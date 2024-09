Este fue el discurso de Adrián Marcelo que anunciaba sus ganas de abandonar “La Casa de los Famosos México”

Adrián Marcelo salió de 'La Casa de los Famosos'. (VIX)

La noche del pasado martes 3 de septiembre Adrián Marcelo salió de La Casa de los Famosos México entre polémica y tendencias en redes sociales. Luego de que fuera confrontado por Gala Montes y acusado de misoginia, el regiomontano tomó la decisión de abandonar el reality show.

Mucho se ha hablado sobre la salida del concursante, y aunque la versión oficial (dicha por La Jefa) es que fue una decisión tomada por él mismo, algunos periodistas como Jorge Carbajal aseguran que fue una expulsión organizada por la producción y Televisa, esto luego de que varias marcas dejaran de patrocinarse en el programa porque, supuestamente, las actitudes del influencer no concordaban con sus valores.

Aquel último día de Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México no fue una de las mejores para él. Durante la tarde mientras llevaban a cabo una dinámica en el patio, algunas personas a las afueras de las instalaciones gritaron consignas en contra del regiomontano y a favor del cuarto Mar, el equipo favorito de los fans.

En influencer acusó al cuarto Mar de difamarlo Crédito: La Casa de los Famosos

Esto habría provocado que Adrián Marcelo tuviera un bajón emocional y se encerrara en el vestidor para hablar con la cámara y desahogarse. En ese momento a solas que tuvo ya se podía vislumbrar sus ganas de abandonar la competencia y alejarse del proyecto.

“Si alguien está viendo esto sólo quiero decirles que al menos las intenciones nunca son dañar, y aquí jamás fueron mis intenciones hasta que de pronto se volvió una parte muy competitiva”, dijo a la cámara.

También habló de los pleitos con el cuarto Mar y negó los señalamientos de algunos habitantes como Gala Montes y Arath de la Torre, calificándolos como actos “ruines”:

“Ha llegado el cuarto Mar conmigo a calumniarme, difamarme, inventarme cosas. Que yo creo que es una injustica, no he llegado a eso, no he violentado a ninguna mujer aquí, al grado de que me puedan catalogar de misógino, o incluso temer por su seguridad. Utilizar cifras de las mujeres que lamentablemente asesinan en este país para hacerme ver mal fue un acto muy ruin”.

Así fue la salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos

‘La Casa de los Famosos México’ alcanzó un nuevo nivel de controversia tras la salida del regiomontano.

Horas después, los habitantes recibieron en la sala la llamada de la conductora Odalys Ramírez, quien preguntó directamente sobre un comentario que Adrián Marcelo había dicho el pasado domingo durante la gala de eliminación: “una mujer menos que maltratar”.

Esa frase fue dicha por el regiomontano luego de que se confirmara que solamente había mujeres en peligro de ser eliminadas. Adrián argumentó a Odalys que se trataba de un comentario irónico en respuesta a señalamientos de otros habitantes, quienes lo acusaban de misoginia.

Esto no hizo más que provocar un nuevo enfrentamiento contra Gala Montes, quien reiteró su calificativo. Adrián Marcelo volvió a hablar de la salud mental de la actriz y comenzaron fuertes intercambios de palabras.

Al final, luego de que terminara la reunión, Adrián Marcelo fue al confesionario y minutos después abandonó La Casa de los Famosos por la puerta del patio sin que nadie lo notara.

El hecho generó tal controversia que las redes sociales se llenaron de reacciones. La mayoría de los internautas celebraron la salida del concursante, aunque sus fans se mantuvieron fieles. Incluso, Televisa subió un comunicado a sus redes sociales donde, aunque no especificó que hablaban de Adrián Marcelo, condenaron la “violencia psicológica y violencia de género” y se presumieron conscientes de los problemas sociales contra las mujeres.