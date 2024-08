El Cártel de Sinaloa ya no existe, cerró su ciclo con la captura del Mayo Zambada, afirma Jesús Lemus

El reconocido periodista aseguró que en la historia del Cártel de Sinaloa nunca se ha visto una reorganización y un volver a nacer. Imagen: Infobae México

“El Cártel de Sinaloa prácticamente se fue con El Mayo, ya no hay una forma de considerar que exista”, afirmó el periodista y escritor Jesús Lemus Barajas en entrevista para Infobae México, al señalar que todos los “activos” del cofundador del Cártel del Pacífico se desbandaron de la estructura tras el arresto de Ismael Zambada García en los Estados Unidos el pasado 25 de julio.

“Deben de estar ahorita negociando, metiéndose a otros grupos. Ya no pertenecen, ya no responden a una nómina, a una decisión, a una jefatura desde Culiacán”, indicó el periodista especializado en temas de seguridad y narcotráfico.

Agregó que los pocos integrantes del Cártel de Sinaloa de la facción de El Mayo se fueron con las otras células del cártel: Los Chapitos; con Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, y otros más con gente de Rafael Caro Quintero.

“Otros comenzaron a ser reclutados por la Línea (brazo armado del Cártel de Juárez). Yo considero que ya no hay Cártel de Sinaloa como tal, hemos llegado a ver la extinción del gran cártel que nació con el derrumbe del Cártel de Guadalajara y fortaleció con el propio Carlos Salinas de Gortari, llegó a su fin. Cerró su ciclo”, destacó Lemus Barajas.

FOTO DE ARCHIVO: Una vendedora de periódicos ordena los diarios que informan sobre la detención en El Paso, Texas, Estados Unidos, del narcotraficante mexicano Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo" Guzmán, en Ciudad de México, México. 26 de julio de 2024. REUTERS/Gustavo Graf/Archivo

Señaló que en la historia del Cártel de Sinaloa nunca se ha visto una reorganización o “un volver a nacer” tras la captura de uno de sus líderes.

“Siempre que ha habido facciones, siempre que ha habido rompimientos dentro del Cártel Sinaloa y han sido irreparables; se han quebrado y nunca más se han vuelto a subsanar”, dijo Lemus Barajas y puso como ejemplo, entre muchos otros, la ruptura con los hermanos Beltrán Leyva en 2008.

“En la historia de los sinaloenses nunca ha habido una reconciliación, no ha habido un vamos a reagruparnos y vamos a resurgir. Surgirán otros grupos pequeños, pero cada vez más atomizados. Surgirán, por ejemplo, Los Chapitos, como surgió El Guano. Esos grupos van a seguir reduciéndose, pero no para volver a integrar a un Cártel de Sinaloa como lo vimos antes”.

El autor del libro “El Fiscal Imperial, el eslabón más débil de la 4T” abundó que Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco, señalado por ser el sucesor de la facción del Mayo Zambada, no tiene la capacidad de dirigir la estructura criminal.

“El Mayito Flaco es un chico que se da la vida de rico, es un junior. El Mayito Flaco se dedica a la parafernalia del narcotráfico. A lucir, a exhibirse, pero no le veo, incluso dentro del Cártel de Sinaloa, no le ven con la posibilidad de que pudiera mantener los controles”.

Apuntó que el hijo del Mayo Zambada puede mantener una especie de administración de “un mini grupito, un mini cártel” que pudiera seguir atendiendo los negocios de su papá y de la familia.

“Hasta donde tengo entendido, la decisión del Mayo Zambada es ir salvando a la familia poco a poco, alejarla ya del negocio y que obtengan las utilidades que deban obtener y salvar la parte que se pueda salvar del dinero”.

El periodista mexicano J. Jesús Lemus posa con su último libro publicado: El Cártel Judicial. EFE/ Mario Guzmán

El periodista aseguró en mayo pasado a esta casa editorial que la estructura criminal de Sinaloa tenía problemas económicos, derivado de las disputas por el territorio con grupos rivales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), principalmente, aunque también mantiene una feroz guerra con el Cártel del Golfo (CDG) y el de Los Arellano Félix (CAF).

“(El Cártel de Sinaloa) era el más grande hasta hace todavía cinco años, el triunvirato de El Chapo Guzmán, de Rafael Caro Quintero y de El Mayo Zambada, ya quedó reducido a facciones”, explicó.

Respecto a la violencia que se esperaba tras la confirmación de traición de Joaquín Guzmán López a su padrino El Mayo Zambada, el periodista destacó que se debe porque “no hay con quién se desate, ya no hay grupo que defienda los intereses del Mayo Zambada”.

“No es que haya un pacto, no es que hayan dicho no vamos a pelear con nadie. Simplemente ya no tiene activos El Mayito Flaco como para confrontarse o irle a pelear un territorio a Los Chapitos o al Guano o a Caborca”, destacó.