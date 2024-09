¿De amigos a rivales? Esto es lo que se sabe sobre la relación de Los Chapitos y los hijos de ‘El Mayo’ Zambada

Los hijos de 'El Chapo' y 'El Mayo', los futuros líderes del Cártel de Sinaloa. (Crédito: Jovani Pérez | Infobae México)

A menos de dos meses de la detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en Estados Unidos, Sinaloa ha comenzado a sufrir los estragos de la presunta traición que Los Chapitos cometieron en contra del cofundador del notorio narcotraficante.

Desde el pasado 9 de septiembre, Culiacán ha sido escenario de distintos hechos violentos que han robado la paz y tranquilidad a sus habitantes.

Pese al despliegue de elementos de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la entidad continúa registrando enfrentamientos, ‘narcobloqueos’ y asesinatos, lo que ha provocado el cierre temporal de negocios y la suspensión de clases en varios municipios.

Los reportes indican que estos hechos son consecuencia de la ‘guerra’ entre la facción liderada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera y ‘La Mayiza’, ahora encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias ‘El Mayito Flaco’ ―uno de los cuatro hijos varones de ‘El Mayo’―.

Pero la relación entre Los Chapitos y ‘El Mayito Flaco’ no siempre fue de enemistad. Esto es lo que se sabe al respecto.

Los Chapitos serían algunos de los protagonistas del conflicto en Sinaloa. (Infobae México | Anayeli Tapia)

Las declaraciones de ‘El Vicentillo’

En enero de 2019, Vicente Zambada Niebla, el primer hijo varón de ‘El Mayo’, fue presentado como testigo del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el juicio contra ‘El Chapo’ Guzmán.

Allí, en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, el que alguna vez fue considerado el heredero del Cártel de Sinaloa reveló haber conocido e interactuado con dos de los hijos del ex socio de su padre: Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, actuales líderes de Los Chapitos.

—”¿Usted interactuó en alguna ocasión con los hijos del acusado?”.

—”Sí. Iván y Alfredo son con los que más interactué. Eran muy amigos de mis hermanos”, confesó ‘El Vicentillo’.

Cabe recordar que Zambada Niebla (49 años de edad) es el mayor de cuatro varones. A él le siguen:

Ismael Zambada Imperial , alias ‘el Mayito Gordo’; fruto de su relación con Margarita Imperial López.

Ismael Zambada Sicairos (42 años), hijo de María del Refugio Sicairos Aispuro y el único de los cuatro que nunca ha sido detenido.

Serafín Zambada Ortiz (34 años), alias ‘El Sera’.

Serafín Zambada Ortiz, el menor de los hijos de 'El Mayo' Zambada. (Foto: Archivo)

Aunque distintas investigaciones refieren que los Guzmán Salazar pasaron gran parte de su juventud en Guadalajara, Jalisco, se cree que tras la muerte de Edgar Guzmán López, hermano directo de Ovidio y Joaquín, ambos comenzaron a tener más presencia en Sinaloa para ayudar a su padre. Durante ese tiempo se habrían acercado a los hijos de ‘El Mayo’.

En 2016, tras la tercera detención de ‘El Chapo’, el cuarteto asumió su liderazgo al frente del Cártel de Sinaloa y tomó su distancia de la familia Zambada.

Otro posible hecho que habría ocasionado fricciones entre ambas familias habría sido la poca discreción de Los Chapitos. Así lo señaló el periodista José Luis Montenegro en entrevista con Infobae México.

“Una diferencia notable de los hijos de ‘El Chapo’ es que les gusta exhibirse, y una regla no escrita del narcotráfico es la discreción. Los hijos de ‘El Mayo’ no los han visto de manera frecuente en fiestas, no los han visto de manera frecuente haciendo alarde de sus viajes”, explicó.

¿Habrá cambios en la estructura interna de Los Chapitos? (Jovani Pérez | Infobae México)