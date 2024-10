En EEUU y Canadá hay cierta envidia de que México tenga su primera presidenta: Enrique Perret

Enrique Perret en el North Capital Forum 2024 Credito: Diego Alva y Rodrigo Gutiérrez - infobae

En Estados Unidos y en Canadá hay “cierta envidia” de que México tenga la primera presidenta no solo del país, sino de toda Norteamérica, así lo aseguró Enrique Perret, fundador y presidente de North Capital Forum, sobre la reciente toma de protesta de Claudia Sheinbaum.

En entrevista con Infobae, el también director de la U.S.-Mexico Foundation relató como Karen Bass, la alcaldesa de Los Ángeles, en California, Estados Unidos, estaba emocionada de que México tuviera una jefa de Estado por primera ocasión.

“Hoy estuvimos, por ejemplo, con la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, una mujer afroamericana, y la verdad es que le escuchaba una emoción de que México tuviera su primera primera mujer presidenta y creo que eso se comparte”, relató Perret Erhard.

Y agregó: “En algunos segmentos de Estados Unidos y de Canadá hay cierta envidia por lo que México está pasando ahorita: tener su primera mujer presidenta”.

Las palabras de Enrique Perret se dieron tras la inauguración del North Capital Forum 2024 que se llevó a cabo en el Lunario del Auditorio Nacional.

Muchas expectativas y oportunidades infinitas con Sheinbaum

Enrique Perret señaló que en la región de Norteamérica hay “muchas espectativas” sobre este nuevo gobierno mexicano y que las oportunidades son “infinitas”.

“Hay muchas expectativas, me parece que es un muy buen momento [...] me parece que pues las oportunidades son infinitas”, dijo Perret Erhard.

Dichas espectativas, sobre el gobierno de Sheibaum Pardo se disparan, según explica el internacionalista, con la posibilidad de que en Estados Unidos la próxima presidenta también sea una mujer, al referirse a la candidata demócrata Kamala Harris.

“Hay un 50% de oportunidad para que sea una mujer (la próxima presidenta) en Estados Unidos y que comparta con Claudia Sheinbaum una visión de Norteamérica similar en muchos sentidos, a lo mejor en otros no, pero eso es parte del partnership, eso es parte de ser aliados, también de sentarnos a la mesa de dialogar, de buscar el mejor ganar ganar”, dijo Enrique Perret.

México debe tener las reglas bien puestas

Eso sí, el experto en la relación entre México y Estados Unidos hizo énfasis que lo realmente importante es que el gobierno mexicano entrante tenga “bien puestas” las reglas del juego y que se respeten los acuerdos, que se mantenga la “insitucionalidad”.

“Me preocupa, o más bien, me ocupa más la institucionalidad en la relación entre México, Estados Unidos y Canadá, que tengamos las reglas del juego bien puestas, que el T-MEC continúe y mejore todavía, que la relación en la parte energética, de migración, de seguridad y las mesas de trabajo funcionen, que los acuerdos que tenemos en Estados Unidos y Canadá funcionen y se respeten, me preocupa más eso, o me ocupa más eso, que la buena relación de dos presidentes”, explicó Perret Erhard.

Aún así, para el presidente y fundador de NCF las primeras señales son importante, sobre todo el inicio de una administración

“Claro que es importante que los primeros mensajes de una administración, de Claudia Sheinbaum, sean acordes al mensaje de Norteamérica y lo mismo del lado de Estados Unidos, sea Donald Trump o sea Kamala Harris, que el mensaje sea el de unificar a la a la región, con ciertos ideales, con cierta narrativa, con cierta competitividad hacia otros bloques”, agregó Enrique Perret.

Del 2 al 4 de octubre se llevará a cabo el North Capital Forum 2024, un encuentro de representantes mexicanos, estadounidenses y canadienses de distintos sectores en el que discuten sobre los diferentes desafíos de América del Norte y cómo crear soluciones mutuamente beneficiosas.

Esta es la tercera edición anual consecutiva del foro dirigido y presidido por Enrique Perret. La primera edición se celebró del 28 al 30 de septiembre de 2022, la segunda edición del 4 al 6 de octubre de 2023.