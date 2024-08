Rusa revela lo que no extraña de su país luego de mudarse a México: “Huí de la competencia”

La mujer compartió las nuevas costumbres que adoptó desde que llegó a México y que son diferentes a su país de origen.

Una mujer compartió las costumbres y hábitos que tenía mientras vivía en Rusia, las cuales aseguró ya no extraña desde que se mudó a México. En el material, la joven explicó que debido a las diferencias culturales no ha tenido que realizar esas actividades, que ahora no le gustaría repetir.

Fue a través de la red social TikTok que la rusa compartió un video en el que habló de las tres cosas que no extraña de su país de origen desde que vive en México, entre los que destacó los inviernos menos fríos y la posibilidad de salir durante estos días, ya que en Rusia no solía hacerlo.

Una de las principales cosas que la mujer de nombre Jane compartió, es que no extraña el hábito de portar grandes cantidades de ropa durante el invierno, ni decenas de tipos de zapatos para utilizarlos en las diferentes épocas del año.

Rusia es un país que se caracteriza por ser de los más fríos del mundo, el cual puede llegar en algunas regiones hasta -27 grados Celsius. Debido a esto, es común que los habitantes deban portar suficientes abrigos y calentadores para soportar las bajas temperaturas.

“Viviendo en México, ya no necesito tanta ropa como tenía en Rusia: abrigo para mucho frío, chamarra para poco frío. Mil tipos de zapatos para todas varias ciudades climáticas”, comentó.

Además, la rusa aseguró que durante esta época del año le tomaba más tiempo del habitual prepararse, por lo que en ocasiones prefería no tener planes para salir y permanecer en su hogar: “Tomaba tanto tiempo de vestirme en invierno, que ya hasta me quitaban ganas de salir”.

En otro de sus videos, la rusa explicó que en su país se tiene un sistema en el que a través de las tuberías y radiadores se administra agua caliente para todos los habitantes, esto a través de un calentador central que la distribuye y administra. Sin embargo, durante el verano se apaga el sistema por algunas semanas para darle mantenimiento, por lo que las personas deben utilizar teteras u ollas.

La segunda cosa que ha dejado de preocuparle a la mujer es el hecho de sentir una “competencia” entre las chicas de Rusia, pues aseguró que en Moscú hay una gran cantidad de mujeres en comparación con los hombres.

“Te lo juro, cada vez que vuelvo allá me impacta la cantidad (de mujeres). Si fuera un hombre nunca me hiría de este paraíso, pero soy mujer huyendo de la competencia”, aseguró Jane.

Por otra parte, la rusa explicó que después de vivir siete años en América Latina, comenzó a incomodarse con la manera en la que se expresas sus compatriotas, aunque tampoco le es agradable al cien por ciento el que los mexicanos no sean directos con lo que quieren decir, pero considera que le es más fácil acostumbrarse a eso que a la actitud de los rusos.

“Luego de 7 años en América Latina, me empezó a chocar la forma de cómo a veces se expresan mis compatriotas, aunque de repente me quejo que la gente en México no es muy directa, prefiero mil veces lidiar con esto que enfrentar a la gente que no cuidan cómo hacen sentir a otra persona”, dijo.

Según la mujer, desde que llegó a México ha cambiado sus hábitos y ahora no los extraña. Crédito: TikTok/@jane_novikova

Por su parte, algunos de los usuarios comentaron el video de la mujer para darle la bienvenida a México después de llevar más de cinco años viviendo en el país, así como para motivarla a compartir las cosas que sí extraña de Rusia.

“Bienvenida a México”; “¿Cuáles son las cosas que sí extrañas de Rusia”; “Ya eres mexicana, Jane, bienvenida”, entre otros, fueron los comentarios del video.