Tiktoker mexicano causa polémica por broma al llamar a su esposa “el amor de su visa” | VIDEO

La mujer estadounidense si entendió el español y no le gusto para nada la broma de su esposo. (TikTok / @katelynmarie)

Un mexicano ha generado polémica en TikTok luego de hacer una broma que no fue bien recibida por su esposa ni por sus seguidores. En un video que ya cuenta con más de 5 millones de reproducciones, el tiktoker Barththomas, conocido por su humor y contenido en pareja, le cantó a su esposa estadounidense Katelyn la popular canción “El amor de su vida” del Grupo Frontera. Sin embargo, lo que comenzó como un gesto romántico, pronto se tornó en un momento incómodo cuando cambió la letra de la canción.

Mientras interpretaba la canción, Barththomas modificó la frase “El amor de su vida” por “El amor de su VISA”, lo que provocó una reacción inmediata de Katelyn.

“Ella es el amor de mi VISA”, cantó Barththomas, a lo que Katelyn, claramente confundida, le preguntó: “¿Qué dijiste? Tú dijiste VISA”. El tiktoker intentó suavizar la situación, respondiendo rápidamente: “No, dije vida. The love of my life”.

A pesar de la rápida respuesta de Barththomas, Katelyn no quedó convencida. Mostrando un evidente malestar, ella aseguró no ser ignorante en el idioma español y reafirmó que había escuchado “VISA” en lugar de “vida”. “No creo que escuche eso, tú dijiste VISA en vez de VIDA. Eso no es gracioso. Pues entonces, vete, porque me llamaste VISA y quieres mentir”, contestó Katelyn, visiblemente afectada por la broma.

Katelyn estuvo al borde del llanto por la fuerte broma de su esposo. (TikTok / @katelynmarie)

El video, que rápidamente se volvió viral, desató una oleada de críticas hacia el tiktoker mexicano. Los comentarios no tardaron en llenar el espacio, acusando a Barththomas de insensibilidad y falta de respeto hacia su esposa. “No ma&%&, te pasaste, ella se le veían los ojos rojos”, escribió un usuario. Otros comentarios, como “Pobre, quería llorar, no le llames VISA” y “Se llenaron de tristeza sus ojitos y se le quebró la voz”, reflejaban la empatía de los seguidores hacia Katelyn.

Algunos incluso sugirieron que Barththomas podría enfrentar consecuencias legales o migratorias por sus bromas, como lo expresó un comentario que decía: “Que desgraciado, ojalá y un día te deporten a ver si sigues haciendo ese tipo bromas a tu mujer”.

La broma de un tiktoker mexicano a su esposa estadounidense no fue bien recibida, generando reacciones negativas y acusaciones de insensibilidad en redes sociales. Crédito: TikTok / katelynmarie_002

Lo que parecía un chiste inofensivo terminó siendo una fuente de controversia y tristeza para la pareja, ya que muchos usuarios resaltaron el impacto emocional que la broma pudo tener en Katelyn, quien, según varios comentarios, parecía al borde de las lágrimas durante el video.