“Todo este año debido a las marcas y a todas las cosas que tengo, gracias a Dios y a la gente, no iba a haber shows, solo los de Estados Unidos, entonces, hasta empezando el año, casi ya en noviembre empezamos Nicola y yo las giras en los antros,” aseguró.

(Instagram)

Asimismo, finalizó con el tema aclarando que no sabía a lo que se refería el usuario al escribir que se le estaba acabando la gloria. “Mi amor, te lo digo de buena manera para que sepas mi amor. Porque no sé qué gloria se me haya terminado, el trabajo siempre va a estar sube y baja, gracias a Dios ahorita tengo mucho, no se, tú di”, puntualizó.

Cabe resaltar que dicha afirmación surge después de que la creadora de contenido reveló que tiene proyectos fuera de México para el próximo año, por lo que no entiende por qué un usuario asegura que “no tiene trabajo”

“Ahora vengo con muchos proyectos para el 2025. Me encanta, yo creo que voy a estar una temporada en Miami, y ese proyecto yo creo que va a estar muy bonito. Hay algo por allá, pero no me dejan decir qué es”, confesó para los micrófonos del matutino.

La influencer saldrá de México por una temporada Crédito: Programa Hoy