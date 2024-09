“Es ridícula”; Crista Montes explota contra Angélica María por no querer que llamen a Gala la ‘Novia de México’

(Instagram)

Angélica Vale y Angélica María han mostrado su disgusto respecto a que el público de La Casa de los Famosos México 2024 haya bautizado a Gala Montes como La Novia de México. Además, recientemente la primera actriz acudió al Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) y en redes especularon que pudo ser para registrar el apodo y que la joven no pudiera utilizarlo.

Ante esto, Crista Montes, mamá de la integrante del Team Mar reaccionó y estalló en contra de Las Angélicas.

¿Qué dijo Crista Montes sobre el apodo?

Fue en el programa Chisme TV donde la progenitora de Gala rompió el silencio respecto al apodo de la Novia de México.

“En primer lugar, ese sobrenombre lo puso el público. En segundo, Gala ni lo sabe, en tercero falta que a Gala le interese ese nombre y por otro lado, Gala no se va a llamar así, no le interesa. Ya está pasado de tiempo”, comentó.

De igual manera, destacó que le parecía inadecauda la reacción de Angélica María y reiteró que su hija posiblemente ni siquiera estaría interesada en disputarse el nombre.

“(Angélica María) es ridícula, no le interesa a Gala y entre más lo digan, más el público lo va a marcar. Gala no quiere parecerse a Angélica María, a Gala le interesaría ser más Rosalía, más actual. Que ni tengan miedo”, señaló.

Respecto a que está próximo a terminar La Casa de los Famosos México 2024, Crista se mostró optimista ante el posible triunfo de su hija. Pero también aprovechó para enviarle un mensaje a Angélica Vale.

“Gala si tiene carrera, por su puesto que no la tiene tan grande como Angélica María, porque no tiene tantos años, tiene 24, pero Gala tiene una carrera de 18 años, no nada más ha hecho La Casa de los Famosos”, sentenció.

¿Qué fue lo que dijo Angélica Vale?

Todo empezó en una conferencia de prensa, cuando Angélica Vale señaló: “Deberían ponerle ‘Gala de México’, se oye chido y a mi mamá déjenle su nombre porque es la única novia de México”. Por su parte, su madre señaló: “A mí me da igual porque el cariño del público lo voy a seguir teniendo hasta el último día de mi vida y me lo llevo en el corazón”.

Además, en una entrevista que TVNotas le habría hecho a una persona cercana de Angélica Vale se menciona: “Es muy poco profesional que se valore a chavitas que no tienen mucha trayectoria y las vuelvan famosas. Vale no está dispuesta a que nadie utilice ese nombre para darse fama”.

Fue así que este 27 de septiembre, Vale se pronunció a través de su cuenta de X y pidió un alto a los comentarios negativos en contra de su mamá: “: “A ver… Ya basta de tanta tontería. Nunca he hablado mal de nadie, jamás lo haría, mucho menos demandar a alguien por un título. Lo que importa es el amor del público y sé que hay lugar y amor para cada uno que estamos en esta carrera. Aquí no hay mala onda contra NADIE”.