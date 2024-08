El Cártel de Sinaloa va seguir teniendo fuerza, va a seguir en todo el mundo, asegura José Reveles

El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación siguen siendo los grupos criminales con mayor poder en México. Foto: Infobae México

Con la captura en Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López algunos especialistas han señalado cambios en el panorama del crimen organizado y es que ambos sujetos son acusados de liderar facciones diferentes del Cártel de Sinaloa.

En entrevista con Infobae México, el periodista José Reveles habló sobre la capacidad que aún tiene el grupo criminal incluso después de la captura de dos de los hombres mencionados. Y es que el también llamado Cártel del Pacífico cuenta con presencia en gran parte del país.

Información de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) indica que dicho grupo criminal tiene nexos incluso en otros países.

El Cártel de Sinaloa “va a seguir teniendo fuerza, tal vez un poquito menos que Jalisco, Nueva Generación, pero es todo lo que va a pasar. Va a seguir en todo el mundo. No por esta caída del Mayo [Zambada] se se va a retirar de Asia o de África. No, para nada. El negocio es el negocio y van a buscar seguir explotando, es la debilidad de los adictos en el mundo y particularmente en los Estados Unidos”.

El líder más longevo del Cártel de Sinaloa fue arrestado en un aeródromo de Nuevo México el 25 de julio (Imagen: Infobae México)

Reveles agrega que el fentanilo ha dado muchas ganancias a la organización delictiva debido a que su proceso de fabricación es barato. A decir del especialista en temas como el trasiego de drogas, corrupción y violencia, las afectaciones a grupos delictivos deberían venir a través de golpes a su estructura financiera y no únicamente centrarse en el trasiego de narcóticos.

Pues el poder económico de las organizaciones delictivas se ve reflejada en su capacidad para conseguir armamento, vehículos blindados, gente que usa como sicarios. Lo anterior se traduce en que puedan controlar territorios.

“Si el Gobierno quiere atacar lo que resta, poco, mucho importante o irrelevante del Cartel de Sinaloa debe atacarle las finanzas, atacarle el poderío económico. Con eso debilitas a cualquier grupo criminal”, destaca Reveles.

Elo Cártel e Sinaloa se ha visto beneficiado con el negocio del fentanilo (Foto: Archivo)

“Estamos en época de de Jauja con el fentanilo, porque el fentanilo es muy barato de producir, muy barato. Ha bajado tres veces el costo. Una pastilla ahorita está costando con 45 o 50 centavos y sigue siendo un gran negocio”.

No es el fin del Cártel de Sinaloa

Ante la pregunta expresa de si la detención en Estados Unidos de Ismael Zambada y de Joaquín Guzmán López representa el fin del Cártel de Sinaloa, José Reveles señala que ese no es el caso.

“Lo que puede hacer es que cambie, incluso hasta de denominación, ya ha cambiado. Ahora ya no hay jefes históricos. Pero no quiere decir que al no haber jefes históricos no hay jefes de otros niveles […] y no está descabezado y no va a estar descabezado. Yo creo que este se va a renovar porque estamos hablando de un negocio mundial en todos los continentes, que sería muy difícil que alguien lo abandonara”.

Cabe recordar que en una entrevista diferente con esta casa editorial, el también periodista, Jesús Lemus aseguró que la detención del Mayo Zambada representaría el fin del grupo delictivo y además argumentó que el Cártel de Sinaloa, históricamente, no se ha reorganizado de casos como la ruptura con los Beltrán Leyva.

El reconocido periodista aseguró que en la historia del Cártel de Sinaloa nunca se ha visto una reorganización y un volver a nacer (Imagen: Infobae México)

“El Cártel de Sinaloa prácticamente se fue con El Mayo, ya no hay una forma de considerar que exista. […] Siempre que ha habido facciones, siempre que ha habido rompimientos dentro del Cártel Sinaloa y han sido irreparables; se han quebrado y nunca más se han vuelto a subsanar”, expresó Lemus.

Por ahora Ismael Zambada busca no ser llevado de Texas a Brooklyn, Nueva York, en la corte donde fue el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán y Genaro García Luna.