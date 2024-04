¿Por qué ‘Los Chapitos’ adquirieron más poder que los hijos de ‘El Mayo’ Zambada?

'Los Chapitos' son la facción del Cártel de Sinaloa más poderosos en la actualidad, según la DEA. (Crédito: Infobae México | Jovani Pérez)

A finales de los 90 e inicios de los 2000, el Cártel de Sinaloa sentó sus bases y adquirió múltiples aliados nacionales e internacionales. Con el paso de los años, la organización criminal floreció y extendió sus operaciones no sólo por toda la República de México, sino también en decenas de países. Hoy en día, se trata de uno de los grupos criminales más poderosos del mundo; solo que ahora su continuidad recae, en gran medida, en los descendientes de sus dos fundadores más reconocidos: Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Con una diferencia de nueve años de edad entre sí, ambos capos originarios de Sinaloa ya otorgaron parte (o todo) el liderazgo de la organización a algunos de sus hijos, aunque por diferentes motivos.

En el primer caso, la detención y extradición de Guzmán Loera ―hechos ocurridos en 2016 y 2017― dejaron un vacío al interior de la organización criminal que rápidamente fue llenado por ‘Los Menores’: Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Joaquín y Ovidio.

Los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán fueron señalados por el Departamento de Justicia como los responsables de envenenar a EEUU con fentanilo (Infobae México / Especial)

En el segundo caso, la avanzada edad de Zambada García (76 años) ha provocado que, inevitablemente, sus hijos varones tomen más decisiones al interior de la organización. No obstante, hay que recordar que al menos desde el 2005, el líder supremo del Cártel de Sinaloa comenzó a incluir a sus herederos en el esquema criminal, con la inclusión de Vicente Zambada Niebla, alias ‘El Vicentillo’, en sus operaciones.

A él le siguieron Ismael Zambada Imperial ―Mayito Gordo―, Serafín Zambada Ortiz ―El Sera― y Ismael Zambada Sicairos ―Mayito Flaco―.

Al respecto, surge la duda: si los hijos de ‘El Mayo’ ingresaron antes que los de ‘El Chapo’ a las filas del Cártel de Sinaloa, ¿por qué los hijos de ‘El Chapo’ adquirieron más poder y notoriedad?

Tres de los hijos de 'El Mayo' ya enfrentaron a la justicia por su participación en el Cártel de Sinaloa (Foto: Archivo)

La diferencia entre ‘Los Chapitos’ y ‘La Mayiza’

De acuerdo con el periodista José Luis Montenegro, autor del libro Los Chapitos: radiografía criminal de los herederos del Cártel de Sinaloa ―publicado en marzo de 2024 bajo el Grupo Editorial Penguin Random House―, los hijos de Guzmán Loera han adquirido más notoriedad nacional e internacional por distintos motivos.

En entrevista con INFOBAE MÉXICO, el comunicador explicó que ‘Los Chapitos’ crecieron bajo la protección de la figura de su padre, uno de los pocos narcotraficantes que han logrado inmiscuirse en aspectos básicos de la cultura de México.

“‘El Chapo’ penetró tanto en la cultura en México que provocó que las generaciones jóvenes aspiraran a ser como él, que quería enfocarse a ser narcotraficante. Movió fibras muy sensibles en la sociedad y marcó una generación que creció viendo como se movía, hacía fiestas en penales, orgías, metía mujeres, contrataba bandas musicales, se escapaba y se burlaba del gobierno.

¿Quiénes son los que le siguen de esa línea sucesoria? pues son evidentemente sus hijos, que siguen las mismas prácticas. Entonces, vemos a un grupo nutrido de jóvenes, de menos de 40 años, que están siendo cada vez más visibles, que tienen el aval de su padre, de esta herencia criminal y yo creo que esa es la importancia, han adquirido tanta fuerza por la misma sociedad”, detalló.

Joaquín Guzmán Loera. (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Por otra parte, Montenegro señaló a este medio de comunicación que Los Chapitos han adquirido más notoriedad que los hijos de ‘El Mayo’ por una razón en específico.

“Una diferencia notable de los hijos de ‘El Chapo’ es que les gusta exhibirse, y una regla no escrita del narcotráfico es la discreción. Los hijos de ‘El Mayo’ no los no los han visto de manera frecuente en fiestas, no los han visto de manera frecuente haciendo alarde de sus viajes.

Entonces creo que el hecho de la discreción, acatar las reglas y vivir en silencio es lo que le ha permitido a los hijos de ‘El Mayo’ Zambada sortear mejor y negociar inclusive con las autoridades; justo por el tema de la de la propia secrecía, de la discrecionalidad y también de ese pacto no escrito de no estar haciendo este alarde de los lujos, del dinero, del poder, de las mujeres, de todo lo que implica el narcotráfico en México”, comentó.

José Luis Montenegro realizó una investigación profunda sobre los hijos de 'El Chapo'. (Foto: X@montenegrojluis)

Finalmente, el escritor especializado en la cobertura noticiosa de seguridad y crimen organizado refiere que Los Chapitos han logrado mantener el imperio criminal de su padre a través de la producción y distribución del fentanilo; hecho por el que las autoridades de Estados Unidos buscan detenerlos.

“Con nueva tecnología, tienen nuevas drogas que pueden traficar y pueden hacer en un laboratorio clandestino con 10 mil pesos, para venderla hasta en dos o tres millones de dólares”.

Pastillas de fentanilo. (Crédito: Archivo DEF)

¿Los hijos de ‘El Mayo’ tomarán su lugar al frente del Cártel de Sinaloa?

Adicionalmente, José Luis Montenegro refirió que los hijos de ‘El Mayo’ actualmente están operando junto a su padre.

“Debemos entender el Cartel de Sinaloa como una organización como una empresa, Actualmente está dividido en muchos bandos: tenemos el de Aureliano Guzmán Loera, ‘El Guano’; el de Los Chapitos; el de la gente de Zambada, dividido entre sus hijos y él. Todos están operando y cada quien tiene ciertos territorios en Sinaloa que controla mercados específicos”, indicó.

Cabe destacar que, en la actualidad, el único hijo de Zambada García que es buscado por las autoridades es ‘Mayito Flaco’; los otros tres ya enfrentaron a la justicia del país de las barras y estrellas por su participación en el negocio de las drogas. Actualmente, todos se encuentran en libertad.