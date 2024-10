North Capital Forum 2024: distintos sectores buscan soluciones de largo plazo a problemas en común

Enrique Perret y Emilio Cadena plantearon la necesidad de encontrar soluciones a largo plazo a problemas en común. (Max Alonso/Infobae)

Canadá, Estados Unidos y México necesitan soluciones conjuntas a los problemas comunes en un entorno global cada vez más complicado que amenaza las relaciones entre países, con este mensaje inició el North Capital Forum 2024 (NCF) en el que representantes trilaterales de distintos sectores discutirán sobre los problemas en común para ayudar a definir lo pasos siguientes.

Los organizadores del foro buscan una visión compartida de la región que involucre intereses individuales y valores colectivos al tiempo que incorpore innovación, eficiencia, desarrollo económico y transparencia social.

“Necesitamos trazar metas de largo plazo, que es lo siguiente en la relación trilateral, no solamente los retos de corto plazo, cómo podemos ver este bloque en 15, 20, 30 años. Si no tienes estas metas o puedes hacer una planeación de largo plazo y nosotros no tenemos eso ahora, necesitamos construirlas y si queremos hacerlas no se trata de dejarlo todo en manos del gobierno. Si no participamos no nos quejemos después”, señaló durante la sesión inaugural Enrique Perret, director de US Mexico Foundation y fundador y presidente de NCF.

El factor China como amenaza

Pablo González, CEO de Kimberly Clark aseguró México cuenta con mano de obra competitiva tanto en calidad como en cantidad.

Uno de los temas puestos sobre la mesa en el primer día de actividades del NFC 2024 fue cómo China se ha convertido en una amenaza para el sector industrial por su manufactura de baja calidad en masa y altos subsidios a la producción.

Ante la cercanía que el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo con el país asiático y las elecciones en Estados Unidos, México tendrá que definir si mantiene el acercamiento con China o hace aún más cercana su relación histórica con EEUU, advirtió Rob Wildeboer co fundador de Martinrea International, empresa canadiense de apoyo al emprendedurismo.

Sin embargo, en la misma mesa de discusión, Pablo González, CEO de Kimberly Clark México, aseguró que independientemente del ruido político, las tres economías en Norteamérica se siguen integrando “estamos muy juntos, solo juntos seremos la región más competitiva del mundo. Tenemos ventajas que nuestros competidores no tienen, como la densidad poblacional y la juventud promedio de esta población”.

En materia de fuerza laboral, considero que México tiene tanto la cantidad como la calidad para ser competitivo, independientemente de que “el sistema educativo no es como nos gustaría, pero además de eso no hay duda que la población tiene las capacidades, aprende rápido y encuentra la forma de hacer las cosas”.

Uno de los sectores que fue ampliamente criticado por el anterior gobierno federal fue la minería, al rerspecto Jody Kuzenko, CEO de la empresa Torex Gold, aseguró que el nuevo gobierno representa una oportunidad para superar los “incidentes” del pasado y “tenemos la oportunidad de comprometernos en un diálogo porque la incertidumbre es la enemiga de las inversiones”.

North Capital Forum 2024 se desarrollará del 2 al 4 de octubre en Ciudad de México.

El camino norteamericano

El NCF 2024 se realizará del 2 al 4 de octubre. Durante el primer día de actividades, representantes de los sectores empresarial, energético y Think Tanks dieron un panorama general sobre cuáles son los factores que amenazan a la integración regional que se hizo más estrecha desde la entrada en vigor del primer tratado comercial trilateral en 1994.

El foro busca promover “el camino norteamericano”, descrito por los organizadores como una perspectiva tanto individual como colectiva que adopta un enfoque integral hacia la innovación, la eficiencia, el avance económico y la responsabilidad social.

North Capital Forum, dirigida y presidida por Enrique Perret, regresa a la capital para abordar la relación trilateral y su fortalecimientos, tomando en cuenta un enfoque integral de innovación, eficiencia, avance económico y responsabilidad social.

La primera vez que este evento se realizó también tuvo como sede la Ciudad de México, y contó con más de 700 participantes, 23 paneles y más de 100 oradores con experiencia en distintos rubros, desde los ámbitos económicos, tecnológicos y de negocios.