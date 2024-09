“Me encanta”; Briggitte Bozzo reacciona en vivo al capítulo ‘Lady Mangos’ que se burla de Mariana Echeverría | VIDEO

Briggitte Bozzo reveló a los medios que no tiene intención de ver a Mariana Echeverría ahora que ambas está fuera de ‘LCDLFM’. (programa_hoy, Instagram / Captura de pantalla X)

En la red social X circula un meme que muestra a dos Briggitte Bozzo, una triste y otra al fondo sonriendo por dentro. La imagen ilustra la aflicción que la actriz siente por haber quedado fuera de La Casa de los Famosos México 2 previo a la final, y su alegría por al menos poder atestiguar ‘Lady Mangos’, episodio del unitario La Rosa de Guadalupe que se burla de la pelea que protagonizó con Mariana Echeverría dentro del reality.

Sin embargo, previo al estreno del capítulo, Briggitte Bozzo reaccionó a la trama de este. Durante una entrevista con el periodista Gerardo Escareño para el programa streaming Vaya Vaya, la venezolana dio su opinión sobre el episodio y también dio detalles sobre cómo quedó su relación con Mariana Echeverría, con quien se reencontrará el próximo domingo durante la final de LCDLFM.

Briggitte Bozzo no le guarda rencor a Mariana Echeverría

Escareño expuso que, durante una gala, la madre de Bozzo encaró a Mariana Echeverría, quien durante su estancia en el reality ejerció bullying sobre la venezolana. En ese sentido, le preguntó qué sentimientos alberga hacia la conductora, quien previo a salir se disculpó con ella.

”No tengo ningún rencor, yo perdono. Es una mamá increíble y tiene una familia muy bonita. Diosito sabrá qué hacer con ella”, respondió Briggitte Bozzo. El youtuber mencionó que en las siguientes horas se estrenaría un episodio basado en su altercado por un mango, situación que desconcertó a la venezolana.

Lady Mangos, episodio del unitario La Rosa de Guadalupe, generó cientos de memes en X. (Red social X)

Así reaccionó Briggitte Bozzo al episodio ‘Lady Mangos’

Briggitte Bozzo carcajeó al enterarse del contenido. “¡Qué loco! ¡Wow, me encanta! Estoy fascinada con ese mango. Ayer (en el programa Hoy) me recibieron con un puesto de mango”, expresó la exparticipante de LCDLFM, quien reconoció que no dimensionaba el impacto que ha tenido el reality en medios y en las redes sociales.

Briggitte Bozzo reconoció que amaba la trama del nuevo episodio del unitario La Rosa de Guadalupe. | Crédito: @vayavayatv, X

¿Qué dijo Mariana Echeverría sobre el episodio?

Por su parte, Mariana Echeverría externó en redes sociales su inconformidad por la transmisión del episodio de La Rosa de Guadalupe y acusó a Televisa de ejercer bullying a través de sus producciones, especialmente en Cuéntamelo Ya! y Hoy, donde aseguró que su productora, Andrea Rodríguez, la insultó:

“Me llevaron al programa de Hoy, donde me pusieron una barrera de cuatro conductoras, que las consideraba no amigas, pero sí conocidas y compañeras de trabajo. Dije un comentario (...) Arath ‘x’ cosa en el programa Hoy, no ofendí a nadie, no dije ninguna grosería, no me metí con el trabajo de nadie.

Cuando llegué me pusieron como Santa Inquisición a juzgarme y a decirme cosas. Salgo del programa y a la productora se le ocurre llamarme ‘pende**’ por todo el foro, estando todas las personas ahí”, aseguró Mariana Echeverría.

Ante la viralidad que alcanzó el pronunciamiento de Echeverría, la productora Andrea Rodríguez compartió un video donde negó la acusación. Afirmó que el día que Mariana asistió al foro de Hoy no cruzaron palabras.

La ex habitante denuncia bullyng y amenazas por su papel en La Casa de los Famosos México Crédito: X/ Mariana Echeverría