Hermana de Gala Montes reacciona a la posible entrada de su mamá a La Casa de los Famosos: “Alevoso, ventajoso y siniestro”

Crista Montes acusó a su hija, Gala Montes, de despedirla e incumplir con con el pago por sus servicios como mánager. (@galamontes, Instagram)

No es secreto para nadie que Gala Montes y su madre Crista tuvieron fuertes problemas familiares antes de que la actriz entrara a La Casa de los Famosos México. La fractura que sufrió la relación entre mamá e hija se filtró incluso a los medios de comunicación y fue un escándalo mediático.

La herida de la actriz de El Señor de los Cielos no se ha curado del todo, y ha sido un tema importante para ella en relación a su salud mental. Recientemente, Alex Kaffie, periodista de espectáculos, reveló que supuestamente la producción del reality show le propuso a la habitante de Mar una visita de su madre a la casa, con el fin de una reconciliación; sin embargo, la actriz habría rechazado la oferta.

Después de que Beba Montes, hermana de Gala, pasara unas horas al interior de la casa, Rosa María Noguerón, productora del programa de televisión, compartió una foto con Crista en sus redes sociales y escribió “se vienen sorpresas”, dando a entender que la mujer podría reencontrarse con su hija a días de la gran final, donde Gala tiene bastantes probabilidades de convertirse en la ganadora.

Crista Montes y la productora de La Casa de los Famosos México (Instagram)

Esto no pasó desapercibido para los fans ni para Beba Montes, quienes acusaron a la producción de intentar desestabilizar a la habitante y no respetar su decisión de no ver a su mamá. La hermana de la integrante del cuarto Mar retuiteó algunos mensajes al respecto:

“Ahora si se están pasando de vrg con Gala. Rosa María Noguerón, este tipo de cosas no son para tu rating. Ya se vio que te vale la salud metal de ellos y si tanto la querías fuera, qué necesidad hay de esto. Estaba por contrato que ella no la quiere dentro y sales con eso”, y “Si la mamá realmente quisiera arreglar las cosas, las arreglaría con La Beba... apuesto a que le ofrecieron una buena cantidad para seguir arruinado la salud mental de su propia hija”.

Además, Beba misma compartió un par de opiniones: “‘Se vienen sorpresas’ hahahaha no digas mmdas mery yeeeeeein … el área de marketing ya no tiene presupuesto y lo sabemos”, y “Me parece alevoso, ventajoso y hasta este momento.. temerario y siniestro. El que entendió entendió”.

Cabe mencionar, que pese al distanciamiento, la madre de Gala ha sido una ferviente defensora de la habitante de Mar, y se ha lanzado contra todo aquel que ha atacado a su hija, incluido Adrián Marcelo y Sabine Moussier.

¿Por qué se pelearon Gala Montes y su mamá?

La actriz fue consolada por Briggitte Bozzo Crédito: Televisa

Todo comenzó cuando la madre de la actriz vendió una entrevista a Tv Notas donde aseguró que ya no tenía relación con su hija: “Ella decidió no estar más conmigo, por ley de vida. Como mánager no tuve un sueldo. Las 3 vivíamos de lo que ganaba Gala. Cris estudió la prepa. Luego fue mamá y no vivía con nosotras. Ahora ellas están unidas. Viajan y hacen todo juntas. Han decidido estar lejos de mí. Parece que están resentidas conmigo”.

Ante esto, Gala Montes contestó en una transmisión en vivo culpando a su madre de su depresión y la acusó de extorsión: “Mi mamá es la culpable de que yo esté deprimida, de que yo tenga ansiedad, de muchas cosas y me molesta que de una nota a una revista donde ella se esté haciendo la víctima. Cuando aquí la víctima soy yo (....) Mi mamá está loca. (...) Entonces como no se hicieron las cosas como ella dijo porque ella se quería quedar con todo mi dinero. (...) Estoy cansada de que me esté manipulando, y que me esté amenazando y extorsionando. Porque lleva extorsionándome 8 meses, pero llega un momento en que yo dije ‘señora, se acabó’”.