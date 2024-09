Gala Montes sigue en shock tras mensaje de su madre: “Es ruda”

Previo a que entrada a la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, Gala Montes y su madre, Crista, protagonizaron un pleito mediático que parecía irreconciliable. Hoy que la actriz es oficialmente una de las finalistas una reconciliación parece inevitable.

Y es que durante la gala del miércoles, donde Briggitte Bozzo salió de la competencia como el quinto lugar, la producción sorprendió a Gala Montes con un mensaje de su madre:

“No me pierdo el programa en un solo día. Me he sentido muy contenta de que me han mencionado en el programa y de que me dedicaste la canción de Ana Bárbara, me hiciste llorar y me encantó. El día que te preguntaron quién es la persona más influyente en tu vida, me encantó que dijeras que era yo. Quiero decirte también que te he visto muy contenta. No me pierdo ni un solo capítulo. Siempre estaré aquí contigo, ahora que salgas, búscame, aquí estaré. Te amo”. dijo Crista.

Uno de los momentos más emotivos de la casa ocurrió durante la gala de eliminación del primer finalista. Crédito: ViX

Gala Montes reaccionó con lágrimas al mensaje de su madre y dijo: “Mamá, yo también te amo. Por supuesto que te voy a buscar. Sabes que eres el amor de mi vida y la luz de mis ojos, pero también tenía que compartir otras cosas de mi vida, tenía que crecer. Hoy estoy más en paz que nunca y de verdad me voy de este programa agradecida. No pensé que La Casa de los Famosos me ayudara a sanar tantas cosas, tantas heridas, tantos vacíos, tantos problemas”.}

La Casa de los Famosos México está por terminar. El próximo domingo 29 de septiembre será la última ceremonia, donde cualquiera de los finalistas podrían coronarse. Gala Montes, Arath de la Torre, Mario Bezares y Karime Pindter son los cuatro famosos que están a nada de ganarse los 4 millones de pesos mexicanos del premio. Los fans todavía pueden votar por su favorito.

Lo que Gala dijo después

Luego de las lágrimas y un poco más tranquila, Gala Montes compartió a Karime lo que sentía tras el mensaje de su madre: “Todavía no lo proceso, ahorita estaba hablando con Arath de eso y necesito que me caiga el veinte, analizarlo y pensarlo. Ella es bien guapa, es muy guapa. Se ve ruda, ¿no? Le digo sargento, imagínate.

Recordemos que la relación entre Gala y su madre se rompió luego de que esta concediera una entrevista a una revista de espectáculos donde aseguró que la actriz estaba resentida con ella y que nunca le había pagado su trabajo como representante de su carrera artística:

“Ella decidió no estar más conmigo, por ley de vida. Como mánager no tuve un sueldo. Las 3 vivíamos de lo que ganaba Gala. Cris estudió la prepa. Luego fue mamá y no vivía con nosotras. Ahora ellas están unidas. Viajan y hacen todo juntas. Han decidido estar lejos de mí. Parece que están resentidas conmigo”.

Ante esto, Gala Montes contestó en una transmisión en vivo culpando a su madre de su depresión y la acusó de extorsión: “Mi mamá es la culpable de que yo esté deprimida, de que yo tenga ansiedad, de muchas cosas y me molesta que de una nota a una revista donde ella se esté haciendo la víctima. Cuando aquí la víctima soy yo (....) Mi mamá está loca. (...) Entonces como no se hicieron las cosas como ella dijo porque ella se quería quedar con todo mi dinero. (...) Estoy cansada de que me esté manipulando, y que me esté amenazando y extorsionando. Porque lleva extorsionándome 8 meses, pero llega un momento en que yo dije ‘señora, se acabó’”.