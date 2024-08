Marko Cortés reta a AMLO a proponer que el titular de la CNDH también sea electo por voto popular

Marko Cortés lanzó reto a AMLO (Foto: PAN)

Marko Cortés, líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), retó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a que proponga una iniciativa para que el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sea electo por voto popular, tal como la reforma al Poder Judicial de la Federación (PFJ) plantea que suceda con jueces y magistrados.

“Y aquí le lanzamos el reto al presidente López Obrador. Nosotros proponemos que la Comisión de Derechos Humanos, su titular sea electa por voto popular, que el defensor o la defensora de los derechos humanos sea electa por voto popular de todas y todos los mexicanos”, expuso este 21 de agosto en la conferencia de prensa en la que el PAN presentó su contra propuesta de reforma al PFJ.

Cortés afirmó que la elección por voto popular del titular de la CNDH garantizaría que no se imponga a alguien que esté controlado por el gobierno, de tal forma que haya una verdedera defensa de los derechos humanos frente a actos arbitrarios gubernamentales. En ese sentido pidió a López Obrador y a Claudia Sheinbaum, presidenta electa, considerar la propuesta.

“Esperemos que el presidente, la presidenta electa acepten este reto y que le dejen a la gente el derecho de elegir quién va a velar por la defensa del derecho humano y acuérdense que es el derecho humano frente a un acto de gobierno arbitrario. Que no le saque el presidente, que no le saque la presidenta electa, que hayan derechos humanos, alguien que no controlen”, explicó.

Marko Cortés pidió a AMLO y Claudia Sheinbaum analizar la propuesta (Foto: @Claudiashein)

Asimismo, el presidente nacional del PAN detalló que los aspirantes a dirigir la CNDH tendrían que cumplir con requisitos más estrictos para poder participar en el proceso de elección.

“Que la defensora de los derechos humanos la elijamos el pueblo con nuestro voto. Claro, con características, con requisitos, les aseguro mejores de los que actualmente tenemos allá al frente, pero que sea la gente la que decida quién va a ser el titular de defender, de velar por el derecho humano de todas y de todos los mexicanos”. mencionó.

La propuesta de reforma al PJF del PAN

Entre los puntos destacados de la iniciativa del PAN se encuentra la creación de un Comité Técnico de Evaluación del Poder Judicial independiente para la selección de ministros, que sustituiría al presidente de la República en la elaboración de las ternas enviadas al Senado.

Durante una conferencia de prensa en el Senado, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza , enfatizó la importancia de destinar el 1% del Presupuesto de Egresos de la Federación para fortalecer la autonomía del Poder Judicial. Esta medida incluiría la revisión del número de jueces por cada cien mil habitantes, aumentando la cifra actual de tres jueces a la recomendada por la OCDE, que es de 63 por cada cien mil habitantes.

El PAN hizo una contrapropuesta de reforma al Poder Judicial (X @UN_SPExperts)

Cortés también subrayó la necesidad de fortalecer el personal de justicia tanto federal como estatal, proponiendo que el 70% de las nuevas incorporaciones al Poder Judicial sean promovidas desde la Carrera Judicial, y el restante 30% provenga de la sociedad civil . Asimismo, recomendó la creación de una Escuela de Formación Judicial para capacitar adecuadamente a los profesionales del sector.

Entre otras reformas, se plantea la autonomía constitucional del Consejo de la Judicatura Federal, donde cuatro de sus miembros serán propuestos por consejeros del Poder Judicial, mientras que otros tres serán electos por voto popular . Esta medida busca asegurar una revisión adecuada del desempeño de jueces y magistrados.

Por último, la iniciativa del PAN propone que los órganos jurisdiccionales tengan un plazo de seis meses para emitir resoluciones definitivas en asuntos civiles, penales o mercantiles, y la garantía del derecho a la reparación integral del daño, como elementos clave para un proceso judicial más. eficiente y justo.