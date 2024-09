Wendy Guevara confirma que ya tiene novio y sus amigas desatan rumores de boda

Wendy Guevara le abre las puertas al amor. CRÉDITO: Cuartoscuro

La fama de Wendy Guevara después de ganar el gran premio de La Casa de los Famosos México se multiplicó, por lo que su vida privada hoy es de interés de miles de personas. Recientemente, la integrante de Las Perdidas confesó en una transmisión en vivo que está iniciando una relación amorosa y se emocionó al contar todos los planes a futuro que tiene con el joven, cuya identidad aún es desconocida.

La originaria de Guanajuato confirmó: “Les voy a contar algo, yo he salido con este chico, y no me gusta sacarlo en redes ni nada. Quedamos en algo él y yo, que pues vamos a intentarlo”.

Asimismo, la ganadora de los 4 millones de pesos contó que está planeando con él cómo tener una vida juntos, viviendo en León y en Ciudad de México al mismo tiempo.

“Se va a ir a vivir conmigo a lo mejor a León, así en mi casa. Cuando venga aquí a México va a ver a su familia y yo me quedo aquí en esta casa y luego nos regresamos a León (...) Estamos pensando en hacerlo, no es que me vaya a casar”.

Wendy con el maletín de los 4 millones de pesos en la final de 2023. (Captura de Pantalla - YouTube Canal 5)

Sobre lo que el misterioso joven le hace sentir, Wendy Guevara explicó: “Es que ustedes no saben, pero con este chico es todo muy diferente porque él me deja ser yo, ¿si saben cómo? Me deja ser yo, lo que yo quiero yo lo hago, y eso me encanta”.

Pero aunque descartó una boda con su nuevo enamorado, algunas de sus amigas soltaron algunos comentarios que llevaron a los fans de la ganadora de La Casa de los Famosos México a sospechar de una posible unión matrimonial.

Evelyn y Grecia: las culpables de que se hable de una posible boda de Wendy Guevara

Fue Evelyn “la mamita” Hernández a quien en una transmisión en vivo se le salió que estaba preparándose para una despedida de soltera. Esto llevó a los internautas a bombardearla con cuestionamientos sobre si la futura esposa era alguna de Las Perdidas.

(EFE/José Méndez)

La influencer se puso evidentemente nerviosa y al final tuvo que aceptar que “era muy probable” que sí se tratara de una de sus famosas amigas. Los fans comenzaron a soltar algunos nombres, siendo el de Wendy Guevara el más posible.

Aunado a esto, Grecia, otra de las amigas de las famosas creadoras de contenido, fue cuestionada por los fans acerca de esos rumores. Los seguidores le dijeron que Evelyn ya había soltado toda la sopa y la animaron para que hablara.

Ante esto, Grecia dijo: “No hemos dicho nada, bueno, yo no he dicho nada. Me vine a poner guapa, bonita y preciosa porque vamos a ir a darlo todo allá donde vamos a ir”.

Los fans siguen uniendo puntos y muchos aseguran que la boda de Wendy Guevara está a la vuelta de la esquina. Cabe recordar que hace algunos meses, la fundadora del clan de Las Perdidas terminó una relación de amistad que muchos señalaban como amorosa: con Marlon.

No ha dado detalles acerca del motor que la llevó a alejarse del venezolano pero algunos internautas aseguran que Wendy se habría cansado de ciertas actitudes de parte de él.