Televisa se olvida del rating; implementan plan de contingencia para retener anunciantes de LCDLF: “Prefieren perder un brazo”

Paly Alonso, showrunner de LCDLFM, Kirén Miret, productora, Emilio Azcárraga Jean y Rosa María Noguerón, productora a cargo, participaron en una reunión de gestión de crisis, según reportes de Jorge Carbajal. (YouTube, Instagram)

A un día de la salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos México 2, en redes sociales surgen reportes sobre la implementación de un plan de gestión de crisis para frenar la fuga de patrocinadores. Jorge Carbajal, periodista independiente, expuso que Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Televisa, convocó a una reunión de emergencia en la que participaron Rosa María Noguerón, productora a cargo, y Kirén Miret y Paly Aloso, productora y showrunner LCDLF, respectivamente, asociados a Endemol Shine Boomdog.

Según Carbajal, la reunión fue tensa. Emilio Azcárraga Jean exigió un reporte actualizado de las pérdidas económicas y saber en quién recaía la responsabilidad de la desbandada de patrocinadores.

“Le explicaron que habían tratado de mantener las cosas más tranquilas, trataron de que le bajara el nivel Adrián Marcelo, pero que Endemol no se los permitió, porque el contrato dice que pase lo que pase y hagan lo que hagan, con tal de generar rating todo se puede hacer, y que lo único que no se puede hacer es golpear a nadie”, indicó.

El empresario exigió a Endemol 60 millones de pesos como indemnización, petición que fue rechazada por los asociados de Endemol Shine Boomdog, quienes indicaron que el programa seguiría su curso y pusieron sobre la mesa la disolución de su sociedad de trabajo, la cual establecía la realización de una tercera temporada del programa.

Espectadores de LCDLFM han acusado a Kirén Miret de respaldar la misoginia de Adrián Marcelo. (@kmiret)

Televisa y Endemol quieren detener la hemorragia económica

Filtraciones hechas en la red social X, reportaban que LCDLFM le generaba a Televisa una ganancia semanal de 450 millones de pesos por múltiples patrocinios. Sin embargo, el 3 de septiembre, Unilever y submarcas como Holanda y Rexona, anunciaron públicamente su desvinculación del programa de telerrealidad, el cual ya no se alineaba con sus valores institucionales. En las horas siguientes, Price Shoes y Nutrioli se sumaron a la desbandada. Previamente, Bimbo y Flamin Hots se habían hecho a un lado.

La retirada de patrocinadores coincidió con la salida voluntaria de Adrián Marcelo, habitante acusado de ejercer violencia de género contra Gala Montes y Briggite Bozo, así como de promover un discurso de odio dentro del reality show.

A los reportes de Jorge Carbajal se suma Elsa Burgos, celebridad de Internet regiomontana, ligada a la generación de creadores digitales a la que pertenecen Adrián Marcelo, La Mole, Franco Escamilla y sobrina del comediante Oscar Burgos.

La expresentadora de televisión, confirmó que la producción de LCDLFM analizó que La Mole entrara a la casa para darle un mensaje a Adrián Marcelo, a quien le habían pedido “bajarle de huevos”, debido a que su comportamiento estaba ahuyentando a los patrocinadores.

Burgos destacó que actualmente Televisa no está interesada en el rating que el programa registre, sino en detener la fuga económica. “Ahorita ya no importa el rating, lo que quieren hacer es que no haya fuga económica, que es lo verdaderamente importante para Televisa. Prefieren perder un brazo que un cliente”.

“En la televisión hay que tragar mier**”, dijo Burgos, quien explicó que aprendió esta lección tiempo atrás, cuento fue castigada por pelearse con el investigador Jaime Maussan, cuyos proyectos dejaban ingresos millonarios a la televisora para la que trabajaban.

La influencer aseguró que la televisión no son las redes sociales y explicó que el rating importa durante la preproducción de un proyecto televisivo, cuando productoras y televisoras intentar persuadir a marcas para que inviertan en sus proyectos.

Al margen de reportes de un plan de crisis conjunto entre Televisa y Endemol, el 4 de septiembre se llevó a cabo una nueva Gala de Eliminación. Tanto en la reciente emisión de La Casa de los Famosos como en Hoy y Cuéntamelo Ya!, se minimizó la salida de Adrián Marcelo y se insistió en que las celebridades son responsables del “personaje” que eligieron para jugar dentro de programa. El mensaje fue interpretado en redes sociales como un descargo de responsabilidad de parte de Televisa.

varias marcas salieron junto a Adrián Marcelo de LCDLFM. (Youtube/@adrianm10)