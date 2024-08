Ejército “arrebata” casi 30 armas largas y miles de cartuchos al CJNG en Michoacán

Entre el material hallado había un fusil Barret (Foto: X/@foro_militar)

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y guardias nacionales realizaron el aseguramiento de un total de 28 armas largas, un vehículo y miles de cartuchos en Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán. Entre los objetos hallados había un chaleco con las letras CJNG, como suele identificarse el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según los reportes preliminares entre las armas largas aseguradas por los uniformados hay un fusil Barret, una ametralladora Minimi, un vehículo, 28 gramos de cocaína y 12 mil 500 cartuchos. Todo lo anterior estaba al interior de un vehículo hallado por lo agentes de seguridad cuando realizaban trabajos de reconocimientos terrestres.

En un video que circuló en redes sociales, durante el lunes 26 de agosto, se puede ver que parte de lo hallado por los uniformados es material con las siglas del también llamado cártel de las cuatro letras con un punto de color naranja, además de que muestra los diversos artefactos asegurados.

Un chaleco muestra las letras CJNG Crédito:X//HRS4NTOS

En otras de las imágenes difundidas en X se puede ver que fueron asegurados varios uniformes y chalecos similares a los que usa la Sedena. Algunos reportes señalan que el material ahora asegurado estaba e un compartimiento hidráulico escondido en el vehículo abandonado, este último de color blanco, según se puede ver en las fotografías.

A pesar del número de armas aseguradas no hay reportes sobre personas detenidas en el sitio. Todo lo encontrado por los miembros del Ejército y de la Guardia Nacional fue puesto a disposición de las autoridades en Uruapan, según indican los primeros informes, pues las autoridades no han dado a conocer detalles de los hechos a través de sus canales oficiales.

Sin embargo, lo que sí reportaron las autoridades fue el aseguramiento de dos armas de fuego y el mismo numero de personas en Apatzingán. No se conoce el nombre o más detalles sobre los arrestados ni si serían integrantes de algún grupo delictivo.

Dos personas fueron capturadas (Foto: X/@SSeguridad_Mich)

“En Apatzingán, agentes de nuestra #GuardiaCivil detuvieron a dos personas con armamento, equipo táctico y de comunicación en la localidad El Recreo. Fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente”, destacó la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

Michoacán y los grupos criminales

Cabe recordar que en Parangaricutiro, el cual está ubicado al oeste de Michoacán, han sido registradas actividades de organizaciones criminales. Por ejemplo en 2022 fue registrada la irrupción de un grupo de sujetos ligados al grupo Cárteles Unidos con el objetivo de controlar una zona en poder de la organización delictiva comandada por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, según indicaban las primeras averiguaciones.

Mientras que apenas el sábado 24 de agosto fue registrado un enfrentamiento que dejó la muerte de ocho integrantes de la Policía Comunitaria de Coahuayana cuando se enfrentaban a presuntos sicarios.

Un enfrentamiento en Coahuayana dejó varios muertos (FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO/Ilustrativa)

Mario M., Pedro H., Ángel C., Pedro C., David M., Francisco S., Luis C. y Uriel M son las personas asesinadas presuntamente por integrantes del CJNG. Los sujetos mencionados fueron velados en una misa de cuerpo presente durante el lunes 26 de agosto, la cual fue oficiada por el sacerdote Ángel Teodoro.

Antes de que fuera reportado dicho enfrentamiento elementos de la Secretaría de Marina (Semar) realizaron el aseguramiento de 1.6 toneladas de cocaína, sustancia que estaba distribuida en 32 bultos que fueron hallados a la deriva al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. En la incautación participó un buque patrulla interceptora ARM “Regulus” (PI-1115), una embarcación tipo Defender y un helicóptero tipo Panther.

Además de la droga también fue hallada una embarcación pequeña, así como tres motores fuera de borda, por estos hechos no fueron reportadas personada detenidas y tampoco se conoce la identidad de los responsables de la droga incautada.