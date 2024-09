¿Se divorciarán? Adrián Marcelo reaparece con su esposa, la ‘Chaparrita’, tras rumores de infidelidad | FOTO

(Zuri González/Infobae)

Karina Puente, popularmente conocida como La Chaparrita, estuvo envuelta en polémica desde hace unos días debido a la filtración de una supuesta conversación en Instagram donde se le vincula con un instructor de gimnasio.

En medio del escándalo de una supuesta infidelidad, Adrián Marcelo reapareció con su esposa en redes sociales y desató un sinfín de reacciones al respecto.

¿Cuáles eran los rumores de infidelidad?

La polémica nació X , donde se difundieron capturas de pantalla de un aparente intercambio de mensajes entre Puente y el entrenador, sugiriendo un encuentro íntimo.

En uno de los textos filtrados, el instructor habría escrito: “Ya voy a estar libre, paso al súper después de cerrar el gimnasio y te espero en el depa”, a lo que Puente supuestamente añadió: “Si estaría bien bebé. Pero a lo mejor llego un poco más tarde por qué hoy había quedado en ir con * y no sé a qué hora me desocupe No creo llegar más tarde de las 6:30 espérame con algo rico”.

(X: @ChismeJot)

Esto generó mucha polémica, pues el rumor surgió poco tiempo después de que Adrián Marcelo abandonara La Casa de los Famosos México 2024 de forma repentina y sin dar más declaraciones la respecto.

¿Se divorciarán?

Aunque tras las presuntas filtraciones de mensajes, varios usuarios comenzaron a rumorear que la pareja podría tener problemas e, incluso, esto podría escalar a un divorcio.

El pasado 13 de septiembre, Adrián Marcelo compartió a través de su cuenta de Instagram una breve imagen que le tomó a Karina Puente.

“Mi chaparrita estornudando”, colocó en la descripción de la fotografía y agregó un emoji de corazón.

En el post se ve a la mujer con un pantalón blanco,camisa café y se le observa sentada, mientras ve su celular.

(Instagram)

Así inició el amor entre Adrián Marcelo y la Chaparrita

La historia de amor entre ambos comenzó dentro del reality show Mitad y Mitad de Monterrey en 2014.

Durante el show, Adrián se convirtió en el centro de atención, mientras Karina, licenciada en comunicación, formaba parte del elenco femenino interesado en conocerlo más allá de su personaje televisivo.

Según una entrevista realizada por Miguel Díaz, Karina Puente reveló que su hermana Paola fue la que la inscribió al show para que encontrara el amor.

“Yo estaba soltera y mi hermana vio el comercial. No me arrepiento de lo que hice, qué bueno que me atreví porque conocí a Adrián; no me imaginé conocerlo en un reality show”, comentó.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Sin embargo, tanto Puente como Marcelo tenían percepciones distintas sobre el inicio de su interacción. Mientras Karina sentía falta de química, Adrián recordó en una entrevista con el programa ‘SNserio’ que sus primeras citas fueron una demostración del fuerte carácter de ella.

Tras la conclusión del reality show, la pareja formalizó su relación que, a lo largo del tiempo, experimentó varias separaciones. Karina confesó a Miguel Díaz que la primera ruptura sucedió cuando Adrián declinó acompañarla en un viaje, mencionando que su trabajo en Multimedios no le había dado permiso, aunque en realidad ni siquiera lo había solicitado.

La segunda separación fue decidida por Marcelo, quien pidió un tiempo. El último quiebre ocurrió debido a problemas de salud mental de Karina, lo que la llevó a alejarse nuevamente.

Pese a esto la pareja retomó su relación y en la actualidad continúan juntos pese a los rumores de infidelidad.