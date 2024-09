Los MEMES que dejó Lady Mangos, capítulo de ‘La Rosa de Guadalupe’ que sepultó la carrera de Mariana Echeverría

Mariana Echeverría estalló contra Televisa por la transmisión de Lady mangos, un episodio que ironiza sobre ella y su polémico paso por La Casa de los Famosos. (marianaecheve, IG / X)

La Rosa de Guadalupe, popular programa unitario de Televisa, estrenó el esperado episodio ‘Lady Mangos’, inspirado en la presentadora Mariana Echeverría y su polémico paso por el reality show La Casa de los Famosos México 2.

Al igual que otras historias basadas en hechos reales de la farándula, el capítulo se volvió tendencia en tiempo real en X, propició la proliferación de memes y causó que Mariana Echeverría hiciera una transmisión en vivo para alzar la voz contra el bullying ejercido por la televisora a través de sus programas y productores, específicamente Nino Canún Jr. y Andrea Rodríguez, a cargo de las emisiones Cuéntamelo Ya! y Hoy, respectivamente.

Las referencias del capítulo Lady Mangos

En el portal Las Estrellas el episodio es descrito como “un capítulo inspirado en lo que pasó entre Mariana Echeverría y Briggitte Bozzo en La Casa de los Famosos México”. Efectivamente, la historia está plagada de referencias de acciones criticables que volvieron a Mariana Echeverría en el personaje más impopular del reality show, incluso al nivel de Adrián Marcelo.

Su transmisión fue vista por cientos de miles de personas, entre ellas la propia Echeverría, quien compartió una historia de Instagram que la mostraba frente al televisor. La presentadora sumó un emoticón de un mango para dejar en claro que tomaba el capítulo con humor. Al final, ese humor se esfumó.

Como un evento deportivo, cientos de miles de personas reaccionaron en vivo al episodio y, en cada corte comercial, X se inundó de reacciones y memes que posicionaron los términos ‘Lady Mangos’, ‘La Rosa de Guadalupe’ y ‘Mariana Echeverría’ en tendencias.

Aunque disímiles entre sí, los memes y comentarios coincidía en algo: La Rosa de Guadalupe había sepultado la carrera de Mariana Echeverría. Algunos tuiteros advertían que otros participantes de LCDLFM podrían tener el mismo destino, debido a que a la televisora no le importaba quemar a su talento a cambio de rating.

Lady Mangos, episodio del unitario La Rosa de Guadalupe, generó cientos de memes en X. (Red social X)

La reacción de Mariana Echeverría

Mientras X se inundaba de memes y burlas, Mariana Echeverría recurrió a Instagram para fijar un posicionamiento a ‘Lady Mangos’. La presentadora acusó a la televisora de promover el bullying a través de sus programas e hizo señalamientos contra la productora de Hoy, Andrea Rodríguez:

“Me llevaron al programa de Hoy, donde me pusieron una barrera de cuatro conductoras, que las consideraba no amigas, pero sí conocidas y compañeras de trabajo. Dije un comentario (...) Arath ‘x’ cosa en el programa Hoy, no ofendí a nadie, no dije ninguna grosería, no me metí con el trabajo de nadie.

Cuando llegué me pusieron como Santa Inquisición a juzgarme y a decirme cosas. Salgo del programa y a la productora se le ocurre llamarme ‘pende**’ por todo el foro, estando todas las personas ahí”, aseguró Mariana Echeverría, quien indicó que estaba decidida a alzar la voz y no permitir más humillaciones.

Finalmente, adelantó que estará presente en la gala de la final, aunque no aclaró cuál será su futuro en Televisa después de los señalamientos hechos y tras su reciente cambio de residencia a León, Guanajuato, donde actualmente milita su esposo, el portero Óscar Jiménez.

Aunque un amplio grupo de usuarios de redes sociales intensificó el ataque contra Mariana Echeverría después de su transmisión en vivo, un grupo más pequeño acusó a los espectadores de La Casa de los Famosos de incongruencia, al pagar con bullying el acoso que la presentadora ejerció contra Gala Montes, Arath de la Torre y Briggitte Bozzo durante su estancia en el controvertido reality show.

La ex habitante denuncia bullyng y amenazas por su papel en La Casa de los Famosos México Crédito: X/ Mariana Echeverría